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15 июня 2026, 15:22 Читати українською

В Украине хотят сократить регистрацию эмиссии акций с 90 до 14 дней

В Верховную Раду подан на регистрацию законопроект, разработанный совместно с Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. Документ должен упростить процедуру эмиссии акций и уменьшить бюрократическую нагрузку на бизнес. Об этом сообщил автор законодательной инициативы Председатель Налогового комитета В Р Данило Гетманцев.

В Верховную Раду подан на регистрацию законопроект, разработанный совместно с Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

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Что изменится

По словам Гетманцева, регистрация выпуска акций — как при публичном предложении, так и при частном размещении — предполагает прохождение нескольких этапов через различные учреждения. Речь идет о НКЦБФР, Центральном депозитарии и органах государственной регистрации.

Даже при условии оперативного выполнения всех процедур и соблюдения установленных требований процесс регистрации эмиссии акций в среднем занимает около 90 календарных дней.

Законопроект предлагает упростить этот процесс. В частности, часть регистрационных функций при частном размещении акций среди ограниченного круга инвесторов планируется передать от НКЦБФР в Центральный депозитарий.

Ожидается, что при принятии законопроекта регистрация эмиссии акций продлится до 14 календарных дней", — пишет Гетманцев.

Представление документов через депозитарий

Также в тексте законопроекта предусмотрен механизм представления через Центральный депозитарий документов для государственной регистрации акционерных обществ и внесение изменений в сведения об их уставном капитале.

Цель перемен

Целью законодательной инициативы является сокращение сроков регистрации выпусков акций, уменьшение административной нагрузки на эмитентов, оптимизация регистрационных процедур на рынке капитала и приближение их к европейским практикам.

Автор законопроекта также призвал коллег присоединиться к его подписанию.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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