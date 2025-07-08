На украинском рынке труда нарастают проблемы. С одной стороны, растет дефицит персонала. С другой — официальных вакансий становится все меньше, что может свидетельствовать об уходе рынка «в тень».
Зарплаты в частных компаниях не успевают за ростом в госсекторе
Опрошенные «Минфином» работодатели говорят, что не могут найти людей, по некоторым вакансиям не в состоянии закрыть до 40−50% потребностей. И это, несмотря на готовность увеличивать оклады.
Некоторые компании уже начали активно нанимать иностранцев, в частности, мужчин — работников из Бангладеш, Индии и Непала.
В то же время многие украинцы жалуются, что не могут найти «хорошую работу». Даже с учетом того, что рост зарплат превышает официальную инфляцию, суммы, которые многие наши работники получают на руки, не позволяют обеспечить нормальный уровень жизни. В компаниях же предупреждают, что по зарплатам на горизонте «потолок»: увеличивать их «до бесконечности» в нынешних экономических реалиях попросту не из чего.
На рынок труда все более активно влияет и искусственный интеллект. Многие предприятия уже активно внедряют его в бизнес-процессы, планируя со временем отказаться от «лишних» сотрудников.
«Минфин» разбирался, что происходит на украинском рынке труда: какие перспективы по работе и зарплатам.
Меньше «белых» вакансий: грозят ли Украине массовые сокращения
На украинском рынке труда наметились новые тенденции — становится все меньше официальных вакансий, плюс растет зарплатный разрыв между «белыми» и «серыми» рабочими местами.
«За последние полгода количество вакансий, которые проходят через Госслужбу занятости, по многим профессиональным группам заметно уменьшилось. К примеру, если для водителей еще 6 месяцев назад предлагалось 2,5 тысячи рабочих мест, то по состоянию на июнь 2025 года — только 1,7 тысяч.
Для швей было 1,3 тысячи вакансий, сейчас — тысяча. По продавцам вообще рекордное сокращение предложений — если полгода назад их было порядка 5 тысяч, то на данный момент — меньше 800″, — рассказал «Минфину» глава Института профессиональных квалификаций при Конфедерации работодателей Украины Родион Колышко.
По его словам, удивляют и зарплатные предложения по «белым» вакансиям. Скажем, тем же водителям обещают 17−24 тысячи гривен, а швеям — 14 тысяч. «Это очень мало. К примеру, в объявлениях на специализированных ресурсах водителям предлагают от 30 тысяч, а швеям — 28 тысяч, то есть в 1,5−2 раза больше, чем по официальным вакансиям», — отмечает Колышко.
Пояснений такой ситуации может быть два: либо из-за глобальных проблем в экономике предприятия сворачивают работу, а потому сокращают число вакансий, либо начинают еще более активно экономить финансовые ресурсы и оптимизировать оплату труда.
«Но больше вероятность именно второго сценария. Сейчас как раз тот момент, когда интересы многих соискателей и работодателей сходятся. Первые, особенно мужчины, — не хотят официально устраиваться на работу, чтобы не попадать в поле зрения военкомов.
Вторые — пытаются максимально сэкономить на налогах. А отмена требования заявлять о новых вакансиях через Госслужбу занятости только играет всем фигурантам процесса трудоустройства на руку", — считает Колышко.
Опосредованно увеличение теневой занятости подтверждает и тот факт, что общее число вакансий, которые проходят через рекрутеров и профильные платформы, не только не падает, но, наоборот, растет.
«За последние полгода мы фиксируем увеличение числа вакансий на 12%. Выросла доля предложений по работе в сфере логистики, агросектора», — рассказала «Минфину» директор агентства GRC Марина Маковий.
Не так давно крупный почтовый оператор «Новая почта» объявил о сокращениях порядка 10% персонала — более двух тысяч человек. Речь идет о специалистах в таких направлениях, как внутренние и внешние коммуникации, корпоративная социальная ответственность и др.
Часть специалистов переведут на другие позиции. В то же время, к примеру, IT -подразделения сокращения не коснутся. Как пояснил совладелец «Новой Почты» Владимир Поперешнюк, сокращения связаны с реструктуризацией компании. По его словам, около 30% работников «не касаются посылок», то есть работают в офисах, а не на доставке. Тогда как, по его мнению, доля таких специалистов не должна превышать 10−15%.
Колышко говорит, что сокращения на «Новой почте» связаны, скорее, с бизнес-процессами. «Тенденции по массовым увольнениям на предприятиях, несмотря на войну и непростую экономическую ситуацию, в стране нет», — заверил он. Между тем, как показывает опрос НБУ, многие компании не исключают сокращений.
Для кого есть работа
Работодатели, с которыми пообщался «Минфин», также говорят о нарастающем дефиците кадров.
