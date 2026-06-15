Малому бизнесу в Украине обещают альтернативный канал финансирования через НУР

Получить кредит малому бизнесу в Украине сейчас сложно: банки осторожны, ставки высоки, а требования к заемщикам жесткие. Национальный фонд развития (НУР) хочет это изменить. В Киеве презентовали стратегию учреждения до 2030 года. Это план превратить его в полноценный альтернативный канал финансирования для предпринимателей и восстановления инфраструктуры.

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Три шага к 2030 году

НУР — государственный финансовый институт, кредитующий малый и средний бизнес и привлекающий инвестиции в страну. Учреждению 30 лет: оно начинало как Немецко-Украинский фонд, затем стало Фондом развития предпринимательства, а в 2024 году на Конференции по восстановлению Украины трансформировалась в нынешний вид.

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Стратегия разбита на три этапа:

Укрепление учреждения под регулированием НБУ. Получение статуса сертифицированного управляющего фондами ЕС, что откроет доступ к европейским деньгам. Запуск инструментов на рынок капитала для привлечения частных инвесторов.

Именно третий этап является ключевым: НУР стремится стать каналом, через который международный и частный капитал будет поступать непосредственно украинским предпринимателям, в обход традиционной банковской системы с ее высокими ставками и жесткими требованиями.

Германия финансирует учреждение через банк KfW с первых дней его существования. На презентации ее представители подтвердили готовность продолжать партнерство.

Посол Томс Гайко назвал НУР одним из самых важных инструментов предстоящего обновления Украины на пути в ЕС. Статус сертифицированного руководителя фондами ЕС, который НУР планирует получить на втором этапе, позволит учреждению самостоятельно распределять европейские средства среди украинского бизнеса без лишних посредников.