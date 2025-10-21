Multi от Минфин
21 октября 2025, 13:53

Цены на нефть падают второй день подряд: рынок напуган избытком предложения

Во вторник, 21 октября, мировые цены на нефть снижаются второй день подряд, поскольку рынок поглощают опасения по поводу излишка предложения и рисков для спроса. Дополнительное давление оказывает эскалация напряженности в торговом споре между США и Китаем — двумя крупнейшими потребителями нефти в мире. Об этом сообщает Reuters.

Во вторник, 21 октября, мировые цены на нефть снижаются второй день подряд, поскольку рынок поглощают опасения по поводу излишка предложения и рисков для спроса.
Фото: pixabay.com

Цены на нефть

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,28%, до $60,84 за баррель (на 06:43).

Американская нефть WTI с поставкой в ноябре подешевела на 0,52% до $57,22.

На предыдущей сессии цены опустились до самого низкого уровня с начала мая из-за опасений, что замедление экономического роста будет вызвано торговым конфликтом между США и КНР.

Следует отметить, что как Brent, так и WTI перешли к рыночной структуре контанго, когда цены на немедленную поставку ниже, чем на поставку в будущем. Это классический признак избытка предложения на рынке и ослабление ближайшего спроса.

Прогнозы: цена Brent может упасть до $52

Снижение цен происходит на фоне того, что OPEC+ (ОПЕК и его союзники, включая Россию) продолжает планы по увеличению добычи. Это заставляет аналитиков прогнозировать значительный профицит сырой нефти в этом и в следующем году.

На прошлой неделе Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало, что глобальный избыток может составить около 4 миллионов баррелей в день в 2026 году.

Аналитики Haitong Securities (Китай) отмечают, что ослабление спредов Brent указывает на то, что давление избыточного предложения постепенно материализуется, что будет ограничивать потенциал для восстановления цен.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что пессимистический сценарий, вероятно, будет продолжаться и в 2026 году. Они ожидают, что цены на Brent могут опуститься до $52 за баррель до четвертого квартала следующего года, поскольку долгожданный глобальный избыток стал проявляться в данных о мировых запасах.

Ожидается, что и запасы сырой нефти в США, по предварительным опросам Reuters, вероятно, выросли на прошлой неделе, что придаст дополнительное давление на цены.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 1

+
0
Три літри
Три літри
21 октября 2025, 14:48
#
Ви як напишите що нафта впала — так вона починає зростати
https://0x0.st/KjFK.png
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
