Во вторник, 19 мая, на рынке наблюдается разнонаправленная динамика: цены на марки бензина продолжают постепенно расти, тогда как дизельное топливо продемонстрировало символическое снижение, а автомобильный газ зафиксировался на прежнем уровне. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на топливо 19 мая: бензин снова подорожал, а дизель демонстрирует минимальный откат
Средние цены на топливо в Украине
- Бензин А-95 премиум стоит в среднем 79,10 грн/л. В сутки он подорожал на 33 копейки.
- Бензин А-95 продается по 74,62 грн/л. Это самый большой скачок за день — цена выросла сразу на 47 копеек.
- Бензин А-92 зафиксировался на отметке 68,05 грн/л, прибавив 9 копеек.
- Дизельное горючее продемонстрировало откат и стоит в среднем 87,29 грн/л. За сутки цена упала на 9 копеек.
- Автомобильный газ остается стабильным — 47,49 грн/л. Средняя цена в сутки не изменилась.
Цены АЗС на горючее и автогаз
Источник: Минфин
