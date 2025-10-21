Главное за вторник: 15 млрд от ОВГЗ, швейцарский франк на максимумах

Минфин привлек почти 15 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов 21 октября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 14,89 млрд грн, что на 4,68 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 19,57 млрд грн.

Объем украинского экспорта может уменьшиться на $253 млн, несмотря на новые тарифные квоты ЕС

Отмена ЕС временных автономных торговых мер, которые обеспечивали преимущественно беспошлинный доступ украинского экспорта на рынок ЕС с июня 2022 года по июнь 2025 года, приведет к резкому падению экспорта Украины в ЕС. При этом новые тарифные квоты, которые заработают с конца октября 2025 года, частично компенсируют потери, но не полностью.

Фондовые индексы США выросли. Nasdaq обновил рекорд

Американские фондовые индексы выросли более чем на 1% в понедельник, причем Nasdaq Composite обновил исторический максимум.

Цены на нефть падают второй день подряд: рынок напуган избытком предложения

Во вторник, 21 октября, мировые цены на нефть снижаются второй день подряд, поскольку рынок поглощают опасения по поводу избытка предложения и рисков для спроса. Дополнительное давление оказывает эскалация напряженности в торговом споре между США и Китаем — двумя крупнейшими потребителями нефти в мире.

Швейцарский франк приближается к десятилетнему максимуму против евро

Швейцарский франк приближается к рекордному за 10 лет уровню по отношению к евро, поскольку спрос на активы резко меняется на рынках из-за возобновления тарифной войны и политической неопределенности. В понедельник, 20 октября, валюта достигла отметки 0,92146 за евро, что примерно на 0,2% меньше, чем уровень, который в последний раз наблюдался в январе 2015 года.