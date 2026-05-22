В КГГА объяснили причины повышения стоимости проезда до 30 гривен

Киевская городская государственная администрация обнародовала экономическое обоснование планируемого повышения стоимости проезда в коммунальном общественном транспорте столицы до 30 гривен за одну поездку.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В новый тариф заложены расходы на энергоресурсы, топливо, ремонт подвижного состава и конкурентную оплату труда работников.

По словам КГГА, новый тариф основан исключительно на фактических расходах транспортных предприятий за 2025 год и является предпосылкой для выживания городской инфраструктуры.

Анализ этих затрат свидетельствует о существенном росте отдельных показателей:

расходы по оплате труда и начисления за электроэнергию в столичном метро выросли на 61,7% и 66,9% соответственно;

расходы КП «Киевпасстранс» на горюче-смазочные материалы увеличились на 74,8%, а на ремонт и техобслуживание инфраструктуры и подвижного состава — на 63,3%.

При этом объемы перевозок коммунальных транспортных предприятий снизились в среднем на 42% по сравнению с показателями 2018 года.

Напомним

«Минфин» писал, что в Киеве с 15 июля 2026 года планируют увеличить тарифы на проезд в коммунальном общественном транспорте: разовая поездка будет стоить 30 грн.

Для пассажиров, регулярно пользующихся городским транспортом, будет действовать система скидок. Стоимость одной поездки будет зависеть от количества приобретенных поездок на транспортную карту:

1−9 поездок — 30 грн

10−19 — 28,90 грн

20−29 — 27,80 грн

30−39 — 26,60 грн

40−49 — 25,50 грн

50 поездок — 25 грн

Также предусмотрены месячные проездные билеты, где стоимость одной поездки составит около 23,3−23,6 грн.

Предлагаемые цены на месячные проездные:

46 поездок — 1 088 грн;

62 поездки — 1 463 грн;

92 поездки — 2 156 грн;

124 поездки — 2 888 грн.

Безлимитный месячный проездной на метро, автобус, трамвай, троллейбус и фуникулер обойдется в 4 875 грн.

Для студентов и учащихся сохраняются льготные условия. Так, студенты будут платить 50% стоимости месячного проездного, а учащиеся во время летних каникул — 25% (во время учебного года — бесплатно).

Отдельно планируется ввести пересадочный билет стоимостью 60 грн. Он позволит пересаживаться между метро и наземным транспортом в течение 90 минут без ограничений.

Для гостей города предусмотрены специальные безлимитные проездные.

на 24 часа — 375 грн;

на 48 часов — 563 грн;

на 72 часа — 750 грн.

Поездки, приобретенные на транспортную карточку до 14 июля 2026 года, будут действовать до 14 сентября 2026 года.

Ввести новые тарифы планируется с 15 июля 2026 года после завершения процедур регуляторной политики. А также после консультаций с общественностью и профсоюзами.

Проезд в коммунальном общественном транспорте Киева стоит 8 грн.