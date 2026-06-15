Технологическое противостояние обостряется: Пекин выдвинул требования Вашингтону через новый бан

Министерство иностранных дел КНР подвергло критике решение Пентагона расширить перечень китайских предприятий, которые Вашингтон считает связанными с военно-промышленным комплексом. Пекин призвал американские власти немедленно прекратить давление на бизнес. Об этом сообщает издание Cybernews.

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Официальная позиция китайской стороны

Китайское внешнеполитическое ведомство обвинило Вашингтон в злоупотреблении концепцией национальной безопасности. Представители Министерства иностранных дел КНР заявили, что действия Соединенных Штатов нарушают принципы рыночной конкуренции и международные экономические правила.

В Пекине отметили готовность принимать необходимые меры для защиты законных интересов отечественных предприятий на международной арене. По мнению китайских дипломатов, подобные шаги американской администрации создают дополнительные риски для стабильности глобальных цепей снабжения.

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Какие компании попали под ограничение Пентагона

Министерство обороны США добавило новые субъекты в реестр военных компаний согласно разделу 1260H закона о национальной обороне. Общее количество заблокированных предприятий возросло со 134 до 188 юридических лиц. В список дополнительно попали ведущие интернет-гиганты Alibaba и Baidu, а также крупный производитель электромобилей BYD.

Также пополнили список разработчики робототехники, производители солнечных панелей Trina Solar и JA Solar и поставщики полупроводниковой продукции. Внесение в реестр означает запрет на заключение контрактов с этими структурами со стороны Пентагона с 2027 г., а также создает серьезные репутационные ограничения для привлечения американского капитала.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», Китай уже завоевал глобальное лидерство в 90% стратегических технологий, тогда как США стремительно теряют позиции. Такое масштабное технологическое доминирование вынуждает Вашингтон усиливать санкционное давление на китайские компании.