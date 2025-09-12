Банковские приложения-2025: как выбрать самое удобное

С 1 августа в Украине действуют правила открытого банкинга. Это означает, что в перспективе у потребителей финансовых услуг появится возможность добавлять карты разных банков в единое приложение и полностью управлять ими (переводить средства, пополнять и др.), видеть историю транзакций и т. д. Понятно, что при наличии такой возможности пользователи будут выбирать наиболее удобное и функциональное приложение.

Чтобы облегчить выбор, «Минфин», на основании положительных отзывов наших читателей, выбрал четыре популярных приложения — Приват24, Sense SuperApp от Sense Bank, CA+ от Credit Agricole и àбанк24, и проанализировал их, чтобы понять, какой из них наиболее соответствует ожиданиям пользователя в 2025 году.

Мобильный банкинг сегодня — это не просто о счетах и платежах. Это полноценная финансовая экосистема, которая живет в смартфоне: с кешбэком, инвестированием, облигациями, бюджетом для детей и видеочатами с банкирами. В условиях конкуренции за внимание клиента победителями становятся те банки, которые объединяют безупречное удобство, персональный подход и инновационные сервисы.

Универсальность, как главное преимущество

Пользователи уже не готовы мириться с медленной загрузкой, ограниченным набором функций или хаотичным меню. Удобство использования и доступность основных сервисов и услуг — вот что имеет первостепенное значение. Приложение либо «цепляет» с первых секунд, либо его удаляют.

Последнее точно не о Приват24. Это первое банковское приложение, с которого, собственно, и началась история украинского онлайн-банкинга. Мобильный Приват24 появился в 2010 году. До сих пор остается одним из крупнейших в Украине, по количеству пользователей, доступных услуг, и любимцем бухгалтеров из-за удобной подвязки с бизнес-аккаунтом для ФОП.

«С Приват24 можно все, что нужно человеку в жизни, — от начала сотрудничества с банком и первой цифровой карты до получения кредитов, управления страховками, оформления Юниор карт для детей, открытия и управления счетами ФОП, если вы решили начать собственный бизнес», — говорит член правления по розничному бизнесу Приватбанка Дмитрий Мусиенко.

Открыть любую цифровую карту или заказать бесплатную доставку карт почтой по Украине и миру в Приват24 можно за несколько кликов. Кроме того, в приложении можно осуществлять все виды переводов.

Если говорить о комплексном решении, то здесь не менее уверенно выглядит Sense SuperApp от Sense Bank. Это не просто онлайн-банкинг, а по факту «финансовый мультиинструмент» — одно приложение для всего: личных финансов и счетов ФОП. Без необходимости устанавливать что-то дополнительное.

«В Sense SuperApp есть более сотни функций, позволяющих не только удобно и быстро переводить средства и оплачивать множество услуг, включая коммунальные, но и оформлять справки о состоянии счетов онлайн, управлять подписками, инвестировать в ОВГЗ, выпускать особые карты для близких и детей, проводить валютообмен, открывать сборки, рационально вести личный или семейный бюджет с помощью рационального финансового помощника и даже иметь возможность путешествовать по Украине благодаря мобильной игре-квесту», — говорит Александр Поддерегин, начальник управления транзакционных продуктов Sense Bank.

Кроме того, пользователи приложения получают доступ к встроенному мессенджеру, картам лояльности магазинов-партнеров, программе лояльности банка Cash`U Club и персональным предложениям. И статистика говорит сама за себя: более 95% клиентов Sense Bank уже оформляют карты именно через мобильное приложение.

В Credit Agricole сделали ставку на функциональность, простоту и интуитивную понятность интерфейса. Как результат — у приложения СА+ средняя оценка 4,8 от пользователей на App Store и Google Play. Здесь есть все, что нужно: от онлайн-открытия счетов физических лиц в нескольких валютах, P2P-переводов, быстрой покупки валюты до контроля за кредитами, депозитами и текущими счетами.

