Получить кредит малому бизнесу в Украине сейчас сложно: банки осторожны, ставки высоки, а требования к заемщикам жесткие. Национальный фонд развития (НУР) хочет это изменить. В Киеве презентовали стратегию учреждения до 2030 года. Это план превратить его в полноценный альтернативный канал финансирования для предпринимателей и восстановления инфраструктуры.
Малому бизнесу в Украине обещают альтернативный канал финансирования через НУР
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Три шага к 2030 году
НУР — государственный финансовый институт, кредитующий малый и средний бизнес и привлекающий инвестиции в страну. Учреждению 30 лет: оно начинало как Немецко-Украинский фонд, затем стало Фондом развития предпринимательства, а в 2024 году на Конференции по восстановлению Украины трансформировалась в нынешний вид.
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Стратегия разбита на три этапа:
- Укрепление учреждения под регулированием НБУ.
- Получение статуса сертифицированного управляющего фондами ЕС, что откроет доступ к европейским деньгам.
- Запуск инструментов на рынок капитала для привлечения частных инвесторов.
Именно третий этап является ключевым: НУР стремится стать каналом, через который международный и частный капитал будет поступать непосредственно украинским предпринимателям, в обход традиционной банковской системы с ее высокими ставками и жесткими требованиями.
Германия финансирует учреждение через банк KfW с первых дней его существования. На презентации ее представители подтвердили готовность продолжать партнерство.
Посол Томс Гайко назвал НУР одним из самых важных инструментов предстоящего обновления Украины на пути в ЕС. Статус сертифицированного руководителя фондами ЕС, который НУР планирует получить на втором этапе, позволит учреждению самостоятельно распределять европейские средства среди украинского бизнеса без лишних посредников.
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