Убытки агросектора из-за войны достигли $11 млрд — это лишь часть потерь

11 млрд долларов — это лишь прямые физические убытки. Общие потери украинского агросектора значительно больше и включают недополученные доходы, нарушение логистики, сокращение посевных площадей и потерю квалифицированных кадров из-за войны. Об этом в комментарии международному изданию Bloomberg сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

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Убытки в агросекторе

Из общей суммы ущерба не менее 6,5 млрд долларов приходится на уничтоженную и поврежденную сельскохозяйственную технику, разрушение логистической инфраструктуры, в том числе зернохранилищ и элеваторов, а также похищенную или уничтоженную агропродукцию.

Ситуация в агросекторе существенно ухудшилась в конце 2025 года и начале 2026 года из-за активизации атак российских беспилотников на портовую и аграрную инфраструктуру.

По данным Минэкономики, профильных ведомств и Киевской школы экономики (KSE), совместно ведущих реестр военных потерь, разрушения понесли тысячи объектов по всей стране.

Наибольшие потери в последние месяцы понесла портовая инфраструктура Одесской области.

«За первые несколько месяцев 2026 года порты Большой Одессы получили более 180 ударов — почти столько же, сколько за весь предыдущий год. В пиковые периоды это приводило к снижению экспортных мощностей на 20−30%, хотя портовая инфраструктура в целом демонстрирует высокую устойчивость», — отметил Тарас Высоцкий.

По его словам, Украина продолжает документировать все факты причинения вреда экономике для дальнейшего взыскания репараций и привлечения государства-агрессора к финансовой и юридической ответственности на международном уровне.