ЕС откроет для Украины все переговорные кластеры уже в июле — еврокомиссар Кос

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос ожидает, что в июле будут открыты остальные 5 кластеров в рамках переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Об этом сообщает «Европейская правда».

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Что известно

15 июня в Люксембурге пройдут две межправительственные конференции с Украиной и Молдовой, которые ознаменуют открытие первого переговорного кластера с обеими странами — «Основы». Кос отметила, что это будет «мегадень или мегапонедельник для процесса расширения».

«Во-первых, у нас будет первый наибольший шаг для Украины и Молдовы после того, как они получили статус кандидата в 2023 году. Поэтому, наконец, мы сможем открыть первый кластер для обеих стран. Почему? Потому что они выполнили свои обязательства, и действительно пришло время, чтобы мы это сделали», — заявила еврокомиссар.

Она подчеркнула: если обе страны выполняют свои обязательства, то ЕС тоже должен выполнять свои обязательства. «Именно поэтому я ожидаю, что тогда в июле мы откроем все остальные пять кластеров. И это тоже хорошая новость», — заявила Марта Кос.

Кластер «Основы» включает, в частности, верховенство права и основные права, функционирование демократических институтов, реформу государственного управления и экономические критерии.

По правилам ЕС, ни один другой кластер не может быть успешно завершен, пока нет существенного прогресса в «Основах». Переговоры начинаются с него, и он остается открытым вплоть до конца евроинтеграционного пути.

Всего во время переговоров рассматривается 6 тематических кластеров, охватывающих 33 переговорных раздела.

Напомним

Президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляен подчеркнула, что решение об открытии первого переговорного кластера является победой не только государств-кандидаток, но и всего ЕС.

Назначение межправительственной конференции для открытия первого переговорного кластера стало возможным после того, как Украина выполнила последнее требование Венгрии.