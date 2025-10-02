Рестораны закрываются из-за выезда молодежи. Почему бы не нанять официантов 50+

В украинских рестораторах сегодня паника: мол, молодежь от 18 до 22 лет уедет за границу — и кто тогда будет подавать кофе, гамбургеры и яичницу? Прогнозируют кадровый голод, а то и стагнацию рынка. Действительно ли проблема в отъезде молодежи, рассказал эксперт по публичным коммуникациям Андрей Черников. «Минфин» выбрал главное.

Кто работает в ресторанах

Если вы хотя бы пару раз были в странах Европы — Испании, Италии, Греции — то замечали: там официанты, в основном мужчины, могут быть и в возрасте 60+. Это никого не удивляет. Напротив, придает ресторану характер и теплоту.

С ностальгией помню маленький рыбный ресторанчик в итальянской провинции. Там все — от повара до официанта и даже таможенника — были пожилыми мужчинами. Или кафе в Барселоне: шеф-повар — женщина под 80, ее муж — официант. И чтобы попасть в заведение на шесть столиков, приходилось выстоять очередь.

И вот теперь украинские рестораторы вздыхают: молодежь уезжает, и кто будет работать? Хочется иронически спросить: а разве нет иного выхода? Разве проблема не в том, что именно бизнес привил нам представление: обслуживать должны только юные девушки с улыбкой и ребята, похожие на модели?

Кафе и рестораны — это что? О красоте официанта или о вкусе и атмосфере? В Европе меня обслуживали люди старше меня на 10−15 лет, а то и больше. И знаете, я выжил. Не просто выжил — получил удовольствие от профессионального сервиса и ощущение настоящего дома.

В Украине же официанта 50+ почти не встретишь. Однажды я видел — во Львове. И все. И вот теперь, когда молодежь массово ищет возможности за рубежом, возможно, пора пересмотреть собственные стандарты? Потому что хороший сервис мало общего с возрастом или «картинкой». Он о другом — об опыте, уважении и настоящем умении работать с людьми.