Зарплаты растут, но не для всех: кто реально зарабатывает 100 тыс. грн в Украине

Госстат фиксирует дальнейший рост зарплат в Украине. По данным официальной статистики, в июле средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций составила 26 499 гривен до вычета налогов. А вот данные Пенсионного фонда говорят о падении зарплат. «Минфин» разбирался, что в реальности происходит с зарплатами, и какие специалисты могут рассчитывать на их дальнейший рост.

По информации Пенсионного фонда, в июле средняя зарплата составила 20 455,65 гривен, или на 2 тыс. гривен меньше, чем месяцем ранее. По сравнению с данными Госстата, это почти на 23%. Такое расхождение объясняется разницей в методике подсчета: в первую очередь тем, что предприятия с численностью менее 10 человек Госстатом в расчет не принимаются.

Еще один важный нюанс. Как свидетельствует официальная статистика, самая большая зарплатная динамика — в Киеве. Средняя зарплата в столице составляет 40 546 гривен, что в 1,5 раза выше, чем в целом по стране. А, скажем, в Черновицкой области средняя зарплата — всего 19 202 гривны, то есть более чем в два раза ниже киевской.

Действительно, в столице зарплаты всегда были выше, чем в целом по стране. Однако разрыв на самом деле не такой большой, как показывает статистика. Дело в том, что в столице выплачивают миллионные зарплаты топ-чиновникам и менеджменту частных компаний, что очень сильно влияет на итоговые показатели средней зарплаты.

В реальности же далеко не все украинцы могут похвастаться хорошими заработками. Высокие показатели средней зарплаты в стране показывают не столько увеличение доходов граждан, столько растущий разрыв в окладах «ценных» и «рядовых» специалистов.

IT-шники, финансисты и чиновники: кому платят больше

На январь 2022 года, то есть накануне большой войны, средняя зарплата в Украине составляла 14 577 гривен, а в Киеве — 21 347 гривен. По сравнению с предыдущим, 2021 годом она выросла, но незначительно — на 2,2 тыс. гривен в целом по стране, и на 3,8 тыс. гривен — в столице.

Но уже в 2023 году, несмотря на войну, средняя зарплата в Украине, по данным Госстата, выросла до 17 442 гривен (то есть почти на 3 тыс. гривен за год), а в 2024 году — до 21 473 гривен (еще плюс 4 тыс.).

По итогам июля 2025 года, средняя зарплата в стране увеличилась до 26 499 гривен, то есть еще более чем на 5 тыс. гривен за неполный год. Таким образом, рост зарплат, если верить Госстату, только ускоряется.

Госстат дает разбивку зарплат по видам экономической деятельности:

Сельское, лесное и рыбное хозяйство — 24 929 гривен,

Промышленность — 29 063 гривен,

Строительство — 22 775 гривен,

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств — 31 424 гривен,

Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность — 26 612 гривен,

Временное размещение и организация питания — 19 612 гривен,

Информация и телекоммуникации — 67 222 гривен,

Финансовая и страховая деятельность — 55 994 гривен,

Операции с недвижимым имуществом — 22 987 гривен,

Профессиональная, научная и техническая деятельность — 34 068 гривен,

Государственное управление и оборона — 33 896 гривен,

Здравоохранение — 20 326 гривен,

Образование — 16 029 гривен.

Как видно, самые высокие зарплаты — у ритейла, финансистов, IT-шников и госслужащих, тогда как сельское хозяйство и промышленность, которые генерируют ВВП и обеспечивают поступления валютной выручки в страну, предлагают более скромные оклады.

Интересно, что за годы войны больше всего выросли зарплаты по тем же самым «зажиточным» категориям. К примеру, по категории «Информация и телекоммуникации» на январь 2022 года средняя зарплата была 27 198 гривен, сейчас — 67 222 гривен, по категории «Оптовая и розничная торговля» цифра выросла с 14,8 до 31,4 тыс. гривен, «Финансовая и страховая деятельность» — с 24,9 до почти 56 тыс. гривен.

Для сравнения: средняя зарплата в промышленности на январь 2022 года составляла 15 441 гривен, а сейчас — чуть больше 29 тыс. То есть за годы войны рост тоже был значительным, но динамика все равно уступает той, что наблюдается по другим видам деятельности. Если по промышленности средняя зарплата выросла менее чем в два раза, то, скажем, по телекоммуникациям — в 2,5 раза.

