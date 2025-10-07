Что происходит на рынке труда Украины: почему стало меньше вакансий и что с зарплатами

В Украине меняется ситуация на рынке труда. С одной стороны, усугубляется дефицит кадров. С другой — количество официальных вакансий сейчас небольшое — порядка 190 тыс. на всю страну. «Минфин» расскажет, что происходит на рынке труда, и кто может рассчитывать на хорошую работу и высокую зарплату.

Почти все руководители работающих предприятий, с которыми общался «Минфин», жалуются на катастрофическую нехватку людей. «Дефицит просто катастрофический, буквально по всем специалистам. Уже завозят мигрантов, а где еще брать людей», — говорит руководитель деревообрабатывающего предприятия ВГСМ Ирина Мацепура.

Но вот срез официально размещенных вакансий показывает прямо противоположную ситуацию.

«На Едином портале вакансий Государственной службы занятости, который объединяет вакансии ведущих сайтов по поиску работы (work.ua, robota.ua и др.), по состоянию на 1 сентября насчитывалось 244 тыс. предложений по работе. Это на 9% меньше, чем на ту же дату прошлого года», — пишет на своей странице в Фейсбуке эксперт рынка труда Татьяна Пашкина.

Родион Колышко, руководитель Института профессиональных квалификаций, объясняет, что столько вакансий до войны рынок продуцировал максимум за полгода.

«Кроме того, средняя зарплата в официальных предложениях от работодателей составляет всего 11 тыс. гривен, что на 8−9% больше, чем год назад, то есть рост — на уровне инфляции», — говорит он.

Средняя зарплата по стране значительно больше: по данным Госстата, по итогам августа, она составила 25 911 грн. Но это на 588 грн меньше, чем в июле.

Кроме того, как уже писал «Минфин», на самом деле такой разрыв объясняется несколькими факторами. С одной стороны, Госстат в своей статистике не учитывает зарплат в мелких компаниях (со штатом до 10 человек). С другой — в официальных предложениях компании могут не «светить» реальных зарплат.

Редакция расскажет более подробно обо всех этих нюансах украинского рынка труда.

Минус 25% водителей и мигранты из Средней Азии

Начнем с дефицита кадров. Это самый заметный тренд, о котором говорят все опрошенные работодатели и эксперты.

«Людей не хватает, и эта тенденция только усугубляется под давлением мобилизации и миграционных процессов», — отмечает глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Прежде всего усугубляется дефицит представителей «мужских» специальностей.

«По моим оценкам, с начала года с рынка труда пропало 25% водителей. Часть из них сняли с рейсов и отправили на фронт, часть — прячутся по домам, как только в Резерве красные полоски появились (они означают, что человек в розыске — ред.).

Особенно страдают международные рейсы. Что будет дальше? — Непропорциональный рост тарифов. Международные перевозки подорожают, а это значит, что вырастут цены на все импортное. Если смотреть еще дальше, может остановиться если не весь транспорт, то как минимум половина", — считает основатель группы компаний «Прайм» Дмитрий Леушкин.

Очередной отток кадров спровоцировало разрешение на выезд за границу военнообязанным мужчинам до 23 лет. В некоторых компаниях (в частности, в торговых и топливных сетях) рассказывают, что уволились как минимум по несколько десятков молодых специалистов.

«Не хватает буквально всех. Чтобы решить кадровую проблему, некоторые предприятия активно завозят мигрантов, в частности, из Средней Азии», — рассказала Ирина Мацепура.

Но и с мигрантами у бизнеса есть проблемы. Владелец киевской сети продуктовых магазинов, сам родом из Таджикистана, говорит, что многих мигрантов попросту не пускают в Украину.

«Часть — разворачивают еще в Кишиневе, с рейса могут не пропустить до 40−60 человек. Часть — не могут пройти границу уже в Украине, хотя имеют на руках все необходимые документы. Людей разворачивают, часто даже не называя причин.

Наши юристы уже готовят обращение к Кабмину и Офису Президента с просьбой разобраться в ситуации. Решить кадровые проблемы за счет внутреннего рынка труда сейчас просто нереально. Мы искали продавцов, работников склада — безуспешно. Некоторые предприниматели из-за нехватки работников не могут развиваться, а то и вовсе вынуждены закрываться", — говорит Зайнитдинов.

Мигрантов активно приглашают также строительные компании, особенно небольшие.

Хотя, как рассказала «Минфину» директор по управлению персоналом строительной компании Alliance Novobud Ирина Моисеенко, у них дефицит кадров сейчас ощущается меньше, чем в прошлом году.

