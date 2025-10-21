Multi от Минфин
українська
21 октября 2025, 20:01 Читати українською

Главное за вторник: 15 млрд от ОВГЗ, швейцарский франк на максимумах

Главные финансовые новости за вторник, 21 октября.

Главные финансовые новости за вторник, 21 октября.

Минфин привлек почти 15 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов 21 октября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 14,89 млрд грн, что на 4,68 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 19,57 млрд грн.

Объем украинского экспорта может уменьшиться на $253 млн, несмотря на новые тарифные квоты ЕС

Отмена ЕС временных автономных торговых мер, которые обеспечивали преимущественно беспошлинный доступ украинского экспорта на рынок ЕС с июня 2022 года по июнь 2025 года, приведет к резкому падению экспорта Украины в ЕС. При этом новые тарифные квоты, которые заработают с конца октября 2025 года, частично компенсируют потери, но не полностью.

Фондовые индексы США выросли. Nasdaq обновил рекорд

Американские фондовые индексы выросли более чем на 1% в понедельник, причем Nasdaq Composite обновил исторический максимум.

Цены на нефть падают второй день подряд: рынок напуган избытком предложения

Во вторник, 21 октября, мировые цены на нефть снижаются второй день подряд, поскольку рынок поглощают опасения по поводу избытка предложения и рисков для спроса. Дополнительное давление оказывает эскалация напряженности в торговом споре между США и Китаем — двумя крупнейшими потребителями нефти в мире.

Швейцарский франк приближается к десятилетнему максимуму против евро

Швейцарский франк приближается к рекордному за 10 лет уровню по отношению к евро, поскольку спрос на активы резко меняется на рынках из-за возобновления тарифной войны и политической неопределенности. В понедельник, 20 октября, валюта достигла отметки 0,92146 за евро, что примерно на 0,2% меньше, чем уровень, который в последний раз наблюдался в январе 2015 года.

Источник: Минфин
