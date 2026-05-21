21 мая 2026, 16:51

Победители и аутсайдеры: где в Европе реальные доходы населения росли быстрее всего, а кто обеднел

Традиционный показатель роста ВВП не всегда отражает реальное благосостояние населения, ведь не показывает сколько денег люди фактически имеют после учета инфляции. Значительно более точным индикатором уровня жизни считается реальный доход домохозяйств на душу населения — то есть средства, которые люди могут потратить или отложить. Об этом сообщает Euronews.

Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) подвела итоги 2025 для 16 европейских стран. Как показывает статистика, общий тренд на континенте оказался положительным: в 14 государствах реальные доходы граждан выросли, и только в двух зафиксировано падение. Однако темпы этого роста сильно разнятся, а общая динамика в зоне OECD замедлилась до 0,8% (против 2,1% в 2024 году).

Лидеры европейского рейтинга

Польша (+4,1%) стала абсолютным лидером Европы по темпам роста доходов граждан второй год подряд. В OECD объясняют этот успех увеличением зарплат, которое с лихвой компенсировало определенное сокращение социальных выплат.

Нидерланды (+2,3%) и Португалия (+2%) также продемонстрировали уверенный рост, превысив планку в два процента.

Дания (+1,9%), Греция (+1,8%) и Испания (+1,5%) удержали позиции в топ-группе. В частности, в Греции драйвером стало падение безработицы до минимума с 2009 года и рост чистых доходов от собственности.

Бельгия (+1,4%), Венгрия (+1,2%) и Швеция (+1,2%) закрывают список стран, где доходы населения увеличились более чем на 1%.

Ситуация в ведущих экономиках

Среди крупнейших европейских локомотивов лучшую динамику продемонстрировала Испания, тогда как другие гиганты показали более скромные результаты.

Италия (+0,8%) составила компанию по среднему показателю стран OECD. При этом в четвертом квартале 2025 года итальянцы почувствовали резкое падение доходов на 0,9% из-за скачка инфляции и уменьшения доходов от собственности.

Чехия (+0,7%), Великобритания (+0,7%) и Германия (+0,6%) оказались несколько ниже среднего европейского уровня. В Британии конец года был оптимистичным (+1,1% в 4 квартале) благодаря снижению налогов на доходы и имущество, а также повышению соцвыплат.

Франция (+0,2%) показала самый плохой результат среди крупных экономик, зафиксировав фактический застой реальных доходов граждан.

Кто обеднел в 2025 году

Единственными странами в Европе, где реальные доходы на душу населения по итогам года упали, стали Финляндия и Австрия.

По словам экспертов Института экономических исследований VATT, главными причинами падения доходов населения в Финляндии (-0,7%) стали общее циклическое замедление экономики, рост безработицы, повышение налогов на доходы и жесткое урезание правительством социальных расходов для борьбы с дефицитом бюджета.

Австрия (-1,8%) демонстрирует самое драматическое падение. Это настоящее финансовое пике, учитывая, что в 2024 году австрийцы были среди лидеров с показателем роста доходов в 3,6%.

