Главное за вторник: Nvidia инвестирует в OpenAI, запрет Trustee Plus

Nvidia инвестирует до $100 млрд в OpenAI

Американский чипмейкер Nvidia Corp. намерен инвестировать до $100 млрд в OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT. В понедельник компании подписали соответствующее соглашение о намерениях по стратегическому сотрудничеству. Партнерство предусматривает развертывание систем Nvidia для ИИ-инфраструктуры OpenAI следующего поколения общей потребляемой мощностью не менее 10 ГВт.

НБУ запретил предоставлять услуги через криптокошелек Trustee Plus

Национальный банк принял решение признать услуги компании Trustee Global UAB, предоставляемые через приложение (криптокошелек) TRUSTEE PLUS, содержащими признаки финансовых платежных услуг, подлежащих лицензированию и авторизации Нацбанком, и запретил их предоставление, говорится в сообщении регулятора.

Минфин привлек 14 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов 23 сентября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 14,09 млрд грн в эквиваленте, что на 6,53 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 7,56 млрд грн.

Золото обновило исторический максимум, аналитики прогнозируют рост до $3800

Цены на золото во вторник, 23 сентября, продолжили свое стремительное ралли, обновив исторический максимум. Спотовая цена на драгоценный металл достигала отметки $3759,16 за унцию. Технические аналитики и участники рынка ожидают дальнейшего роста, потенциальной целью которого является уровень в $3800.

ОЭСР улучшила прогноз роста мирового ВВП на 2025 год до 3,2% с 2,9%

Прогноз роста мирового ВВП на 2025 год пересмотрен в сторону повышения — до 3,2% с 2,9%, ожидаемых в июне. На 2026 год прогноз сохранен на уровне 2,9%. В 2024 году глобальная экономика выросла на 3,3%. Прогноз роста мирового ВВП на 2025 год пересмотрен в сторону повышения — до 3,2% с 2,9%, ожидаемых в июне. На 2026 год прогноз сохранен на уровне 2,9%. В 2024 году глобальная экономика выросла на 3,3%.