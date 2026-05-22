22 мая 2026, 13:04 Читати українською

В КГГА объяснили причины повышения стоимости проезда до 30 гривен

Киевская городская государственная администрация обнародовала экономическое обоснование планируемого повышения стоимости проезда в коммунальном общественном транспорте столицы до 30 гривен за одну поездку.

В новый тариф заложены расходы на энергоресурсы, топливо, ремонт подвижного состава и конкурентную оплату труда работников.

По словам КГГА, новый тариф основан исключительно на фактических расходах транспортных предприятий за 2025 год и является предпосылкой для выживания городской инфраструктуры.

Анализ этих затрат свидетельствует о существенном росте отдельных показателей:

  • расходы по оплате труда и начисления за электроэнергию в столичном метро выросли на 61,7% и 66,9% соответственно;
  • расходы КП «Киевпасстранс» на горюче-смазочные материалы увеличились на 74,8%, а на ремонт и техобслуживание инфраструктуры и подвижного состава — на 63,3%.

При этом объемы перевозок коммунальных транспортных предприятий снизились в среднем на 42% по сравнению с показателями 2018 года.

Напомним

«Минфин» писал, что в Киеве с 15 июля 2026 года планируют увеличить тарифы на проезд в коммунальном общественном транспорте: разовая поездка будет стоить 30 грн.

Для пассажиров, регулярно пользующихся городским транспортом, будет действовать система скидок. Стоимость одной поездки будет зависеть от количества приобретенных поездок на транспортную карту:

  • 1−9 поездок — 30 грн
  • 10−19 — 28,90 грн
  • 20−29 — 27,80 грн
  • 30−39 — 26,60 грн
  • 40−49 — 25,50 грн
  • 50 поездок — 25 грн

Также предусмотрены месячные проездные билеты, где стоимость одной поездки составит около 23,3−23,6 грн.

Предлагаемые цены на месячные проездные:

  • 46 поездок — 1 088 грн;
  • 62 поездки — 1 463 грн;
  • 92 поездки — 2 156 грн;
  • 124 поездки — 2 888 грн.

Безлимитный месячный проездной на метро, автобус, трамвай, троллейбус и фуникулер обойдется в 4 875 грн.

Для студентов и учащихся сохраняются льготные условия. Так, студенты будут платить 50% стоимости месячного проездного, а учащиеся во время летних каникул — 25% (во время учебного года — бесплатно).

Отдельно планируется ввести пересадочный билет стоимостью 60 грн. Он позволит пересаживаться между метро и наземным транспортом в течение 90 минут без ограничений.

Для гостей города предусмотрены специальные безлимитные проездные.

  • на 24 часа — 375 грн;
  • на 48 часов — 563 грн;
  • на 72 часа — 750 грн.

Поездки, приобретенные на транспортную карточку до 14 июля 2026 года, будут действовать до 14 сентября 2026 года.

Ввести новые тарифы планируется с 15 июля 2026 года после завершения процедур регуляторной политики. А также после консультаций с общественностью и профсоюзами.

Проезд в коммунальном общественном транспорте Киева стоит 8 грн.

Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 2

kadaad1988
22 мая 2026, 14:44
Вот для этого нам и устроили майдан 2014-го??? Жить становится лучше и веселее с каждым годом!!! Просрали Донбасс, Крым, Части Запорожской и Херсонской областей, крупнейшую АЭС в Европе, война 14-й год, сотни тысяч погибших, миллионы вынуждены стать беженцами, катострофическая инфляция, обнищание населения, миллионные оклады дармоедам в набу, сап, набсоветах и прочих помойках, коррупция о которой до 2014-го никто даже и подумать не мог…
Strain
22 мая 2026, 14:52
Согласен. А Майданутые поплясали на площади и разъехались по Европе.
