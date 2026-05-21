К закрытию межбанка в четверг, 21 мая, курс доллара вырос на 2 копейки в покупке и продаже, евро подешевел на 9 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.
Доллар на межбанке подорожал, евро — подешевел
|
Открытие 21 мая
|
Закрытие 21 мая
|
Изменения
|
44,22/44,25
|
44,24/44,27
|
2/2
|
51,39/51,41
|
51,30/51,31
|
9/10
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,98−44,44 грн. Евро покупают за 51,10 грн, а продают за 51,72 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,05−44,10, евро — 51,45−51,60 грн.
Источник: Минфин
