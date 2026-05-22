Киевская городская государственная администрация обнародовала экономическое обоснование планируемого повышения стоимости проезда в коммунальном общественном транспорте столицы до 30 гривен за одну поездку.
В КГГА объяснили причины повышения стоимости проезда до 30 гривен
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
В новый тариф заложены расходы на энергоресурсы, топливо, ремонт подвижного состава и конкурентную оплату труда работников.
По словам КГГА, новый тариф основан исключительно на фактических расходах транспортных предприятий за 2025 год и является предпосылкой для выживания городской инфраструктуры.
Анализ этих затрат свидетельствует о существенном росте отдельных показателей:
- расходы по оплате труда и начисления за электроэнергию в столичном метро выросли на 61,7% и 66,9% соответственно;
- расходы КП «Киевпасстранс» на горюче-смазочные материалы увеличились на 74,8%, а на ремонт и техобслуживание инфраструктуры и подвижного состава — на 63,3%.
При этом объемы перевозок коммунальных транспортных предприятий снизились в среднем на 42% по сравнению с показателями 2018 года.
Напомним
«Минфин» писал, что в Киеве с 15 июля 2026 года планируют увеличить тарифы на проезд в коммунальном общественном транспорте: разовая поездка будет стоить 30 грн.
Для пассажиров, регулярно пользующихся городским транспортом, будет действовать система скидок. Стоимость одной поездки будет зависеть от количества приобретенных поездок на транспортную карту:
- 1−9 поездок — 30 грн
- 10−19 — 28,90 грн
- 20−29 — 27,80 грн
- 30−39 — 26,60 грн
- 40−49 — 25,50 грн
- 50 поездок — 25 грн
Также предусмотрены месячные проездные билеты, где стоимость одной поездки составит около 23,3−23,6 грн.
Предлагаемые цены на месячные проездные:
- 46 поездок — 1 088 грн;
- 62 поездки — 1 463 грн;
- 92 поездки — 2 156 грн;
- 124 поездки — 2 888 грн.
Безлимитный месячный проездной на метро, автобус, трамвай, троллейбус и фуникулер обойдется в 4 875 грн.
Для студентов и учащихся сохраняются льготные условия. Так, студенты будут платить 50% стоимости месячного проездного, а учащиеся во время летних каникул — 25% (во время учебного года — бесплатно).
Отдельно планируется ввести пересадочный билет стоимостью 60 грн. Он позволит пересаживаться между метро и наземным транспортом в течение 90 минут без ограничений.
Для гостей города предусмотрены специальные безлимитные проездные.
- на 24 часа — 375 грн;
- на 48 часов — 563 грн;
- на 72 часа — 750 грн.
Поездки, приобретенные на транспортную карточку до 14 июля 2026 года, будут действовать до 14 сентября 2026 года.
Ввести новые тарифы планируется с 15 июля 2026 года после завершения процедур регуляторной политики. А также после консультаций с общественностью и профсоюзами.
Проезд в коммунальном общественном транспорте Киева стоит 8 грн.
Комментарии - 2