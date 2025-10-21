Швейцарский франк приближается к десятилетнему максимуму по отношению к евро

Швейцарский франк приближается к рекордному за 10 лет уровню по отношению к евро , поскольку спрос на активы резко меняется на рынках из-за возобновления тарифной войны и политической неопределенности. Об этом сообщает Bloomberg.

В понедельник, 20 октября, валюта достигла отметки 0,92146 за евро, что примерно на 0,2% меньше, чем последний раз, который наблюдался в январе 2015 года.

За последний месяц швейцарский франк стал единственной валютой стран «Большой десятки» (G10), которая смогла укрепиться по отношению к доллару США. Это подчеркивает его исключительную привлекательность для инвесторов, ищущих безопасные гавани.

Поток опционов подтверждает этот спрос: объемы торгов евро-франком выросли до самого высокого уровня с августа, а доллар-франком до месячного максимума.

Кроме того, аналитики отмечают шведскую и норвежскую кроны как активы-убежища в текущий момент.

Стоимость хеджирования выросла до максимальных уровней с середины августа, причем премия по опционам на покупку франка вернулась к значениям, последний раз наблюдавшимся в июне.

Что сделает Национальный банк Швейцарии

Ужесточение франка испытывает политику Национального банка Швейцарии (SNB). На этой неделе, в четверг, швейцарские чиновники опубликуют итоги сентябрьского заседания по процентным ставкам. Инвесторы будут внимательно изучать документ на предмет того, как SNB планирует действовать в условиях, когда валюта достигает многолетних максимумов.

Аналитики Danske Bank A/S считают, что Центральный банк будет склоняться к валютным интервенциям на рынке, прежде чем рассматривать возможность возврата к отрицательным ставкам.

Они отмечают, что более сильный реальный франк и потенциальные тарифы на швейцарский экспорт в США могут дополнительно снизить инфляционное давление.