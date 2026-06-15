IPO SpaceX может перевернуть рынок недвижимости в самом бедном городе Техаса

После выхода SpaceX на биржу Nasdaq тысячи ее сотрудников очнулись миллионерами. По разным оценкам, IPO создала около 4 000 новых миллионеров среди персонала компании — от инженеров до работников столовой, получавших опционы на акции как часть компенсации. Большинство из них живут в Браунсвилле, штат Техас, и местные риэлторы уже готовятся к золотой лихорадке. Об этом сообщает сайт Realtor

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Город, живущий за счет SpaceX

До появления SpaceX Браунсвилл был тихим пограничным городком, о котором мало кто знал за пределами региона. В 2014 году Илон Маск выбрал пляж Бока-Чика в 25 милях от города для строительства космодрома Starbase. В 2021-м он сообщил в соцсетях, что SpaceX активно ищет инженеров, техников, строителей и призвал всех рассмотреть переезд в регион.

«Это был первый раз, когда мне начали звонить со всех сторон — из Орегона, штата Вашингтон, Мену, Северной Калифорнии», — рассказывает местный риэлтор Боб Торрес. По его словам, тогда начался настоящий бум: покупатели из других штатов брали недвижимость даже не приезжая на нее посмотреть. «У меня были клиенты из Портленда, которые ни разу не были в Техасе. Мы сделали звонок по FaceTime — и они внесли наличное предложение. Даже не имея работы в SpaceX, но надеясь получить ее».

В 2024 году Маск официально перенес штаб-квартиру SpaceX из Калифорнии в Техас. А в 2025-м поселок возле космодрома получил официальный статус города и название Страбейс (Starbase).

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Бум будет, и риэлторы уже готовятся

Более 1000 нынешних и бывших сотрудников SpaceX уже объединились, чтобы коллективно договариваться с управляющими компаниями о лучших условиях труда и налоговых льготах. Это сигнал: люди думают о том, куда вкладывать деньги.

Средняя цена выставленного на продажу жилья в Браунсвилле в апреле составляла $290 000 и была значительно ниже общенациональной ($425 000). Тогда в городке было всего 1 617 готовых к продаже квартир, из которых всего 67 стоили более $1 млн.

Старший экономист Realtor.com Анна Джонс называет IPO SpaceX «крупнейшим джокером» для местного рынка. Она уверена, что даже скромный спрос со стороны новых миллионеров может быстро поднять цены в сегменте, где предложение почти отсутствует.

Местные риэлторы не скрывают оптимизма. Триша Скотт из VP Realty говорит, что новоиспеченные миллионеры неизбежно потянутся к недвижимости, поэтому спрос на премиальные объекты существенно вырастет. По ее словам, SpaceX годами формирует в регионе культуру инвестиций в жилье, а IPO просто выведет этот процесс на новый уровень.

Экономист Realtor.com Анна Джонс утверждает, что при таком ограниченном предложении в верхнем ценовом сегменте даже несколько десятков активных покупателей способны быстро переписать ценники. А покупателей, похоже, будет гораздо больше.

Напомним

Ранее мы уже рассказывали о прибывшем из Мексики Хуане Эрнандесе, работающем сварщиком на предприятии SpaceX. Его пакет акций на сумму $10 000 в одну ночь превратился в $1 млн .