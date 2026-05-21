21 мая 2026, 17:48

ЦБ Индии предложил блокировать смартфоны за просрочку по кредиту

Резервный банк Индии (RBI) выступил с инициативой разрешить банкам дистанционно ограничивать или отключать функции мобильных телефонов и планшетов, купленных в кредит, в случае просрочки по займу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на предложение регулятора.

Что известно

По замыслу RBI, блокировка возможна только после 90 дней просрочки и лишь при соблюдении поэтапной процедуры уведомления: на 60-й день заемщик получает первое предупреждение с 21 днем на погашение, затем — второе с не менее чем недельным сроком.

Ввести ограничения кредитор сможет только при наличии соответствующего согласия в договоре. Базовые функции — входящие звонки, доступ в интернет, экстренный вызов и госоповещения, согласно предложению ЦБ, — заблокированы быть не могут. После погашения долга ограничения должны быть сняты в течение часа, иначе кредитор будет вынужден выплачивать компенсацию в размере 250 рупий ($2,58) за каждый час задержки.

Инициатива родилась на фоне роста просроченной задолженности по потребительским кредитам: более трети электроники в Индии приобретается с помощью небольших займов, а традиционные инструменты взыскания в этом сегменте малоэффективны, отмечает Reuters. Предложение открыто для общественного обсуждения до 31 мая.

Индия — один из крупнейших мобильных рынков мира: число подключений в стране превышает 1,16 млрд.

Роман Мирончук
Комментарии - 1

lider2000
21 мая 2026, 18:33
Пусть приезжают в Украину, тут такого нет)
