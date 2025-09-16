Главные финансовые новости за вторник, 16 сентября.
Главное за вторник: Госбюджет-2026, золото на максимуме
Кабмин одобрил проект Госбюджета-2026
Кабинет Министров Украины утвердил проект закона о Государственном бюджете на 2026 год. Документ подготовлен своевременно, он является сбалансированным и обеспечивает предсказуемое финансирование приоритетов государства.
Кабмин заложил на 2026 год курс на уровне 45,6 гривны за 1 доллар
В проекте государственного бюджета на 2026 год правительство закладывает расчетный среднегодовой курс гривны к доллару на уровне 45,6 грн/$.
Цена золота поднялась выше $3722 за унцию и обновила рекорд
Стоимость золота превысила $3722 за унцию и обновила исторический максимум.
«Минималка» в следующем году вырастет на 647 гривен — бюджет-2026
Кабмин в следующем году планирует увеличить минимальную заработную плату на 647 грн — до 8647 грн. Об этом говорится в макропоказателях к законопроекту о госбюджете на 2026 год.
Кабмин ожидает роста ВВП в 2026 году на 2,4%
Несмотря на вызовы, в 2026 году прогнозируется рост реального ВВП на 2,4 процента, что будет свидетельствовать о постепенном восстановлении экономики. Экономическое развитие Украины в 2026 году будет зависеть от состояния среды безопасности. Несмотря на адаптивность бизнеса и поддержку со стороны правительства, ситуация в реальном секторе экономики будет оставаться сложной.
