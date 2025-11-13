Украина снова без света: чего ждать от зимних отключений — прогнозы экспертов

Украину накрыла новая волна отключений света. Во многих регионах люди остаются без электричества до 10 часов в сутки и даже больше, причем резко выросли периоды «разовых» отключений — они могут составлять до 5−6 часов. «Минфин» выяснил текущее состояние энергорынка, и расскажет, к чему готовиться этой зимой.

Длительные отключения стали результатом новых вражеских ударов по украинской энергосистеме. «Дефицит электроэнергии на сегодня составляет до 50 млн киловатт в сутки при потреблении в объеме порядка 200 млн киловатт. При этом за счет импорта мы можем закрыть максимально 30 млн киловатт, хотя сейчас поставки существенно ниже», — пояснил аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Дефицит в системе наложился на ремонтные работы объектов после обстрелов, во время которых электроэнергию также отключают. «Из суточных отключений не менее 3 часов света нет именно из-за ремонтов», — добавил эксперт.

По мнению главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, с похолоданием ситуация может усугубиться. «Электроэнергию могут отключать и на 16−20 часов в сутки», — считает он. При сохранении большого дефицита электроэнергии свет могут чаще отключать днем. «Может случиться так, что из тех часов, когда свет будет, большая часть придется на ночное время суток, когда нагрузка на энергосистему меньше», — уточняет Корольчук.

рф меняет тактику обстрелов: почему нет электричества, даже если АЭС работают в штатном режиме

После относительно спокойного лета и первого месяца осени в Украину снова вернулись жесткие отключения электроэнергии. Враг возобновил массированные атаки по нашей энергосистеме с октября. Эксперты отметили изменение тактики агрессора, который стал прицельно бить по объектам в отдельных регионах, пытаясь разбить Украину на два энергоострова и разъединить левый и правый берег.

Пошли атаки на маневренную генерацию (ТЭС, ТЭЦ и ГЭС), а также подстанции.

После октябрьских атак дефицит в энергосистеме, по словам Корольчука, достиг 1,5 тысяч мегаватт. Но после профилактических работ на Ривненской АЭС запустили дополнительный блок и закрыли таким образом потребности в тысяче мегаватт. То есть «дыра» осталась, но уменьшилась до 500 мегаватт.

Однако в начале ноября враг нанес по украинской энергосистеме новый массированный удар. В ночь с 7 на 8 ноября рф провела одну из самых мощных за время войны атак на электростанции, подстанции и линии передач, и выпустила рекордное количество баллистических ракет. Главный удар пришелся на энергетические объекты в Киевской, Днепропетровской и Полтавской области, но были затронуты и другие регионы (в частности, Харьковская область).

Самые большие потери — у государственной «Центрэнерго», которая фактически утратила всю свою генерацию. Трипольская ТЭС в Киевской области и Змеевская ТЭС в Харьковской области были остановлены.

«Невиданное ранее количество ракет и неисчислимое количество дронов целились по тем самым ТЭС, которые мы восстановили после атак 2024 года. Мы остановились. Сейчас — ноль генерации. Ноль!», — прокомментировали ситуацию в «Центрэнерго».

Удары пришлись также по подстанциям возле Хмельницкой и Ривненской АЭС. Объясним, что это значит: упомянутые объекты обеспечивают передачу электроэнергии. Если они выведены из строя, электричество не могут подать потребителям, даже если атомные станции продолжают стабильно работать.

Чтобы не допустить перегрузки АЭС, энергетики были вынуждены понижать мощность блоков. Враг ударил даже по «мелким» объектам, на которые во время предыдущих атак практически не целился. В частности, пострадала ТЭЦ на биомассе компании Клиар Энерджи. Пострадала и гидрогенерация — под атаку попала Кременчугская ГЭС.

При этом, по словам Корольчука, врагу не удалось «разбить энергосистему на острова». «Система по-прежнему целостная и работает. Хотя из-за масштабных повреждений снизились объемы генерации, а также возникли проблемы с передачей», — пояснил эксперт.

«Долгие» отключения и скачки напряжения. Облэнерго идут в отказ

Сразу же после массированной атаки во многих регионах начались масштабные перебои с электричеством, особенно продолжительными они были в Харьковской, Сумской, Полтавской областях, а также в Киевской области.

По словам Корольчука, дефицит в энергосистеме вырос до 2−2,5 тысяч мегаватт.