Но больше всего впечатляют зарплаты госслужащих. В ноябре 2024 года работники центральных органов государственной власти получали в среднем 38,6 тыс. гривен. В январе 2025 года — 49,3 тыс., в мае 2025 года — 58,8 тыс., а, по итогам июля, порядка 62,6 тыс. гривен.

Самые высокие оклады — у работников Нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭ КП) — 102,8 тыс. гривен. Далее следуют НАЗК (95,8 тыс. гривен), АМКУ (92,7 тыс.), Аппарат Верховной Рады (87,2 тыс.), Министерство цифровой трансформации (82,8 тыс.), секретариат Кабмина (81,6 тыс.) и т. д.

Одним — 10 тыс., другим — 100 тыс.: почему растет разрыв в зарплатах

Почему, несмотря на войну, зарплаты в Украине так сильно рванули вверх? С одной стороны, сказался фактор девальвации гривны и инфляции (которые с начала войны оказались достаточно существенными). С другой — дает о себе знать дефицит кадров, о чем «Минфин» уже подробно писал.

На фоне оттока рабочей силы и массовой мобилизации на украинском рынке труда увеличивается разрыв между спросом и предложением, что заставляет работодателей повышать оклады.

В то же время, как говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский, по зарплатам в Украине — большой разрыв.

«Действительно, есть компании, которые переплачивают, чтобы привлечь и удержать дефицитных специалистов. Речь идет в первую очередь о водителях, инженерах, фармацевтах, врачах, IT-шниках и др.

Уровень «переплаты» зависит от профессионализма и «дефицитности» работника, а также сектора экономики, в котором работает компания. Диапазон зарплат для представителей одной и той же профессиональной группы может быть очень большим — фактически от 10 тыс. до 100 тыс. гривен в месяц и даже больше", — говорит Забловский.

По словам главы Института профессиональных квалификаций Родиона Колышко, к примеру, для тех же водителей на рынке есть предложения от 15 тыс. до более чем 100 тыс. гривен, в зависимости от уровня квалификации, а также специфики компании-работодателя. Скажем, региональные хлебозаводы готовы платить водителям по минимальной планке, тогда как большие транспортные компании, работающие на внешних рынках, обещают по 100 тыс. и больше.

В разы могут отличаться зарплаты инженеров и рабочих на «обычных» предприятиях и заводах ВПК. К примеру, фрезеровщики, токари, инженеры могут получать от 30 до 90 тыс. и более, в зависимости от компании-работодателя.

Большой разрыв в зарплатах, в зависимости от того, кто как «устроится», есть и у других специалистов. К примеру, юрист на небольшой региональном предприятии получает 25−28 тыс. гривен, а в крупной международной компании — до 150 тыс. Поэтому для большинства украинцев, вне зависимости от того, какая у них специальность, обострилась проблема поиска «хорошей работы». Вакансий предлагается огромное количество, что создает видимость высокого спроса на рынке труда. При этом рабочие места с большими зарплатами и различными дополнительными бонусами (скажем, бронированием) — на вес золота.

Похожая «разгадка» и большой средней зарплаты в Киеве — 40 546 гривен.

Во многом такой высокий средний показатель сформирован за счет рекордных чиновничьих зарплат, поскольку именно в столице сосредоточены ключевые министерства и ведомства.

Что касается зарплат «обычных» специалистов, то, по словам Забловского, они выше, чем в среднем по стране, за счет большей экономической активности, и, соответственно, — большей доходности компаний в Киеве. Но при этом разница в окладах в столице и регионах — явно не в 1,5 раза (именно такое отличие средней зарплаты в Киеве и по Украине). В большинстве случаев отличия в зарплатных предложениях не превышают 20−25%.

Работодатели «сходят с дистанции»

Выдерживать «зарплатную гонку» могут далеко не все компании. Забловский говорит, что рост зарплат далеко не всегда сопровождается увеличением продуктивности труда, то есть по факту является «дутым», что сильно вредит экономике.

Такого же мнения придерживается и Александр Барсук, глава концерна «Ярослав».

"Сейчас есть пул предприятий, которые могут еще повышать зарплаты — хоть в два раза, и это не будет тормозить их развитие. Это, к примеру, крупные агрохолдинги, международные компании и т. д. Но их перечень крайне узкий.

