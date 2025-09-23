ОЭСР улучшила прогноз роста мирового ВВП на 2025 год до 3,2% с 2,9%

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 сентября 2025, 16:57 Читати українською

ОЭСР улучшила прогноз роста мирового ВВП на 2025 год до 3,2% с 2,9%

Прогноз роста мирового ВВП на 2025 год пересмотрен в сторону повышения — до 3,2% с 2,9%, ожидаемых в июне. На 2026 год прогноз сохранен на уровне 2,9%. В 2024 г. глобальная экономика выросла на 3,3%. Об этом говорится в сентябрьском отчете Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР).

Прогноз роста мирового ВВП на 2025 год пересмотрен в сторону повышения — до 3,2% с 2,9%, ожидаемых в июне.
Фото: depositphotos

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Рост мирового ВВП

Прогноз роста мирового ВВП на 2025 год пересмотрен в сторону повышения — до 3,2% с 2,9%, ожидаемых в июне. На 2026 год прогноз сохранен на уровне 2,9%. В 2024 г. глобальная экономика выросла на 3,3%.

Промышленное производство и торговля поддерживались благодаря преждевременному накоплению запасов перед повышением тарифов. Сильные инвестиции, связанные с искусственным интеллектом, привели к улучшению результатов в США, а фискальная поддержка в Китае компенсировала негативное влияние торговых ограничений и слабости рынка недвижимости.

Двусторонние тарифные ставки США выросли почти для всех стран с мая. Общая эффективная тарифная ставка США достигла примерно 19,5% в конце августа, что является самым высоким показателем с 1933 года. Полный эффект от повышения тарифов еще не проявился и многие изменения внедряются постепенно, а компании частично компенсируют рост тарифов за счет маржи, — но он становится все более заметным в потребительских расходах, рынках труда и потребительских ценах.

ОЭСР прогнозирует инфляцию в странах G20 в 2025 году на уровне 3,4%, в 2026 году — 2,9%. Июньские прогнозы составили 3,6% и 3,2% соответственно.

Организация ожидает замедления роста экономики США в 2025 году до 1,8%, в 2026 году — до 1,5%. В 2024 году американский ВВП вырос на 2,8%. Инфляция в Штатах, как ожидается, ускорится с 2,5% в 2024 году до 2,7% в 2025 году и 3% в 2026 году.

Прогноз роста экономики еврозоны на текущий год повышен на 0,2 процентных пункта, до 1,2%, на следующий год — снижен на аналогичную величину, до 1%. Прогнозы увеличения ВВП Германии на 2025 и 2026 годы снижены на 0,1 п.п., до 0,3% и 1,1%.

Экономика Японии, согласно новому прогнозу ОЭСР, вырастет в 2025 и 2026 годах на 1,1% и 0,5% соответственно (предыдущие прогнозы — 0,7% и 0,4%), ВВП Китая — на 4,9% и 4,4% (4,7% и Инд, 4,3% (6,3% и 6,4%), Бразилии — на 2,3% и 1,7% (2,1% и 1,6%).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами