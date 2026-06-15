Финансовое неравенство пенсионеров в ЕС: анализ данных Европейского центрального банка

Уровень благосостояния пожилых людей в странах Европейского Союза имеет большие отличия, обусловленные национальными стратегиями сбережений и моделями пенсионного обеспечения. Статистика свидетельствует о значительной разнице в медианном чистом капитале граждан в возрасте от 65 до 74 лет. Об этом сообщает издание Euronews со ссылкой на данные Европейского центрального банка.

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Анализ данных позволяет понять факторы финансовой стабильности, где ключевую роль играют накопленные активы, которые определяют качество жизни после выхода на пенсию.

Медианный чистый капитал домохозяйств 65−74 года.

Распределение медианного капитала (в евро) выглядит так:

Люксембург — €1 220 000. Бельгия — €307 700. Ирландия — €296 700. Франция — €232 400. Германия — €232 200. Испания — €200 800. Италия — €168 000. Хорватия — €75 900. Латвия — €36 300

Этот список демонстрирует глубокую дифференциацию благосостояния между государствами Европы. Разница между странами-лидерами и государствами с самыми низкими показателями превышает шестнадцать раз, что свидетельствует о радикально разных финансовых возможностях пенсионеров в зависимости от географии их проживания.

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Факторы формирования финансового неравенства

Средний медианный показатель по еврозоне составляет 185,3 тыс. евро, однако реальное положение дел в каждой стране определяется спецификой финансовых моделей. Ключевым активом для большинства европейских пенсионеров остается недвижимость. Граждане стран с развитым рынком аренды меньше инвестируют в собственное жилье, поэтому их капитал выглядит меньше по сравнению с жителями государств, где владение недвижимостью является традиционным атрибутом стабильности.

Большое влияние имеет и модель пенсионного обеспечения. В странах со щедрыми государственными выплатами потребность в накоплении личных сбережений меньше, тогда как в государствах с ограниченной поддержкой граждане вынуждены самостоятельно формировать финансовый резерв в течение жизни. Дополнительным фактором выступает наследие: в странах с высокой стоимостью активов благосостояние молодежи и среднего возраста часто зависит от ресурсов, накопленных предыдущими поколениями. Это создает механизм, закрепляющий имущественное неравенство на десятилетие вперед, определяя финансовые возможности пенсионеров еще задолго до завершения их карьеры.

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Использование сбережений после 75 лет

После достижения 75-летнего возраста состояние людей снижается в среднем на 22% — до €144,4 тыс. Это обусловлено постепенным исчерпанием накопленных ресурсов, которые тратят на покрытие медицинских расходов и профессиональный уход.

Справка: Чистый капитал — это совокупность активов (жилье, транспорт, депозиты, акции) за вычетом финансовых обязательств, таких как ипотечные или потребительские кредиты.