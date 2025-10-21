Министерство финансов 21 октября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 14,89 млрд грн, что на 4,68 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 19,57 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.
Минфин привлек почти 15 миллиардов от продажи облигаций
Что предлагали инвесторам
Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:
- 4,24 млрд грн под 16,35% с погашением 18 ноября 2026 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 16,34%);
- 5,28 млрд грн под 17,10% с погашением 23 июня 2027 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 17,10%);
- 5,37 млрд грн под 17,80% с погашением 15 ноября 2028 (на прошлой неделе средневзвешенный уровень доходности был 17,80%).
О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.
Источник: Минфин
