Главное за вторник: Nvidia инвестирует в OpenAI, запрет Trustee Plus

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 сентября 2025, 20:00 Читати українською

Главное за вторник: Nvidia инвестирует в OpenAI, запрет Trustee Plus

Главные финансовые новости за вторник, 23 сентября.

Главные финансовые новости за вторник, 23 сентября.

Nvidia инвестирует до $100 млрд в OpenAI

Американский чипмейкер Nvidia Corp. намерен инвестировать до $100 млрд в OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT. В понедельник компании подписали соответствующее соглашение о намерениях по стратегическому сотрудничеству. Партнерство предусматривает развертывание систем Nvidia для ИИ-инфраструктуры OpenAI следующего поколения общей потребляемой мощностью не менее 10 ГВт.

НБУ запретил предоставлять услуги через криптокошелек Trustee Plus

Национальный банк принял решение признать услуги компании Trustee Global UAB, предоставляемые через приложение (криптокошелек) TRUSTEE PLUS, содержащими признаки финансовых платежных услуг, подлежащих лицензированию и авторизации Нацбанком, и запретил их предоставление, говорится в сообщении регулятора.

Минфин привлек 14 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов 23 сентября на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 14,09 млрд грн в эквиваленте, что на 6,53 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 7,56 млрд грн.

Золото обновило исторический максимум, аналитики прогнозируют рост до $3800

Цены на золото во вторник, 23 сентября, продолжили свое стремительное ралли, обновив исторический максимум. Спотовая цена на драгоценный металл достигала отметки $3759,16 за унцию. Технические аналитики и участники рынка ожидают дальнейшего роста, потенциальной целью которого является уровень в $3800.

ОЭСР улучшила прогноз роста мирового ВВП на 2025 год до 3,2% с 2,9%

Прогноз роста мирового ВВП на 2025 год пересмотрен в сторону повышения — до 3,2% с 2,9%, ожидаемых в июне. На 2026 год прогноз сохранен на уровне 2,9%. В 2024 году глобальная экономика выросла на 3,3%. Прогноз роста мирового ВВП на 2025 год пересмотрен в сторону повышения — до 3,2% с 2,9%, ожидаемых в июне. На 2026 год прогноз сохранен на уровне 2,9%. В 2024 году глобальная экономика выросла на 3,3%.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами