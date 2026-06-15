Ультиматум Трампа: Франция должна отменить налог на техгигантов во избежание пошлин на вино

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 июня 2026, 10:10 Читати українською

Ультиматум Трампа: Франция должна отменить налог на техгигантов во избежание пошлин на вино

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты введут 100%-ные пошлины на французские вина и шампанское, если Париж не отменит свой налог на цифровые услуги американских технологических компаний. Об этом сообщает издание The New York Post со ссылкой на эксклюзивное интервью американского лидера.

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты введут 100%-ные пошлины на французские вина и шампанское, если Париж не отменит свой налог на цифровые услуги американских технологических компаний.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Экономическое давление на Париж

В ходе беседы с журналистами американский президент напомнил, что заранее обращался к французской стороне с просьбой отказаться от дополнительного налогообложения брендов из США. Он отметил, что в случае игнорирования этого требования Вашингтон применит жесткие ограничения против главного французского экспорта — вина и шампанского.

Речь идет о сборе на цифровые услуги, затрагивающем деятельность таких гигантов, как Google, Apple, Amazon и Meta. По мнению представителей Белого дома, данное решение дискриминирует американский бизнес на европейском рынке. Трамп призвал президента Франции Эммануэля Макрона отменить этот сбор во избежание финансового давления на винодельческую отрасль.

Читайте также:Пошлины США на товары из Китая фактически составляют 145% — Белый дом

Масштаб возможных убытков для экспортеров

Введение 100% пошлин на алкогольную продукцию способно существенно ограничить доступ европейских виноделов к американскому рынку. Соединенные Штаты остаются ключевым направлением для экспорта этой категории товаров из Евросоюза, обеспечивая производителям ежегодно миллиардные прибыли.

Представители французской винодельческой отрасли очень обеспокоены этим сообщением из-за риска оказаться в центре геополитических споров. Прогнозируется, что подобный шаг приведет к значительному удорожанию европейской продукции в американских ресторанах и магазинах, нанеся ощутимый финансовый удар по поставщикам и импортерам и уменьшит конкурентоспособность фрацузских вин.

Напомним

Как рассказывал Минфин, в мае Министерство финансов США выплатило импортерам почти $22 млрд в счет возврата ранее уплаченных пошлин. Сумма возмещений практически равнялась объему пошлин, собранных за месяц, то есть полностью нивелировала доход от таможенных пошлин.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
neverice
neverice
15 июня 2026, 11:57
#
Та підвищили б їм ПДВ та і все. Причому, не спеціально для США, а для всіх. Для компаній, що надають цифрові послуги з доходами більше $10 млрд ПДВ буде становити 25%. В ЄС все одно таких нема. І формально причепитись нема до чого. Дуже багаті корпорації дійсно мають трохи більше і податків платити — цілком нормальна і конкурентна практика.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами