Ультиматум Трампа: Франция должна отменить налог на техгигантов во избежание пошлин на вино

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты введут 100%-ные пошлины на французские вина и шампанское, если Париж не отменит свой налог на цифровые услуги американских технологических компаний. Об этом сообщает издание The New York Post со ссылкой на эксклюзивное интервью американского лидера.

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Экономическое давление на Париж

В ходе беседы с журналистами американский президент напомнил, что заранее обращался к французской стороне с просьбой отказаться от дополнительного налогообложения брендов из США. Он отметил, что в случае игнорирования этого требования Вашингтон применит жесткие ограничения против главного французского экспорта — вина и шампанского.

Речь идет о сборе на цифровые услуги, затрагивающем деятельность таких гигантов, как Google, Apple, Amazon и Meta. По мнению представителей Белого дома, данное решение дискриминирует американский бизнес на европейском рынке. Трамп призвал президента Франции Эммануэля Макрона отменить этот сбор во избежание финансового давления на винодельческую отрасль.

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Масштаб возможных убытков для экспортеров

Введение 100% пошлин на алкогольную продукцию способно существенно ограничить доступ европейских виноделов к американскому рынку. Соединенные Штаты остаются ключевым направлением для экспорта этой категории товаров из Евросоюза, обеспечивая производителям ежегодно миллиардные прибыли.

Представители французской винодельческой отрасли очень обеспокоены этим сообщением из-за риска оказаться в центре геополитических споров. Прогнозируется, что подобный шаг приведет к значительному удорожанию европейской продукции в американских ресторанах и магазинах, нанеся ощутимый финансовый удар по поставщикам и импортерам и уменьшит конкурентоспособность фрацузских вин.

Напомним

Как рассказывал Минфин, в мае Министерство финансов США выплатило импортерам почти $22 млрд в счет возврата ранее уплаченных пошлин. Сумма возмещений практически равнялась объему пошлин, собранных за месяц, то есть полностью нивелировала доход от таможенных пошлин.