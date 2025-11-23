Инвестирует в недвижимость: Роберт Кийосаки продал биткоины более чем на $2 миллиона

Известный инвестор и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки сообщил в соцсети X, что он ликвидировал часть своего портфеля биткоинов, чтобы инвестировать полученные средства в реальные активы, генерирующие стабильный денежный поток.

Стратегия Cashflow: Продажа BTC для недвижимости

Кийосаки продал биткоины на сумму $2,25 миллиона. Он отметил, что активы покупал много лет назад за $6 000 за 1 биткоин, а продавал уже примерно за $90 000 за монету. С полученной наличности он финансирует два новых бизнес-проекта:

Приобретение двух хирургических центров.

Инвестиции в билбордовый бизнес (наружка).

По его расчетам, инвестиция в $2,25 млн к февралю в следующем году начнет приносить около $27 500 пассивного дохода ежемесячно, причем этот доход будет без налогообложения.

Вид на будущее биткоина

Несмотря на продажу, инвестор подчеркнул, что он остается «очень оптимистичным» по отношению к биткоину и планирует начать покупать его снова, используя для этого деньги из нового бизнеса.

Кийосаки объяснил, что его финансовый маневр — это прямая демонстрация стратегии, которую он излагает в своем бестселлере. Он называет это практическим применением его «плана обогащения», основы которого он усвоил, играя в настольную игру Cash Flow.

«Вы, кто читал 'Богатый папа, бедный папа' и играл в мою настольную игру Cash Flow, узнаете мою последнюю стратегию: приобретение активов, генерирующих доход (недвижимости), с налоговыми и долговыми преимуществами… реализуемую в реальной жизни», — отметил Кийосаки.

В завершение Кийосаки предупредил, что мировая экономика будет переживать «бурный период», и призвал людей ответственно отнестись к собственным финансам.

Напомним

«Минфин» писал, что в прошлом году Роберт Кийосаки прогнозировал рост биткоина до $350 000 до 25 августа 2024 года.

В начале октября 2025 года биткоин установил новый исторический максимум — актив поднялся до $125 тысяч.

После чего началось падение. На момент написания новости стоимость первой криптовалюты составляет около $86 115.

Аналитики XWIN Research предупредили, что биткоин может опуститься до ценового диапазона $60 000−80 000 до конца года. Этот негативный сценарий станет реальностью, если Федеральная резервная система США (ФРС) решит отказаться от понижения ключевой ставки на своем декабрьском заседании.