«Хороших специалистов реально не хватает. За профессиональными менеджерами, которые могут нести ответственность и принимать решения, сейчас гоняются все. Есть потребность и в разнорабочих, кладовщиках», — говорит глава концерна «Ярослав» Александр Барсук. «Людей нет, желающих работать — еще меньше, а профессионалов своего дела — вообще мало», — поддерживает коллегу руководитель деревообрабатывающего предприятия ВГСМ Ирина Мацепура.
Вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко рассказал «Минфину», что в их отрасли количество вакансий упало, по сравнению с довоенным уровнем, на 50%. В то же время большинство предприятий ощущают острую нехватку персонала из-за мобилизации и выезда украинцев за границу.
«До конца года дефицит рабочей силы по отрасли достигнет 30−40%. Мы нуждаемся в срочных кадровых решениях (бронирование 100% персонала, привлечение молодежи, автоматизация и др.), иначе, просто некому будет хлеб печь», — говорит Дученко.
По словам Марины Маковий, на первом месте в списке наиболее востребованных специалистов — «синие воротнички»: водители, логисты, грузчики, продавцы. В топ- перечень также входят медсестры, фармацевты, бухгалтера. «За последние полгода вырос спрос на персонал, связанный с энергетикой и безопасностью — инженеров, электриков, охранников», — добавила Маковий.
Поэтому компании активно экспериментируют с кадрами. К примеру, «Эпицентр», «Сильпо», «Аврора» и McDonalds начали брать на работу несовершеннолетних. Некоторые приглашают работников из-за границы, в частности, из Бангладеш, Непала, Индии.
«Везут только мужчин. Один такой работник обходится примерно в 25 тысяч гривен в месяц, на руки сразу дают по 18 тысяч. Для работников это, по всей видимости, неплохие деньги, так как люди едут. Их уже завозят на мясоперерабатывающие предприятия, склады и пр. Мы планируем привлечь на строительные работы», — рассказал «Минфину» Александр Барсук.
На рынок труда уже влияет и искусственный интеллект.
«Вакансий, связанных с AI, в Украине пока не так много (но те, что есть, впечатляют зарплатами. К примеру, директору по внедрению искусственного интеллекта в бизнес-процессы предлагают до 100 тысяч гривен — ред.). Но влияние на рынок труда уже заметное, поскольку автоматизация рутинных процессов в бухгалтерии, маркетинге и даже рекрутинге уменьшает потребность в специалистах среднего звена.
Параллельно с этим растет спрос на специалистов по интеграции AI-решений, аналитиков, специалистов по кибернетике. То есть искусственный интеллект уже меняет структура спроса на рынке труда", — говорит Маковий.
Почему украинцы не могут найти хорошую работу
Хотя работодатели заявляют о дефиците кадров, многие украинцы не могут найти работу.
«Это главный парадокс отечественного рынка труда. С одной стороны — нехватка кадров, с другой — большая безработица», — говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский. К примеру, по данным Института демографии, безработица, по итогам прошлого года, составила 9%, а по данным Нацбанка — 16%.
В Федерации работодателей отмечают разительное несоответствие между спросом и предложение на рынке труда. Есть дефицит на специалистов в сфере водоснабжения (53% незакрытых вакансий), здравоохранения (46,2%), энергетики (44,1%), образования (40%), сельском хозяйстве (39%).
Вместе с тем, как показывает опрос Федерации работодателей, только порядка трети безработных готовы официально трудоустраиваться. А многие ищут работу в тех сферах, где им по факту мало что «светит».
Колышко отметил, что сложнее всего сейчас найти работу специалистам по маркетингу, PR, юристам, экономистам, то есть профессионалам, в которых экономика нуждается в «хорошие времена», но которые мало нужны в режиме выживания.
Многие украинцы перебирают вакансиями еще и потому, что их не устраивают зарплаты.
По данным Федерации работодателей, около 60% безработных ждут именно «достойных зарплатных предложений».
«По всей вертикали госслужбы в последнее время сильно подняли зарплаты. Это же касается силовиков, работников оборонных предприятий. Мы — обычный бизнес — не можем себе этого позволить, так как находимся в рыночной ситуации, нам нужно зарабатывать. Поэтому и людей найти все сложнее», — сетует Мацепура.
По данным Минфина, к примеру, в Нацкомиссии по регулированию в сферах экономики и коммунальных услуг получают в среднем по 114 тысяч гривен в месяц, а в Комиссии по регулированию азартных игр — 96 тысяч. НАЗК платит по 91,3 тысячи. И даже в наименее «платежеспособных» ведомствах зарплаты превышают 30 тысяч. Скажем, в Госагентстве по лесным ресурсам — 37,7 тысяч, в Госслужбе по делам детей — 37,4 тысячи, в Госслужбе по лекарственным средствам — 36,8 тысяч, в Нацслужбе посредничества и примирения — 32,4 тысячи.