«За счет системной работы и усовершенствования процессов рекрутинга нам удалось сократить время, необходимое на закрытие вакансий, и удерживать уровень текучести. Но все равно есть нехватка в категории рабочих профессий», — отметила она.

Дефицит затрагивает самые разные отрасли, но особенно остро он ощущается в сфере рабочих, инженерно-технических специальностей, в строительстве, на производстве, в оборонной промышленности, агросекторе, медицине.

«Конкуренция за таланты становится очень жесткой. Такую ситуацию принято называть «рынок кандидата». Несмотря на традиционный эйджизм, работодатели все чаще трудоустраивают специалистов «50 плюс». Кроме того, многие берут на работу студентов и даже подростков с 15 лет.

Чтобы удержать специалистов, работодатели готовы двигаться в требованиях — на рынке увеличилось число предложений удаленной работы (что позволяет искать сотрудников в других регионах), гибких графиков, почасовой или проектной работы", — говорит Забловский.

По каким вакансиям остаются самые высокие конкурсы

По данным Государственной службы занятости, на 1 сентября этого года в их базе насчитывалось около 79,3 тыс. незакрытых вакансий, тогда как соискателей было почти 144 тыс. То есть людей, которые ищут работу, если верить этим данным, чуть ли не в два раза больше, чем предложений от работодателей.

При этом почти у 94 тыс. соискателей статус безработных, то есть нацелены ли они вообще на трудоустройство или же зарегистрировались в расчете на пособие — вопрос открытый.

В разрезе профессиональных категорий больше всего вакансий для работников сферы торговли и услуг (11,1 тыс.). Но и соискателей немало — 28,2 тыс., то есть конкурс — больше двух человек на место.

Для работников по обслуживанию, эксплуатации технологического оборудования, сборки машин, предлагается порядка 10,3 тыс. вакансий. Соискателей в этой категории — 14 тыс., конкурс 1,4 человека на место, что существенно ниже, чем в той же торговле.

Для представителей самых простых профессий (неквалифицированный труд) имеется порядка 9,7 тыс. вакансий, что в два раза меньше, чем претендентов на них (18,4 тыс.).

Для специалистов (эта категория подразумевает наличие высшего образования) — почти 10,6 тыс. вакансий на 15,5 тыс. соискателей.

Еще 4,4 тыс. предложений по работе — для госслужащих. При этом тех, кто претендует на такие вакансии, — около 10,4 тыс., то есть конкурс — почти 2,5 человека на место.

Интересно, что, к примеру, вакансий уровня замминистра в Госслужбе занятости нет вообще, при этом в базе зарегистрировался один соискатель на это место.

Нет и незакрытых вакансий главы районной госадминистрации, зато желающих получить эту должность на бирже труда — сразу четыре.

Высокий конкурс на управляющие менеджерские вакансии — на 231 предложение более 900 соискателей (то есть почти 4 человека на место).

Управлять магазином хотят 274 человека, тогда как таких вакансий в базе Госслужбы труда — только 67. Для руководителей детсадов — 13 вакансий на 56 желающих получить эту работу. Аналогичная ситуация и с позицией директора школы.

Для энергетиков предложений от работодателей больше, чем потенциальных соискателей. К примеру, на бирже есть 31 вакансия главного энергетика, а претендентов на эту должность — только 10. Такая же ситуация, скажем, по специальности «руководитель кружков» — 492 предложения и только 277 соискателей.

Самый маленький разрыв между числом вакансий и претендентов в добывающей промышленности (1 455 рабочих мест и 1 674 соискателя), перерабатывающей промышленности (14,4 тыс. вакансий на 13,2 тыс. соискателей), в строительстве (2,3 тыс. предложений и 1,7 тыс. соискателей), водоканализационном хозяйстве (1,7 тыс. вакансий на 1,9 тыс. претендентов), в транспорте и складском хозяйстве (5,7 тыс. вакансий и 5,3 тыс. соискателей).

В то же время явно больше претендентов, чем работы в торговле (21,6 тыс. соискателей и только 10,8 тыс. вакансий), в сфере информации и коммуникаций (416 вакансий на почти 1,1 тыс. соискателей), финансовой и страховой деятельности (298 вакансий и почти 1,5 тыс. претендентов на них), в госуправлении (около 6,6 тыс. вакансий и более 23 тыс. соискателей) и т. д.