«То есть если мы ежедневно потребляем до 200 млн киловатт, то сейчас не хватает порядка 50 млн, или четверть необходимого объема. При этом максимальные возможности по импорту составляют 30 млн киловатт в сутки, но в реальности из Европы идут меньшие объемы», — говорит эксперт.

По данным «Укрэнерго», на ноябрь лимит импорта электроэнергии для Украины составляет 2 100 МВт (то есть он меньше верхней планки по дефициту в 2 500 МВт). «Но на декабрь этот лимит может вырасти до 2 300 МВт», — сообщил глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко. Увеличение импорта электроэнергии из Европы может решить проблему с дефицитом, только если не будет масштабных повреждений системы передачи. Иначе, просто не будет возможности распределить ресурс по всем регионам.

По его словам, такие значительные объемы дефицита и стали причиной продолжительных отключений. К примеру, в Киеве и области у каждого абонента света нет до 8−10 часов в сутки. При этом порядка 3 часов — это отключения в связи с ремонтными работами. То есть как только они будут закончены, периоды отключений могут уменьшится до 5−7 часов в сутки. Но только если не будет новых атак по энергетике и сильного похолодания, во время которого потребление ресурса растет.

Еще одна проблема, с которой столкнулись жители некоторых регионов (в первую очередь Полтавской и Харьковской областей), — резкие скачки напряжения в сети. В соцсетях даже появились фото показателей стабилизаторов с цифрами напряжения в 600 Вт. Правда, по словам Корольчука, скорее всего, оно фейковое. «Такие большие показатели — сомнительные. Но проблема с напряжением действительно была — повреждения на подстанциях не позволили вовремя сгладить напряжение и выдать привычные 220 Вт в розетки потребителей», — пояснил он.

А 12 ноября в «Полтаваоблэнерго» заявили, что, в связи с форс-мажорными обстоятельствами, у них пропала возможность получать электроэнергию из объединенной энергосистемы, в том числе нужного качества, что делает невозможным в рамках установленных стандартов качества выполнять обязательства по действующим договорам. «Это означает, что компания фактически снимает с себя ответственность, если, к примеру, у людей начнет выходить из строя техника из-за перепадов напряжения», — пояснил Попенко.

По данным источников «Минфина» на энергорынке, такие заявления готовятся сделать и облэнерго в других регионах.

«Поэтому лучше отключать бытовую технику и электронику из сети, как только вы перестаете нею пользоваться. Риски выхода оборудования из строя очень высокие», — предупредил Попенко.

Чего ждать дальше

На фоне новых отключений эксперты снова ухудшили прогнозы по энергоснабжению на зиму. По словам Олега Попенко, «света может не быть и по 16−20 часов в сутки», особенно, если удары по энергосистеме повторятся.

Корольчук считает, что, в лучшем случае, электроэнергию могут подавать по 12 часов в сутки, но не исключено, что большая часть «светлого» периода будет приходиться на ночь, так как, традиционно, в это время нагрузка на энергосистему меньше.

То есть если вы не готовы переходить на ночной образ жизни, то стоит готовится к тому, что большую часть дневного периода придется сидеть без света. Попенко предупреждает также о проблемах с отоплением.

«Уже сейчас, хотя отопления включили меньше двух недель назад, в некоторых городах нам жалуются, что после отключений света в системе скапливается воздух. И, чтобы снова пустить тепло, приходится сливать воду на верхних этажах домов. Если электроэнергию станут отключать до 20 часов в сутки, проблема «воздушных пробок» в батареях станет массовой.

А если еще и ударят морозы, то просто спустить воду уже не получится — система отопления может просто замерзнуть с разрывом труб, выходом из строя и другими последствиями. В таком случае, оперативно восстановить отопление не всегда возможно. Понятно, что зимой многоэтажки без отопления фактически становятся нежилыми, придется даже эвакуировать людей. Поэтому советы присмотреть себе на зиму домик в деревне с печным отоплением сейчас выглядят более чем актуальными", — отметил Олег Попенко.

Правда, есть и более оптимистический сценарий. Если ударов по энергосистеме и серьезных повреждений объектов не будет, украинские энергетики смогут провести ремонтные работы и снизить время отключений до 5−7 часов в сутки. При этом ухудшение погодных условий может расширять «темные» коридоры, поскольку в морозы потребление электроэнергии традиционно вырастает.