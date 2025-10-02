Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
2 октября 2025, 21:39

Рестораны закрываются из-за выезда молодежи. Почему бы не нанять официантов 50+

В украинских рестораторах сегодня паника: мол, молодежь от 18 до 22 лет уедет за границу — и кто тогда будет подавать кофе, гамбургеры и яичницу? Прогнозируют кадровый голод, а то и стагнацию рынка. Действительно ли проблема в отъезде молодежи, рассказал эксперт по публичным коммуникациям Андрей Черников. «Минфин» выбрал главное.

В украинских рестораторах сегодня паника: мол, молодежь от 18 до 22 лет уедет за границу — и кто тогда будет подавать кофе, гамбургеры и яичницу?

Кто работает в ресторанах

Если вы хотя бы пару раз были в странах Европы — Испании, Италии, Греции — то замечали: там официанты, в основном мужчины, могут быть и в возрасте 60+. Это никого не удивляет. Напротив, придает ресторану характер и теплоту.

С ностальгией помню маленький рыбный ресторанчик в итальянской провинции. Там все — от повара до официанта и даже таможенника — были пожилыми мужчинами. Или кафе в Барселоне: шеф-повар — женщина под 80, ее муж — официант. И чтобы попасть в заведение на шесть столиков, приходилось выстоять очередь.

И вот теперь украинские рестораторы вздыхают: молодежь уезжает, и кто будет работать? Хочется иронически спросить: а разве нет иного выхода? Разве проблема не в том, что именно бизнес привил нам представление: обслуживать должны только юные девушки с улыбкой и ребята, похожие на модели?

Кафе и рестораны — это что? О красоте официанта или о вкусе и атмосфере? В Европе меня обслуживали люди старше меня на 10−15 лет, а то и больше. И знаете, я выжил. Не просто выжил — получил удовольствие от профессионального сервиса и ощущение настоящего дома.

В Украине же официанта 50+ почти не встретишь. Однажды я видел — во Львове. И все. И вот теперь, когда молодежь массово ищет возможности за рубежом, возможно, пора пересмотреть собственные стандарты? Потому что хороший сервис мало общего с возрастом или «картинкой». Он о другом — об опыте, уважении и настоящем умении работать с людьми.

Источник: Минфин