«У нас клиенты могут мгновенно открывать digital-карты, выполнять платежи и переводы, присоединяться к кешбэк-программам, управлять лимитами, добавлять карты в Apple Pay или Google Pay, видеть полные реквизиты и формировать выписки прямо из приложения, а также новинка — управлять своим счетом ФОП», — сообщили в пресс-службе Credit Agricole.

А еще — удобная статистика расходов (PFM), QR-сканер, оплата коммуналки без комиссии, интеграция с мессенджерами и легкий вход через биометрию. Всё четко и без лишних сложностей.

àбанк и его приложение àбанк24 выбрал путь максимальной простоты. Здесь можно быстро и легко: открыть счет, заказать карту, оформить кредит или страховку, заплатить за коммуналку, отправить средства на благотворительность. «Управление финансами — в несколько кликов», — отмечают в банке. И в этом вся философия àбанк: ничего лишнего, все удобно и быстро.

Мобильный банкинг для ФОП: не только «доступ к счету», но и полноценный бэк-офис

Возможность управлять бизнес-финансами — сегодня уже не просто «плюс», а must-have для каждого мобильного банка. И вот здесь разница между подходами банков ощущается особенно.

Приватбанк объединил функционал частного и бизнес-банкинга в едином приложении Приват24, сильно упростив жизнь ФОПам. Кроме того, для МСБ и корпоративных клиентов в мобильном приложении «Приват24 для бизнеса» клиентам доступны 12 категорий услуг, среди которых, кроме традиционных банковских операций, есть возможность подать отчетность, получить актуальную информацию по налогам, реквизиты налоговой и уплатить налоги, а также электронный документооборот, сервисы эквайринга и другие функции. У пользователей «Приват24 для бизнеса» есть возможность подключать эквайринг, создавать, редактировать и копировать зарплатные ведомости, генерировать квалифицированную подпись SmartID, менять тарифные планы РКО, настроить биометрическую идентификацию, проверять контрагентов в сервисе «Досье деловой репутации» и прочее.

«Такой комплексный подход делает „Приват24 для бизнеса“ одним из самых функциональных инструментов для предпринимателей и корпоративных клиентов», — говорит член правления Приватбанка по вопросам корпоративного бизнеса и МСБ Евгений Заиграев.

Sense SuperApp тоже выделяется среди банковских приложений. Здесь мобильный банкинг для предпринимателей действительно «mobile-first» — все автоматизировано, без лишней бюрократии.

«Более 90% бизнес-операций ФОПы выполняют самостоятельно, без менеджеров и визитов в отделение. Приложение позволяет платить налоги с автоматическим заполнением реквизитов, генерировать справки, создавать QR-коды, продавать валюту онлайн 24/7, открывать доступ для бухгалтера, бронировать наличные деньги, просматривать торговые точки и формировать отчеты по эквайрингу и т. д. », — рассказывают в Sense Bank.

Это — полноценный инструмент для самостоятельного управления бизнесом, который еще и работает удивительно быстро.

Credit Agricole объединяет сразу два решения для ФОП: мобильное приложение CA+ и веб-клиент-банк CA+ Pro, полностью адаптированный под мобильные устройства и планшеты.

В бизнес-аккаунте CA+ предприниматели могут осуществлять переводы с бизнес-счета на собственные карты в банке, подавать заявки на продажу валюты и, конечно, подписывать платежи КЭП или Дія.Підписом. Банк активно развивает бизнес-аккаунт в приложении СА+, постоянно расширяя функционал для ФОП.

Таким образом, CA+ Pro обеспечивает полноценный функционал для бизнеса, а CA+ — быстрый мобильный доступ к основным операциям с перспективой дальнейшего расширения возможностей.

А вот àбанк предлагает полное дистанционное обслуживание: от открытия счета в гривне или валюте до платежей, кредитования, выписок, эквайринга. Все — прямо через приложение àбанк24.

Идентификация и самостоятельное управление картами: максимум свободы

Современное банковское приложение должно давать клиенту контроль. И речь не только о переводах или просмотре баланса, а о гибких настройках: изменение PIN-кода, управлении лимитами, блокировка карты в случае необходимости — все это сегодня уже базовый стандарт.

В Приват24 набор возможностей для управления картами является одним из самых широких на рынке. Новые клиенты могут проходить идентификацию полностью онлайн — через приложение, используя документы из «Дії» или фото удостоверения личности. Изменение PIN-кода доступно прямо в приложении, как и настройка интернет-лимитов или полная блокировка/разблокировка карты в случае необходимости. Пользователи могут также скрыть остаток на счетах или обновить персональные данные через опцию «Обновить информацию». Если карта будет временно заблокирована из-за подозрительной активности, клиент получит инструкции по ее разблокировке без обращения в отделение.

В Sense Bank тоже уверены: процесс идентификации должен быть не только удобным, но и безопасным.

«Идентификация нового клиента проходит полностью онлайн. Есть два варианта — через „Дію“, либо через процесс видеоидентификации с оператором. И все это — без отделений, с понятными подсказками в интерфейсе», — отмечает Александр Поддерегин, начальник управления транзакционных продуктов Sense Bank.

Приложение Sense SuperApp позволяет самостоятельно изменить PIN и лимиты, заблокировать или разблокировать карту, обновить кодовое слово или скрыть остаток на счете — все с одного экрана.

Credit Agricole тоже поддерживает удаленную идентификацию — особенно важную в условиях войны, когда офлайн-доступ может быть ограничен. Картой можно полноценно управлять: устанавливать PIN, выключать защитные ограничения, просматривать статусы, генерировать выписки.

В àбанк24 идентификация занимает несколько минут — достаточно передать документы через «Дію» или сфотографировать их. Далее — полный набор инструментов: настройка кредитных лимитов, изменение PIN, ограничение подписок, выбор карты для переводов по номеру телефона.

Поддержка 24/7: когда важно не ждать

Клиенты все чаще хотят получать помощь не «с понедельника по пятницу», а здесь и сейчас, независимо от времени суток. И банки начали отвечать на этот запрос.

В Приват24 поддержка работает в формате 24/7 и включает в себя несколько каналов связи — в частности, встроенный чат-бот, который способен решить большинство типовых вопросов за секунды. Если ответ не найден, пользователь автоматически соединится с оператором. Общение с живым оператором обычно не занимает много времени — приложение сохраняет историю обращений, поэтому нет необходимости каждый раз объяснять ситуацию с нуля. Во время войны Приват24 добавил возможность непосредственно позвонить в банк через приложение — на случай, если клиент вне зоны действия мобильных операторов, но у него есть доступ к интернету.

Sense SuperApp, в свою очередь, предлагает сразу несколько способов связи: онлайн-чат в несколько кликов, видеочат с агентом, телефонные линии и возможность написать в Viber прямо из приложения. Благодаря разнообразию каналов связи поддержка круглосуточная. Особенно удобно, что у ФОП есть персональный менеджер — его контакты всегда под рукой в приложении.

«В видеочате можно решить вопросы, которые раньше требовали визита в отделение, — перевыпустить карту, обновить паспортные данные, изменить финансовый номер и т. д. », — объясняет начальник управления транзакционных продуктов Sense Bank.

В Credit Agricole поддержка также реализована удобно: клиент может позвонить прямо из приложения, написать в Telegram или Viber, просмотреть телефоны справочного центра — все максимально доступно.

àбанк сделал ставку на простоту: кнопка поддержки — на экране авторизации и главном экране приложения. Без необходимости искать ее в глубинах меню.

Безопасность: как банки защищают деньги клиентов во время войны

В то время, когда цифровые угрозы становятся все более изощренными, безопасность — не просто фича в мобильном банке, а вопрос доверия. И если раньше достаточно было PIN-кода, то сегодня банки вооружаются искусственным интеллектом, биометрией, двухфакторкой и аналитикой в реальном времени.

В Sense Bank вопрос киберзащиты в условиях войны выведен в топ-приоритет. По словам представителей банка, в Sense SuperApp реализована комплексная система безопасности, где каждая деталь — от входа до подтверждения операций — продумана до мелочей.

«Мы используем двухфакторную аутентификацию, шифрование данных и постоянный мониторинг подозрительной активности в реальном времени. Это позволяет оперативно реагировать на потенциальные угрозы», — комментирует Александр Поддерегин.

Кроме того, Sense Bank внедряет технологии искусственного интеллекта — в частности, для выявления мошеннических схем и предотвращения операций, связанных с социальной инженерией. Также клиентам доступна биометрическая идентификация, а подтверждение платежей проходит через удобное решение 3D Secure.

В Приват24 вопрос безопасности тоже продуман до мелочей. В начале войны банк за 45 дней внедрил трансформацию клиентских данных и банковских сервисов в облачные хранилища за рубежом, что обезопасило работу банка. Кроме того, у Приват24 есть уникальные решения для рынка.

«Мы постоянно совершенствуем наши технологии безопасности и сервисы, помогающие противодействовать мошенникам; теперь клиентам, которые столкнулись с мошенничеством, не нужно звонить в банк и ждать соединения с оператором, — отметил Дмитрий Мусиенко. — Срочный сервис информирования о мошенничестве в Приват24 автоматически включает все необходимые меры, чтобы предотвратить дальнейшие попытки мошенничества».

Для безопасного входа в Приват24 можно использовать Face ID, отпечаток пальца или классический пароль. Двухфакторная авторизация при совершении операций — приложение дополнительно требует подтверждения через SMS, звонок или код карты. Еще одна полезная опция — встроенный мониторинг безопасности: приложение автоматически проверяет, насколько защищено ваше устройство, и сообщает, если есть риски.

Credit Agricole больше сосредоточен на простоте доступа, не жертвуя при этом безопасностью. Пользователи могут входить в приложение CA+ через Face ID или отпечаток пальца. Это уже привычный стандарт, но до сих пор актуальный, ведь позволяет не вводить пароли вручную и минимизирует риск подсматривания их другим человеком.

В àбанк24 также сделали ставку на биометрию. В приложении abank24 реализованы технологии Face ID, двухфакторная аутентификация для рисковых платежей и даже подтверждение входа через Life Selfie, если вы заходите с нового устройства. То есть приложение проверяет, что это точно вы, и никто иной.

Ситуации бывают разные — потеряли карту, заметили подозрительную операцию, узнали об утечке данных. В таких случаях критически важно не ждать, а действовать сразу. В упомянутых банках это уже давно реализовано.

Приват24 и Sense SuperApp позволяют мгновенно заблокировать карту или изменить параметры безопасности в несколько кликов. Выбрали нужную карту — активировали блокировку — и готово. Так же легко разблокировать ее обратно — достаточно подтвердить действие кодом из SMS.

Кроме блокировки, пользователи обоих приложений могут менять PIN-код, кодовое слово, лимиты на операции и настройки уведомлений — и все это дистанционно, без посещения отделения.

У Credit Agricole подобная гибкость тоже реализована: можно заблокировать или разблокировать карту, изменить лимиты на операции прямо в CA+.

«Если же доступа к приложению нет, поможет обращение в Справочный центр — это предусмотрено процедурно», — подчеркивают в пресс-службе финучреждения.

àбанк реализовал блокировку/разблокировку через настройки карты или профиля пользователя. Также можно управлять интернет- и кредитными лимитами, менять PIN-код, ограничивать подписки или выбирать карту для перевода по номеру телефона.

Удобство и персонализация: как приложение становится помощником

Настоящий мобильный банкинг — это не только транзакции. Это о том, как банк подстраивается под ваши повадки, стиль коммуникации и даже язык.

В Приват24, Sense SuperApp, абанк24 и CA+ пока невозможно добавить счета или карты сторонних банков для управления из одного интерфейса. Но в финучреждениях не скрывают — экосистема с мультибанкингом является одной из стратегических целей.

Пока же банки развивают собственные экосистемы. В Приватбанке пользователь может добавлять карты других банков в кошелек и переводить средства со своих карт Приватбанка на карты других банков, а также сохранять шаблоны таких переводов для удобства в будущем. Кроме того, в приложении доступны платежи по реквизитам любого украинского банка — это позволяет оплачивать счета или переводить средства на любой IBAN вручную.

Sense SuperApp сделал акцент на персонализацию. Например, функция «Персональные предложения», запущенная в прошлом году, использует ИИ для формирования индивидуальных скидок и акций от банка и партнеров на основе ваших предпочтений и финансовой активности.

«Это позволяет предложить клиенту именно то, что ему нужно, — без спама и лишних предложений», — объясняют в Sense Bank.

Еще одна интересная фича — интеграция дисконтных карт. Если раньше нужно было носить отдельную карту для бонусов в магазине, то теперь — достаточно иметь под рукой смартфон с Sense SuperApp. А для некоторых партнеров в приложении уже работает автоматическое зачисление бонусов при покупке картой Sense Bank.

В Sense SuperApp есть финансовый мессенджер, объединяющий банкинг и коммуникацию. Через него можно легко перевести или попросить деньги, добавить стикеры, написать комментарий и даже сохранить историю платежей, как в обычном чате.

Что касается абанк24, то хоть добавлять счета других банков здесь нельзя, однако пополнение с карт других банков — в несколько кликов через Apple или Google Pay. У Credit Agricole аналогично — мультибанкинга пока нет.

Наличие выбора языка — уже must-have для любого цифрового сервиса. И украинские банки понимают это. Каждый из приведенных банков предлагает на выбор два языка в приложении — украинский и английский. А в Sense SuperApp можно еще и выбрать стиль общения — дружеский, нейтральный или деловой.

В 2025 году говорить об удобстве, не учитывая нужды людей с инвалидностью, неприемлемо. И здесь мы видим реальные шаги к инклюзивности со стороны банков, хотя и не все на одном уровне.

Приватбанк продолжает расширение инклюзивных возможностей. В последнем обновлении реализовано, в частности: поддержку VoiceOver/TalkBack — для озвучивания текста на экране; контрастный режим и масштабирование шрифтов (удобно для людей с нарушениями зрения, усталостью глаз) и подсветка полей для ввода текстовой информации при наведении курсора (помогает избегать ошибок и быстрее ориентироваться).

Sense Bank сделал акцент на видеочате, который уже активно используется для инклюзивного обслуживания. С помощью него клиенты, в частности, могут перевыпустить карту, обновить паспортные данные, разблокировать аккаунт — все без необходимости физически идти в отделение.

«Это особенно важно для клиентов с нарушением слуха, зрения или тех, кто находится за границей», — отмечает Александр Поддерегин.

Также в течение 2024−2025 годов приложение адаптировано под нужды слабовидящих пользователей: изменение шрифтов, цветов, контрастности для лучшего считывания информации.

àбанк пошел еще дальше и реализовал полноценную адаптацию приложения для слабовидящих и незрячих клиентов.

«Интерфейс содержит текстовые метки, которые помогают управлять приложением и озвучивать меню и действия. Также можно изменить размер шрифта или использовать системные шрифты», — детализируют в пресс-службе àбанк.

У Credit Agricole подобный функционал отсутствует. Однако банк, вероятно, со временем подтянет это направление в ответ на запросы пользователей.

Аналитика, кешбэк и инвестиции: банкинг с расширением

Теперь пользователь ожидает от приложения финансовой экспертизы, а не просто баланса на счете.

У всех опрошенных банков есть инструменты для анализа расходов, однако их функционал существенно отличается.

Самое широкое аналитическое ядро сегодня есть у Sense SuperApp. Здесь работает финансовый помощник, который не просто фиксирует транзакции, а планирует бюджет, прогнозирует расходы и посылает уведомления при превышении лимитов.

«Пользователи могут выбрать готовую модель затрат или создать свою — учитывая регулярные покупки, большие затраты и даже среднедневную активность», — объясняют в Sense Bank.

Категории затрат подтягиваются автоматически, а визуализация позволяет быстро понять, на что уходит больше всего денег и где можно сэкономить.

