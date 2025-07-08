Зарплаты в частных компаниях не успевают за ростом в госсекторе

На украинском рынке труда нарастают проблемы. С одной стороны, растет дефицит персонала. С другой — официальных вакансий становится все меньше, что может свидетельствовать об уходе рынка «в тень».

Опрошенные «Минфином» работодатели говорят, что не могут найти людей, по некоторым вакансиям не в состоянии закрыть до 40−50% потребностей. И это, несмотря на готовность увеличивать оклады.

Некоторые компании уже начали активно нанимать иностранцев, в частности, мужчин — работников из Бангладеш, Индии и Непала.

В то же время многие украинцы жалуются, что не могут найти «хорошую работу». Даже с учетом того, что рост зарплат превышает официальную инфляцию, суммы, которые многие наши работники получают на руки, не позволяют обеспечить нормальный уровень жизни. В компаниях же предупреждают, что по зарплатам на горизонте «потолок»: увеличивать их «до бесконечности» в нынешних экономических реалиях попросту не из чего.

На рынок труда все более активно влияет и искусственный интеллект. Многие предприятия уже активно внедряют его в бизнес-процессы, планируя со временем отказаться от «лишних» сотрудников.

«Минфин» разбирался, что происходит на украинском рынке труда: какие перспективы по работе и зарплатам.

Меньше «белых» вакансий: грозят ли Украине массовые сокращения

На украинском рынке труда наметились новые тенденции — становится все меньше официальных вакансий, плюс растет зарплатный разрыв между «белыми» и «серыми» рабочими местами.

«За последние полгода количество вакансий, которые проходят через Госслужбу занятости, по многим профессиональным группам заметно уменьшилось. К примеру, если для водителей еще 6 месяцев назад предлагалось 2,5 тысячи рабочих мест, то по состоянию на июнь 2025 года — только 1,7 тысяч.

Для швей было 1,3 тысячи вакансий, сейчас — тысяча. По продавцам вообще рекордное сокращение предложений — если полгода назад их было порядка 5 тысяч, то на данный момент — меньше 800″, — рассказал «Минфину» глава Института профессиональных квалификаций при Конфедерации работодателей Украины Родион Колышко.

По его словам, удивляют и зарплатные предложения по «белым» вакансиям. Скажем, тем же водителям обещают 17−24 тысячи гривен, а швеям — 14 тысяч. «Это очень мало. К примеру, в объявлениях на специализированных ресурсах водителям предлагают от 30 тысяч, а швеям — 28 тысяч, то есть в 1,5−2 раза больше, чем по официальным вакансиям», — отмечает Колышко.

Пояснений такой ситуации может быть два: либо из-за глобальных проблем в экономике предприятия сворачивают работу, а потому сокращают число вакансий, либо начинают еще более активно экономить финансовые ресурсы и оптимизировать оплату труда.

«Но больше вероятность именно второго сценария. Сейчас как раз тот момент, когда интересы многих соискателей и работодателей сходятся. Первые, особенно мужчины, — не хотят официально устраиваться на работу, чтобы не попадать в поле зрения военкомов.

Вторые — пытаются максимально сэкономить на налогах. А отмена требования заявлять о новых вакансиях через Госслужбу занятости только играет всем фигурантам процесса трудоустройства на руку", — считает Колышко.

Опосредованно увеличение теневой занятости подтверждает и тот факт, что общее число вакансий, которые проходят через рекрутеров и профильные платформы, не только не падает, но, наоборот, растет.

«За последние полгода мы фиксируем увеличение числа вакансий на 12%. Выросла доля предложений по работе в сфере логистики, агросектора», — рассказала «Минфину» директор агентства GRC Марина Маковий.

Не так давно крупный почтовый оператор «Новая почта» объявил о сокращениях порядка 10% персонала — более двух тысяч человек. Речь идет о специалистах в таких направлениях, как внутренние и внешние коммуникации, корпоративная социальная ответственность и др.

Часть специалистов переведут на другие позиции. В то же время, к примеру, IT -подразделения сокращения не коснутся. Как пояснил совладелец «Новой Почты» Владимир Поперешнюк, сокращения связаны с реструктуризацией компании. По его словам, около 30% работников «не касаются посылок», то есть работают в офисах, а не на доставке. Тогда как, по его мнению, доля таких специалистов не должна превышать 10−15%.

