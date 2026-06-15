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15 июня 2026, 12:03 Читати українською

ЕС откроет для Украины все переговорные кластеры уже в июле — еврокомиссар Кос

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос ожидает, что в июле будут открыты остальные 5 кластеров в рамках переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Об этом сообщает «Европейская правда».

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос ожидает, что в июле будут открыты остальные 5 кластеров в рамках переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

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Что известно

15 июня в Люксембурге пройдут две межправительственные конференции с Украиной и Молдовой, которые ознаменуют открытие первого переговорного кластера с обеими странами — «Основы». Кос отметила, что это будет «мегадень или мегапонедельник для процесса расширения».

«Во-первых, у нас будет первый наибольший шаг для Украины и Молдовы после того, как они получили статус кандидата в 2023 году. Поэтому, наконец, мы сможем открыть первый кластер для обеих стран. Почему? Потому что они выполнили свои обязательства, и действительно пришло время, чтобы мы это сделали», — заявила еврокомиссар.

Она подчеркнула: если обе страны выполняют свои обязательства, то ЕС тоже должен выполнять свои обязательства. «Именно поэтому я ожидаю, что тогда в июле мы откроем все остальные пять кластеров. И это тоже хорошая новость», — заявила Марта Кос.

Кластер «Основы» включает, в частности, верховенство права и основные права, функционирование демократических институтов, реформу государственного управления и экономические критерии.

По правилам ЕС, ни один другой кластер не может быть успешно завершен, пока нет существенного прогресса в «Основах». Переговоры начинаются с него, и он остается открытым вплоть до конца евроинтеграционного пути.

Всего во время переговоров рассматривается 6 тематических кластеров, охватывающих 33 переговорных раздела.

Напомним

Президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляен подчеркнула, что решение об открытии первого переговорного кластера является победой не только государств-кандидаток, но и всего ЕС.

Назначение межправительственной конференции для открытия первого переговорного кластера стало возможным после того, как Украина выполнила последнее требование Венгрии.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

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0
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
15 июня 2026, 12:51
#
Морковку ещё на 5 мм приблизили к носу осла. Можно мчаться дальше!
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0
neverice
neverice
15 июня 2026, 13:19
#
Ну то якщо це дійсно станеться (а це анонсує не якийсь зам міністра України, а сама Кос) — то далі залишиться лише закриття кластерів. Весь технічний та юридичний процес вступу до ЄС, реформи та адаптація законодавства (а з ними і доступ до купи різних фондів) буде відкритий. Залишиться лише фінальний етап — власне закриття кластерів і вступ. Але блокувати країну на фінальному етапі — це вже радикально складніше, ніж на початковому. Ну і що далі прогрес, то більше бонусів дає ЄС. Ну і на рівень інвестицій це суттєво впливає.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
15 июня 2026, 13:29
#
На засіданні Ради Євросоюзу з питань закордонних справ у Люксембурзі буде відкрито перший кластер у переговорах про вступ України та Молдови. Це — найбільший крок для цих країн після набуття ними статусів кандидатів, заявила перед засіданням комісарка ЄС з питань розширення Марта Кос.

«Сьогодні справді мега-день або мега-понеділок для процесу розширення. Нарешті, нарешті ми зможемо відкрити перший кластер для обох країн. Чому? Тому що вони виконали свої зобов’язання», — сказала Кос.
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