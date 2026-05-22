В пятницу, 22 мая, на наличном рынке средний курс доллара в покупке снизился на 3 копейки, а в продаже вырос на 1 копейку. Евро в покупке подешевел на 5 копеек, а в продаже подорожал на 3 копейки.
Курс валют на пятницу: что происходит с долларом и евро в банках и обменниках
Валютный рынок
Средний курс доллара в обменных пунктах в покупке вырос на 1 копейку, а в продаже снизился на 2 копейки. Евро в покупке подешевел на 1 копейку, а в продаже подорожал на 2 копейки.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,95−44,45 грн. Евро покупают за 51,05 грн, а продают за 51,75 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,06−44,08, евро — 51,44−51,62 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 44,24−44,27 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,37−51,38 грн/евро.
Источник: Минфин
