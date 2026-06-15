С 15 июня украинцы смогут проверить цену на лекарство обычным сканированием

Министерство здравоохранения расширяет сервис сравнения цен на лекарства. С 15 июня заработает второй этап программы: теперь пациенты смогут найти самый дешевый аналог практически для любого рецептурного препарата, просто отсканировав QR-код на распечатанном памятнике до е-рецепта.

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Чтобы найти более выгодные предложения нужно:

попросить врача распечатать бумажную памятку к е-рецепту

отсканировать QR-код в нижней части листа камерой телефона

на сайте Национального каталога цен сразу увидите все доступное лекарство с тем же действующим веществом, формой и дозировкой — и три самых выгодных варианта

С февраля этот сервис уже работал, но только для таблеток и капсул. Теперь сравнение цен доступно для всех однокомпонентных рецептурных препаратов. То есть можно искать более дешевый аналог для:

сиропов и суспензий

капель — глазных, ушных и других

мазей, гелей и кремов

растворов для инъекций

За первые четыре месяца работы первого этапа врачи и пациенты воспользовались каталогом более миллиона раз.

Важно учесть, что сервис касается лекарств, которые вы покупаете за собственные средства — не входящих в программу «Доступные лекарства» и не возмещаемых местными программами. При этом хотя бы один из трех дешевых вариантов обязан быть в наличии в аптеке.

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