Колышко говорит, что сокращения на «Новой почте» связаны, скорее, с бизнес-процессами. «Тенденции по массовым увольнениям на предприятиях, несмотря на войну и непростую экономическую ситуацию, в стране нет», — заверил он. Между тем, как показывает опрос НБУ, многие компании не исключают сокращений.

Для кого есть работа

Работодатели, с которыми пообщался «Минфин», также говорят о нарастающем дефиците кадров.

«Хороших специалистов реально не хватает. За профессиональными менеджерами, которые могут нести ответственность и принимать решения, сейчас гоняются все. Есть потребность и в разнорабочих, кладовщиках», — говорит глава концерна «Ярослав» Александр Барсук. «Людей нет, желающих работать — еще меньше, а профессионалов своего дела — вообще мало», — поддерживает коллегу руководитель деревообрабатывающего предприятия ВГСМ Ирина Мацепура.

Вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко рассказал «Минфину», что в их отрасли количество вакансий упало, по сравнению с довоенным уровнем, на 50%. В то же время большинство предприятий ощущают острую нехватку персонала из-за мобилизации и выезда украинцев за границу.

«До конца года дефицит рабочей силы по отрасли достигнет 30−40%. Мы нуждаемся в срочных кадровых решениях (бронирование 100% персонала, привлечение молодежи, автоматизация и др.), иначе, просто некому будет хлеб печь», — говорит Дученко.

По словам Марины Маковий, на первом месте в списке наиболее востребованных специалистов — «синие воротнички»: водители, логисты, грузчики, продавцы. В топ- перечень также входят медсестры, фармацевты, бухгалтера. «За последние полгода вырос спрос на персонал, связанный с энергетикой и безопасностью — инженеров, электриков, охранников», — добавила Маковий.

Поэтому компании активно экспериментируют с кадрами. К примеру, «Эпицентр», «Сильпо», «Аврора» и McDonalds начали брать на работу несовершеннолетних. Некоторые приглашают работников из-за границы, в частности, из Бангладеш, Непала, Индии.

«Везут только мужчин. Один такой работник обходится примерно в 25 тысяч гривен в месяц, на руки сразу дают по 18 тысяч. Для работников это, по всей видимости, неплохие деньги, так как люди едут. Их уже завозят на мясоперерабатывающие предприятия, склады и пр. Мы планируем привлечь на строительные работы», — рассказал «Минфину» Александр Барсук.

На рынок труда уже влияет и искусственный интеллект.

«Вакансий, связанных с AI, в Украине пока не так много (но те, что есть, впечатляют зарплатами. К примеру, директору по внедрению искусственного интеллекта в бизнес-процессы предлагают до 100 тысяч гривен — ред.). Но влияние на рынок труда уже заметное, поскольку автоматизация рутинных процессов в бухгалтерии, маркетинге и даже рекрутинге уменьшает потребность в специалистах среднего звена.

Параллельно с этим растет спрос на специалистов по интеграции AI-решений, аналитиков, специалистов по кибернетике. То есть искусственный интеллект уже меняет структура спроса на рынке труда", — говорит Маковий.

Почему украинцы не могут найти хорошую работу

Хотя работодатели заявляют о дефиците кадров, многие украинцы не могут найти работу.

«Это главный парадокс отечественного рынка труда. С одной стороны — нехватка кадров, с другой — большая безработица», — говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский. К примеру, по данным Института демографии, безработица, по итогам прошлого года, составила 9%, а по данным Нацбанка — 16%.

В Федерации работодателей отмечают разительное несоответствие между спросом и предложение на рынке труда. Есть дефицит на специалистов в сфере водоснабжения (53% незакрытых вакансий), здравоохранения (46,2%), энергетики (44,1%), образования (40%), сельском хозяйстве (39%).

Вместе с тем, как показывает опрос Федерации работодателей, только порядка трети безработных готовы официально трудоустраиваться. А многие ищут работу в тех сферах, где им по факту мало что «светит».