Еще одна категория платежеспособных работодателей — предприятия, обслуживающие военных. Они ситуативно действительно очень хорошо зарабатывают, поэтому не экономят на персонале — платят много, так как нужно выполнять заказы.

Есть крупные предприятия, не связанные ни с военкой, ни с высокорентабельными сегментами рынка, типа нашего. Они еще могут платить средние зарплаты, сохраняя возможности для развития. Но этих возможностей уже немного, так как зарплатный рост реально очень давит.

Но большинство компаний уже потеряли возможности для развития при нынешних зарплатах. И это большая проблема для экономики, поскольку она в таких условиях может только стагнировать", — пояснил «Минфину» Барсук.

Первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко говорит, что, к примеру, по хлебопекарной отрасли зарплаты за год выросли на 29%, но остаются невысокими — в среднем около 22 тыс. гривен.

Поэтому даже такая значительная для пекарей зарплатная динамика не остановила отток кадров, особенно в больших городах.

«Дефицит рабочих обостряется из-за проблем с бронированием и нехваткой мужчин, это усложняет производственные процессы. При этом дальнейший рост зарплат для предприятий нашей отрасли практически невозможен, так как большинство и так работает на грани рентабельности. К примеру, по промышленности средняя зарплата уже 26−29 тыс., у нас — 22 тыс. Мы становимся неконкурентными на рынке труда», — говорит Дученко.

«С зарплатами — большая проблема. Очень сильно повысили оклады на госслужбе, силовикам, на военных предприятиях. Мы за ними угнаться не можем, поэтому работников мало, тех, кто готов хорошо трудится за те деньги, что мы можем платить, — еще меньше. Найти мотивированного работника на 20 тыс. в месяц, тогда как на рынке есть зарплаты по 40−70 тыс. — очень сложно», — добавила глава деревообрабатывающего предприятия Ирина Мацепура.

Армия работодателей, которым все сложнее тянуть растущие зарплаты, растет — сказывается увеличение производственных затрат, повышение энергетических и коммунальных тарифов и общие проблемы в экономике.

Что будет с зарплатами дальше

По прогнозам правительства, в Украине и дальше будут расти зарплаты.

Средняя зарплата в 2026 году должна выйти на уровень 30 240 гривен (плюс 24% к показателям 2025 года). В 2027 году — составит 35 268 гривен (плюс 16,6%), в 2028 году — 39 758 гривен (плюс 12,7%).

При этом, с учетом прогнозируемого Кабмином курса доллара, зарплаты будут расти и в долларовом эквиваленте: в 2026 году — $677, в 2027 году — $780, в 2028 году — $872.

Но, как говорит Забловский, на увеличение зарплат могут рассчитывать далеко не все. По его словам, прибавка будет в первую очередь у дефицитных специалистов (водители, заводские рабочие, инженеры и др.), работающих в высокорентабельных сегментах рынка (международные перевозки, ВПК, энергетика, машиностроение, агробизнес, переработка и др.). Зарплаты могут вырасти в пределах 20%, то есть намного больше инфляции. Не исключено, что новая волна пересмотра окладов начнется уже в этом месяце.

Зарплаты менее важных для работодателей сотрудников, по мнению Забловского, могут расти в пределах инфляции, а некоторым их и вовсе заморозят до лучших времен.

Доходы некоторых специалистов могут вырасти на новых инициативах Кабмина. Так, премьер-министр Юлия Свириденко анонсировала повышение зарплат врачам экстренной медицины и первичного звена до 35 тыс. гривен (сейчас они получают в среднем 20 тыс.).

Власти намекают и о повышении зарплат педагогам. Нардеп и глава профильного комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что учителя должны получать не менее $1 500 (хотя сейчас средняя зарплата педагога — меньше 15 тыс. гривен). Пока никаких конкретных шагов для увеличения зарплат учителям власти не предпринимают, но не исключено, что это будет сделано в будущем. Если повысят зарплаты в государственных медучреждениях и школах, пойдут вверх оклады и у частников.

Между тем многие компании рискуют упереться в «зарплатный потолок» — повышать оклады им будет сложно из-за нехватки средств. В свою очередь, отток высококлассных специалистов может спровоцировать проблемы на многих этапа производственных процессов. То есть получается замкнутый круг — работодатели вынуждены экономить на зарплатах, но в итоге теряют персонал и зарабатывают еще меньше.