Понятно, что статистика Госслужбы занятости не отражает реальной картины на рынке труда, тем более, что, как говорит Родион Колышко, работодателей освободили от обязанности подавать информацию по вакансиям. Но общие тенденции по спросу и предложению на специалистов она все же отражает.

Почему стало меньше работы

Если учитывать вакансии еще и профильных площадок, которые Госслужба занятости собирает на Едином портале вакансий, то на сегодня насчитывается 244,9 тыс. предложений от работодателей, из них новых — около 22,3 тыс., а официальных (от биржи труда) — 58,5 тыс.

При этом число вакансий на 9% меньше, чем на аналогичный период прошлого года.

Во многом это объясняется ситуацией в экономике. Часть предприятий, лишаясь сотрудников, вообще не ищут новых, перекладывая обязанности на имеющихся работников, часть — сокращают штатное расписание, а некоторые — и вовсе закрываются.

Еще одна причина — теневая занятость. «Люди нужны, но ищут их посредством „сарафанного радио“, без оформления. Расчет работодателя понятен — экономия на налогах. Но и желающих устроиться без записи в трудовой книжке сейчас много, в основном это военнообязанные мужчины, не желающие „светиться“ перед ТЦК», — рассказал «Минфину» владелец небольшой строительной компании, работающей в Киевской области.

Как сообщают в Государственной службе занятости со ссылкой на данные Пенсионного фонда, численность застрахованных лиц (за которых платят ЕСВ) в январе-июле 2025 года составляла около 10 млн человек, что на 860 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Существенное сокращение в Госслужбе связывают с прекращением деятельности лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность.

В ведомстве также отмечают: в Украине обостряется так называемая «структурная безработица».

«По многим профессиям наблюдается дефицит кадров, в то же время имеющиеся соискатели не обладают необходимыми умениями и навыками. Ситуация усложняется в региональном разрезе.

В Киеве на 3 тыс. соискателей — 74 тыс. вакансий, во Львовской области — на 7 тыс. соискателей — 25 тыс. вакансий, в Днепропетровской области — 10 тыс. претендентов на 19 тыс. вакансий", — говорят в Госслужбе занятости. В среднем на одного претендента работы — почти два предложения. Но, к примеру, в Донецкой, Херсонской, Николаевской областях ситуация прямо противоположная — на одну вакансию претендует два соискателя.

Зарплатная ловушка

Родион Колышко отмечает, что сложности есть и у компаний, и у ищущих работу граждан. Первые не могут закрыть вакансии, а вторые перебирают предложениями от работодателей, так как их не устраивают зарплата и условия.

«В официальных предложениях с полностью „белым“ оформлением средняя зарплата составляет всего 11 тыс. гривен, что всего 8−9% больше, чем в прошлом году. Такая прибавка, по сути, только перекрывает инфляцию, и работать на такие деньги хотят далеко не все», — говорит Колышко.

Впрочем, средняя зарплата в Украине, по данным Госстата, к примеру, в июле этого года составила почти 26,5 тыс. гривен, а в Киеве — 40,5 тыс. Но официальная статистика не учитывает мелкие предприятия, в которых работает менее 10 человек.

Кроме того, в «общий котел» попали рекордные оклады госслужащих. Скажем, в Луганской области средняя зарплата составляет более 34,5 тыс., и одна из главных причин в том, что большинство респондентов, учитываемых Госстатом, — бюджетные учреждения, плюс им, помимо зарплат, посчитали еще и другие официальные выплаты (в частности, отпускные).

Согласно статистике профильных сайтов, самые большие зарплаты по-прежнему фиксируются в IT — порядка 87,5 тыс. гривен. Топ-менеджерам предлагают от 50 тыс., риелторам — 40 тыс., транспортникам и строителям — от 30 тыс. Впрочем, с учетом того, какими темпами в Украине растет стоимость жизни, оклад в 50 тыс. уже не кажется среднестатистическому соискателю «зарплатой мечты», а желающих поработать за 30 тыс. нужно поискать.

В то же время повышать оклады такими темпами, как того хотят работники, многие компании уже не могут.

Первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко рассказал «Минфину», что даже рост зарплат (по отрасли плюс 29% за год — до 22 тыс. гривен) не остановили отток кадров, особенно в больших городах.

«Дефицит рабочей силы обостряется из-за проблем с бронированием и нехваткой мужчин, и это уже усложняет производственные процессы. Предприятиям все сложнее удерживать специалистов, но сравнительно высокие затраты на зарплаты уже бьют по экономике производства, делая дальнейшее повышение окладов практически невозможным», — подытожил Дученко.