Колышко отметил, что сложнее всего сейчас найти работу специалистам по маркетингу, PR, юристам, экономистам, то есть профессионалам, в которых экономика нуждается в «хорошие времена», но которые мало нужны в режиме выживания.

Многие украинцы перебирают вакансиями еще и потому, что их не устраивают зарплаты.

По данным Федерации работодателей, около 60% безработных ждут именно «достойных зарплатных предложений».

«По всей вертикали госслужбы в последнее время сильно подняли зарплаты. Это же касается силовиков, работников оборонных предприятий. Мы — обычный бизнес — не можем себе этого позволить, так как находимся в рыночной ситуации, нам нужно зарабатывать. Поэтому и людей найти все сложнее», — сетует Мацепура.

По данным Минфина, к примеру, в Нацкомиссии по регулированию в сферах экономики и коммунальных услуг получают в среднем по 114 тысяч гривен в месяц, а в Комиссии по регулированию азартных игр — 96 тысяч. НАЗК платит по 91,3 тысячи. И даже в наименее «платежеспособных» ведомствах зарплаты превышают 30 тысяч. Скажем, в Госагентстве по лесным ресурсам — 37,7 тысяч, в Госслужбе по делам детей — 37,4 тысячи, в Госслужбе по лекарственным средствам — 36,8 тысяч, в Нацслужбе посредничества и примирения — 32,4 тысячи.

При этом, по данным work.ua, средняя зарплата по «обычным» рыночным вакансиям составляет порядка 25 тысяч. Средняя зарплата водителя — 31,5 тысяч, маркетолога — 35 тысяч, на такую же сумму могут рассчитывать инженеры, юристы — 25 тысяч, продавцы — 20 тысяч и т. д. С учетом инфляции, этих сумм явно недостаточно для обеспечения нормального уровня жизни, особенно в крупных городах.

Как говорит Колышко, есть и региональные особенности рынка труда. Скажем, при общем дефиците персонала, в некоторых городах предложение вакансий недостаточное.

«Это касается практически всей прифронтовой зоны — Харькова, Сум, Днепра, сложно с работой также в Одессе и Николаеве. К примеру, в Харькове на 2 тысячи вакансий претендует порядка 8 тысяч соискателей. Для сравнения: в Киеве — 4,9 тысячи вакансий и только 1,7 тысяч тех, кто ищет работу», — отметил эксперт. При этом, как показывает опрос Федерации работодателей, только 18% безработных готовы на переезд ради трудоустройства.

Что происходит с зарплатами

По данным Госстата, официальные зарплаты в Украине продолжают расти. В первом квартале этого года динамика составила 24,1% — до 23 460 гривен. При этом рост зарплат на 10,5% опережает инфляцию.

По данным Госстата, больше всего подскочили оклады в сфере информации и телекоммуникации — плюс 32,6% — до 65 579 гривен в месяц.

На второй месте — финансы и страховая деятельность — рост на 28,6% за год (до 50 289 гривен). В сегменте госуправления и обороны зарплаты увеличились на 20,6% — до 30 868 гривен. Но вот, к примеру, в сфере образования рост окладов за год составил лишь 13,1% — до 14 307 гривен. В сфере здравоохранения зарплаты увеличились на 17,8% — до чуть более 17 тысяч.

Юрий Дученко говорит, что в хлебопекарной отрасли средняя зарплата составляет 21,7 тысяч, но при этом есть много предприятий, которые платят меньше 20 тысяч и даже являются непроходными для бронирования сотрудников.

Как показывает опрос Федерации работодателей, 35% готовы и дальше повышать зарплаты. Но насколько большой будет прибавка — неясно. Работодатели говорят, что могут дать сверху еще до 10−15%. «Ситуацию усложняет рост себестоимости производства, энергетические проблемы, подорожание сырья, финансовые сложности компаний из-за задержки платежей», — поясняет Дученко.

То есть постепенно многие предприятия упираются в «зарплатный потолок» — повышать оклады им просто не из чего, даже несмотря на нехватку персонала.

Поэтому, по мнению опрошенных «Минфином» экспертов, разрыв между ожиданиями соискателей и возможностями работодателей будет расти, а найти «хорошую работу» многим украинцам будет все сложнее.