При этом, по данным work.ua, средняя зарплата по «обычным» рыночным вакансиям составляет порядка 25 тысяч. Средняя зарплата водителя — 31,5 тысяч, маркетолога — 35 тысяч, на такую же сумму могут рассчитывать инженеры, юристы — 25 тысяч, продавцы — 20 тысяч
Как говорит Колышко, есть и региональные особенности рынка труда. Скажем, при общем дефиците персонала, в некоторых городах предложение вакансий недостаточное.
«Это касается практически всей прифронтовой зоны — Харькова, Сум, Днепра, сложно с работой также в Одессе и Николаеве. К примеру, в Харькове на 2 тысячи вакансий претендует порядка 8 тысяч соискателей. Для сравнения: в Киеве — 4,9 тысячи вакансий и только 1,7 тысяч тех, кто ищет работу», — отметил эксперт. При этом, как показывает опрос Федерации работодателей, только 18% безработных готовы на переезд ради трудоустройства.
Что происходит с зарплатами
По данным Госстата, официальные зарплаты в Украине продолжают расти. В первом квартале этого года динамика составила 24,1% — до 23 460 гривен. При этом рост зарплат на 10,5% опережает инфляцию.
По данным Госстата, больше всего подскочили оклады в сфере информации и телекоммуникации — плюс 32,6% — до 65 579 гривен в месяц.
На второй месте — финансы и страховая деятельность — рост на 28,6% за год (до 50 289 гривен). В сегменте госуправления и обороны зарплаты увеличились на 20,6% — до 30 868 гривен. Но вот, к примеру, в сфере образования рост окладов за год составил лишь 13,1% — до 14 307 гривен. В сфере здравоохранения зарплаты увеличились на 17,8% — до чуть более 17 тысяч.
Юрий Дученко говорит, что в хлебопекарной отрасли средняя зарплата составляет 21,7 тысяч, но при этом есть много предприятий, которые платят меньше 20 тысяч и даже являются непроходными для бронирования сотрудников.
Как показывает опрос Федерации работодателей, 35% готовы и дальше повышать зарплаты. Но насколько большой будет прибавка — неясно. Работодатели говорят, что могут дать сверху еще до 10−15%. «Ситуацию усложняет рост себестоимости производства, энергетические проблемы, подорожание сырья, финансовые сложности компаний из-за задержки платежей», — поясняет Дученко.
То есть постепенно многие предприятия упираются в «зарплатный потолок» — повышать оклады им просто не из чего, даже несмотря на нехватку персонала.
Поэтому, по мнению опрошенных «Минфином» экспертов, разрыв между ожиданиями соискателей и возможностями работодателей будет расти, а найти «хорошую работу» многим украинцам будет все сложнее.
Комментарии - 6
«платити будемо тисяч 18 „на руки“, економістів, юристів та інженерів достатньо, тому їх особливо і не потребуєм»
Так, але зазвичай від цих же категорій професій потребують конкретного чималого переліку обов`язків, наявності досвіду, конкретних проф.навичок і тд)
Ну, не звикли роботодавці в Україні до того, що розумова праця коштує більше фізичної, і що за три копійки перепрацьовувати ніхто не буде, а нормальні спеціалісти ЗАВЖДИ будуть переходити до компаній де їм більше платять) це будь якої інтелектуальної праці стосується
Але як сарказм, сказано звісно дуже точно, відносно українських роботодавців, котрі думають, що на дворі 2010ті роки і вони можуть тижнями обирати серед черги кандидатів)) а в реальності кожну компанію накриває кадровий голод в Україні і навіть дефолтні вакансії закриваються дуже і дуже тяжко і будемо відверті, суто через бажання роботодавців «економити»
Саме це з часом призведе до зростання криміналітету в країні, а також поверне в нормальне русло розміри зп в працівників з інтелектуальною працею та роботяг, бо зараз через бусифікацію, роботяг гребуть, і їх роботодавці заманюють на підприємства збільшеними зп, тобто в Україні абсолютно дефолтна ситуація, коли офісний працівник з вищим дипломом і досвідом роботи, типу: економіст, бухгалтер, юрист, дизайнер і тд, отримують стільки ж або менше як і звичайний роботяга котрий просто пів дня таскає мішки по заводу)) А представники Бангладешу, Індії, Непалу і тд — це ті хто будуть працювати за три копійки, тоді українські підприємці і почнуть економити на роботягах
Це вирішується наданням інших комфортних умов та/або зменшенням переліку обов`язків і очікувань від кандидата))