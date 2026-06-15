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15 июня 2026, 10:00 Читати українською

Британская индустрия под угрозой краха: почему заводы массово убегают за границу и увольняют рабочих

Великобритания рискует столкнуться с масштабной деиндустриализацией и потерей целых отраслей из-за сверхвысоких затрат на электроэнергию. Местные предприятия вынуждены переносить производственные мощности за границу и перевозить инженеров. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на совместное заявление ведущего промышленного объединения Make UK и национальных профсоюзов.

Великобритания рискует столкнуться с масштабной деиндустриализацией и потерей целых отраслей из-за сверхвысоких затрат на электроэнергию.

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Последствия высоких тарифов для производителей

Согласно результатам опроса промышленных компаний, тарифы на электроэнергию для бизнеса в Великобритании остаются одними из самых высоких в мире. Это существенно снижает конкурентоспособность местной продукции на глобальных рынках и заставляет бизнес искать более дешевые альтернативы.

Около 25% опрошенных производителей уже перенесли или рассматривают возможность переноса своей деятельности в страны с более привлекательными условиями. Представители Make UK подчеркивают, что правительственные программы поддержки оказались неэффективными. Более половины предприятий не получили никакой финансовой помощи в пределах действующих государственных компенсационных схем.

Читайте также: Британия готова начать переговоры об участии в кредитной программе ЕС на 90 млрд евро для Украины

Потери национальной экономики и призывы к реформам

Сокращение промышленного производства отрицательно сказывается на общем состоянии рынка труда. Заводы и фабрики вынуждены закрывать рабочие места, что провоцирует отток квалифицированных кадров за границу. Аналитические отчеты указывают на то, что производство в энергоемких отраслях страны сократилось на 8% за последние годы. Это нанесло экономике государства миллиардный ущерб.

Руководитель Make UK Стивен Фипсон призвал правительство немедленно действовать и ускорить внедрение вспомогательных механизмов. Профсоюзы предупреждают об угрозе роста безработицы, поскольку промышленные гиганты планируют масштабные увольнения для компенсации колоссальных расходов на коммунальные услуги.

Напомним

Как писал ранее Минфин, часть городских советов британских городов подтвердили, что могут обанкротиться в течение следующих пяти лет. Из них 10% заявили, что ожидают банкротства уже в следующем финансовом году.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
15 июня 2026, 10:14
#
Фарадж придёт — порядок наведёт!
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0
kadaad1988
kadaad1988
15 июня 2026, 12:18
#
Зато исламистов и прочий сброд принимают!!!
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