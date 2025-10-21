Multi от Минфин
українська
21 октября 2025, 9:51

Объем украинского экспорта может снизиться на $253 млн, несмотря на новые тарифные квоты ЕС

Отмена ЕС временных автономных торговых мер, обеспечивавших преимущественно беспошлинный доступ украинского экспорта на рынок ЕС с июня 2022 по июнь 2025 года, ведут к резкому падению экспорта Украины в ЕС. При этом новые тарифные квоты, которые будут работать с конца октября 2025-го, частично компенсируют потери, но не полностью. Об этом говорится в исследовании, проведенном Вероникой Мовчан, директором по научной работе ИЭД, и Рикардо Джуччи, управляющим директором Berlin Economics, в рамках проекта German Economic Team (GET).

Отмена ЕС временных автономных торговых мер, обеспечивавших преимущественно беспошлинный доступ украинского экспорта на рынок ЕС с июня 2022 по июнь 2025 года, ведут к резкому падению экспорта Украины в ЕС.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Краткосрочный удар против долгосрочной выгоды

По сравнению с временными ATMs, которые обеспечивали преимущественно беспошлинный доступ с июня 2022 по июнь 2025 года, новые тарифные квоты предусматривают ввозные пошлины сверх определенных объемов, которые ниже, чем сложившиеся в последние годы.

Аналитики оценивают, что экспорт Украины в ЕС снизится на $1,14 млрд за год по сравнению с показателями 2024 года.

Основной причиной этих потерь резкое ожидаемое сокращение экспорта в ЕС пшеницы. Поставки, по расчетам, упадут на $894 млн ежегодно, что составит четыре пятых от общего сокращения экспорта в ЕС.

Экспорт сахара, ячменя, мяса птицы, яиц, яблочного сока и меда также несут потери.

Однако, если сравнивать новые тарифные квоты со старыми, которые действовали до июня 2022 года и вновь начали действовать с июня 2025, нынешние изменения означают существенную либерализацию торговли.

Так, полностью отменены четыре тарифных квоты, еще 26 — расширены. Наиболее значительное расширение произошло для меда, сахара, ячменной крупы и отрубей.

Эта либерализация предлагает потенциальное расширение беспошлинного экспорта на сумму $630 млн в год или 35% по сравнению с предыдущими условиями и может сэкономить до $165 млн на импортных пошлинах.

Переориентация на рынки вне ЕС сократит общие потери

Так, ожидается, что украинские экспортеры переориентируют высвободившиеся объемы на рынки вне ЕС. Оцененное годовое сокращение экспорта в ЕС на $1,14 млрд частично будет компенсировано за счет переориентации $891 млн экспорта на другие направления.

Соответственно, оцененное годовое сокращение общего экспорта Украины более умеренно и составляет $253 млн. Потери обусловлены:

  • Более высокими транспортными расходами, преимущественно для отправки пшеницы за пределы ЕС.
  • Низкие цены на альтернативных рынках для таких продуктов, как мясо птицы, сахар и яблочный сок.

Соответственно, общее сокращение эквивалентно 0,6% от общего объема экспорта в 2024 году.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
