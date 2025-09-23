Multi от Минфин
українська
23 сентября 2025, 12:15

Золото обновило исторический максимум, аналитики прогнозируют рост до $3800

Цены на золото во вторник, 23 сентября, продолжили свое стремительное ралли, обновив исторический максимум. Спотовая цена на драгоценный металл достигала отметки $3759,16 за унцию. Технические аналитики и участники рынка ожидают дальнейшего роста, потенциальной целью которого является уровень в $3800, пишет WSJ.

Цены на золото во вторник, 23 сентября, продолжили свое стремительное ралли, обновив исторический максимум.

Технические сигналы и ожидания в отношении ФРС

Аналитики RHB Retail Research отмечают, что дневной график фьючерсов на золото демонстрирует мощные «бычьи» сигналы. В частности, в понедельник была сформирована длинная «бычья» свеча, а цена уверенно пробила уровень сопротивления в $3700. Это, в сочетании с ростом индекса относительной силы (RSI), свидетельствует о сохранении мощного импульса к росту.

Фундаментально рынок поддерживается ожиданиями дальнейшего смягчения монетарной политики со стороны Федеральной резервной системы США.

Все внимание рынка теперь приковано к предстоящему выступлению главы ФРС Джерома Пауэлла, который может дать новые сигналы относительно траектории процентных ставок.

Как работает технический анализ: сопротивление и RSI

  • Сопротивление (Resistance): Это ценовой уровень, на котором в прошлом давление со стороны продавцов было достаточно сильным, чтобы остановить рост. Прорыв уровня сопротивления (как сейчас, $3700) является очень мощным «бычьим» сигналом, поскольку это означает, что покупатели преодолели предыдущий барьер, и путь к следующим максимумам открыт.
  • Индекс относительной силы (RSI): Это индикатор, измеряющий скорость и изменение ценовых движений по шкале от 0 до 100. Рост RSI свидетельствует об усилении покупательского импульса.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Kharakternyk
Kharakternyk
23 сентября 2025, 13:21
Воно вже дорожче давно, а «аналітики» тільки прогнозують:)
