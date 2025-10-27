В Украине введены почасовые отключения электроэнергии — «Укрэнерго»

Из-за сложной ситуации в энергосистеме в нескольких регионах Украины вынуждены введены почасовые отключения. Об этом говорится в сообщении «Укрэнерго».

Подробности

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями предыдущих российских обстрелов — в нескольких регионах Украины вынуждены введены графики почасовых отключений объемом от 1 до 2,5 очереди.

Ограничения будут упразднены, как только ситуация стабилизируется.

Также вынуждено продлено время применения графиков ограничения мощности для промышленных потребителей. ГОП в отдельных регионах будут действовать с 07:00 до 19:00.