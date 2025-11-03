Украина увеличила импорт электроэнергии в октябре в 2,5 раза

Импорт электроэнергии в Украину в октябре 2025 года вырос в 2,5 раза — до 360 тыс. МВт-час. Об этом свидетельствуют предварительные данные мониторинга ExPro Electricity.

Наибольшую долю занимает и дальше Венгрия, 51%. На втором месте — Польша, с долей 22%.

Торговля со Словакией

В конце октября Украина возобновила трансграничную торговлю со Словакией после почти двухмесячного перерыва из-за ремонта на линии Вельке Капушаны-Мукачево. Импорт за последние 3 дня месяца из Словакии составил 7,6 тыс. МВт-ч, экспорт в Словакию за этот период — 1,8 тыс. МВт-ч.

В целом импорт электроэнергии в октябре вырос по всем направлениям. По сравнению с октябрем 2024 года импорт электроэнергии в Украину вырос вдвое.

Экспорт электроэнергии в октябре

В то же время экспорт электроэнергии в октябре 2025 года упал на 85% из-за усиления обстрелов энергетической инфраструктуры. Всего за месяц было экспортировано 90,8 тыс. МВт-ч электроэнергии в страны ЕС и Молдовы.

Поставки сократились по всем направлениям, кроме Словакии. Наибольшую часть также занимает Венгрия, 43%.