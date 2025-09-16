Главное за вторник: Госбюджет-2026, золото на максимуме

Кабмин одобрил проект Госбюджета-2026

Кабинет Министров Украины утвердил проект закона о Государственном бюджете на 2026 год. Документ подготовлен своевременно, он является сбалансированным и обеспечивает предсказуемое финансирование приоритетов государства.

Кабмин заложил на 2026 год курс на уровне 45,6 гривны за 1 доллар

В проекте государственного бюджета на 2026 год правительство закладывает расчетный среднегодовой курс гривны к доллару на уровне 45,6 грн/$.

Цена золота поднялась выше $3722 за унцию и обновила рекорд

Стоимость золота превысила $3722 за унцию и обновила исторический максимум.

«Минималка» в следующем году вырастет на 647 гривен — бюджет-2026

Кабмин в следующем году планирует увеличить минимальную заработную плату на 647 грн — до 8647 грн. Об этом говорится в макропоказателях к законопроекту о госбюджете на 2026 год.

Кабмин ожидает роста ВВП в 2026 году на 2,4%

Несмотря на вызовы, в 2026 году прогнозируется рост реального ВВП на 2,4 процента, что будет свидетельствовать о постепенном восстановлении экономики. Экономическое развитие Украины в 2026 году будет зависеть от состояния среды безопасности. Несмотря на адаптивность бизнеса и поддержку со стороны правительства, ситуация в реальном секторе экономики будет оставаться сложной.