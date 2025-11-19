В Финляндии АЗС «Лукойла» закрываются из-за санкций США

Финский оператор автозаправочных станций (АЗС) Teboil, принадлежащий российской нефтяной компании «Лукойл», заявил в среду о подготовке к закрытию всех своих станций в скандинавской стране. Причина — исчерпание запасов горючего на фоне санкций США против материнской компании. Об этом сообщает Reuters.

Teboil стал первым международным бизнесом, принадлежащим «Лукойлу», который объявил о закрытии именно из-за американских санкций.

Масштаб проблемы

Сеть Teboil насчитывает 430 АЗС в Финляндии, что составляет примерно пятую часть от общего количества станций в стране (2250, по данным 2024 года).

«Станции будут закрываться поэтапно, как только будут распроданы запасы горючего», — говорится в заявлении Teboil, хотя конкретные сроки не названы.

Руководство Teboil ранее предупреждало финское правительство в письме, что прекращение работы компании может повлечь за собой «серьезные сбои» в энергетической инфраструктуре страны, сообщила финская газета Ilta-Sanomat.

На этих АЗС работало около 1200 человек. Кроме того, существует риск закрытия завода смазочных материалов «Лукойла» в Хамине, где работает 180 сотрудников.

Реакция правительства Финляндии

Министерство экономики и занятости Финляндии, комментируя ситуацию для Reuters, заявило, что угрозы поставке топлива в стране нет.

Это объясняется тем, что Teboil не занимается переработкой горючего на территории Финляндии, а преимущественно распространяет горючее, произведенное на принадлежащем компании Neste финском нефтеперерабатывающем заводе. В министерстве добавили, что клиенты могут легко перейти к другим розничным продавцам.

Глобальные последствия для «Лукойла»

Санкции, введенные США в прошлом месяце в ответ на войну России против Украины, уже нарушили международный бизнес «Лукойла»:

Компания объявила форс-мажор на своем нефтяном месторождении West Qurna 2 после того, как Ирак приостановил все платежи.

Контрагент упразднил планы бурения нефти у берегов Румынии.

Болгария готовится взять под контроль нефтеперерабатывающий завод «Лукойла».

На фоне этих событий Администрация президента США Дональда Трампа дала разрешение потенциальным покупателям вести переговоры с «Лукойлом» о приобретении ее нероссийских активов. Teboil, со своей стороны, заявляла, что ожидает продажи сети «Лукойл».

Санкции против компании

«Минфин» писал, что Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело новые санкции против энергетического сектора России.

Санкции касаются двух крупнейших нефтяных компаний россии, которые теперь внесены в черный список:

«Роснефть» — вертикально интегрированная энергетическая компания, занимающаяся добычей, транспортировкой, переработкой и продажей нефти и газа.

«Лукойл» — занимается разведкой, добычей, переработкой и дистрибуцией нефти и газа как в России, так и за рубежом.

Также под ограничения попал ряд дочерних компаний «Роснефти» и «Лукойла», а все организации, на 50% или более принадлежащие этим гигантам прямо или косвенно, автоматически блокируются, даже если не были названы OFAC отдельно.