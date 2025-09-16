«Минималка» в следующем году вырастет на 647 гривен — бюджет-2026

Кабмин на следующий год планирует увеличить минимальную заработную плату на 647 грн — до 8647 грн. Об этом говорится в макропоказателях к законопроекту о госбюджете на 2026 год, пишет forbes.ua. В последний раз показатель минималки повышали в апреле 2024 года.

Подробности

Минимальная зарплата в Украине в 2026 году прогнозируется на уровне 8647 грн, говорится в макропоказателях к проекту госбюджета.

В то же время, по прогнозу Минфина, средняя зарплата в следующем году вырастет с 25 886 до 30 032 грн.

В 2026 году общий объем расходов и предоставление кредитов госбюджету составит 4,8 трлн грн, что более чем на 415 млрд грн больше, чем в 2025 году.

Доходы общего фонда госбюджета на 2026 год предусмотрены на уровне 2,8 трлн грн (без учета грантов и другой международной помощи), что на 446,8 млрд грн больше показателя 2025 года.