Удобную систему финансовой аналитики предлагает Приват24. Во вкладке «Аналитика» клиенты видят структуру расходов и доходов по категориям — в виде графиков и диаграмм. Информация обновляется в реальном времени и автоматически сортируется по типам покупок.

У Credit Agricole более классический подход: финансовая статистика по картам, с возможностью фильтровать поступления и расходы по категориям и периодам.

àбанк24 тоже имеет базовую аналитику: меню «Лимиты и ограничения», фильтры в выписках, поиск затрат по тегам и категориям. В целом достаточный набор для бюджетирования, но без глубоких инсайтов.

В части кешбэка Sense SuperApp — настоящий чемпион. Программа Cash'U Club позволяет ежемесячно выбирать от 2 до 7 категорий покупок с кешбэком до 6%, а также обменивать бонусы на деньги, благотворительность или участие в розыгрышах. Кешбэк на покупки гаджетом, персонализированные акции, 11 уровней лояльности — все максимально геймифицировано.

В отличие от классических программ Кешбэка, Приват24 пошел дальше и запустил первую в стране интеллектуальную программу лояльности «Привіт», которая позволяет клиентам самостоятельно выбирать и активировать индивидуальные предложения кешбэка и скидок.

У àбанк24 — широкий спектр ко-брендовых программ: карты АТБ, Выгода, Bolt, кешбэк от банка и партнеров, а также smart кешбэк.

Credit Agricole фокусируется на национальном кешбэке — 10% на украинские товары.

«Ежемесячно можно накапливать до 3 000 грн. Полученным кешбэком можно оплачивать коммунальные, транспортные и медицинские услуги, а также покупать военные облигации и донатить на благотворительность», — объясняют в Credit Agricole.

А вот инвестиционный функционал самый развитый именно в Приват24 и Sense SuperApp.

В веб-версии Приват24 пользователи могут инвестировать в государственные ценные бумаги. Также Приват24 предлагает программу разумных накоплений «Конверты», которые помогают формировать финансовые резервы с выгодными условиями и автоматическими начислениями 5% годовых на все Конверты с суммой накоплений от 3 000 грн.

В Sense SuperApp можно покупать и продавать ОВГЗ (государственные и военные облигации) без комиссий — полностью онлайн. После зачисления облигаций денежные деньги сразу начинают работать, а сам клиент видит прогнозируемый доход, календарь выплат и актуальные предложения.

«Мы видим в инвестировании не только инструмент финансовой выгоды, но и способ поддержать экономику и оборону Украины», — отмечает начальник управления транзакционных продуктов Sense Bank.

В àбанк фокус сделан на накопительных продуктах. В частности, доступна функция «СкарбничкА» — современная версия сбережений, которая помогает постепенно накапливать средства, откладывая мелкие суммы при каждом расходе или транзакции.

Credit Agricole пока не предлагает инвестиционные или накопительные опции в своем мобильном приложении.

Какие инновации предложили банки в 2025 году

2025 стал годом расширения функционала, семейных сервисов, интеллектуальных интеграций и новых подходов к клиентскому опыту.

«Мы не останавливаем развитие инноваций и цифровых сервисов, — говорит Дмитрий Мусиенко. — Для нас крайне важна доступность услуг, фокус на лучший клиентский опыт, и IТ-команда банка продолжает анализировать отзывы и пожелания клиентов, чтобы сделать мобильный банк Приват24 еще более удобным».

В апреле Приватбанк представил своим клиентам обновленный мобильный банк Приват24 с принципиально новым дизайном и инклюзивными возможностями главного экрана. Теперь клиенты сразу видят номер карты, счет IBAN и баланс — в понятном формате, где легко отличить собственные средства от кредитных. Управлять картами стало проще: настройки доступны в один клик. История транзакций — обновлена, чтобы быстрее находить нужные платежи и формировать выписки. А важные сервисы — Кредиты, программа лояльности «Привіт» и накопление в «Конвертах», размещены внизу экрана.

Sense Bank запустила комплексный сервис для семейного обслуживания. Теперь можно выпускать «Семейные карты» к общему счету, детские карты TRY, получать бонусы за привлечение родных, управлять лимитами для всей семьи. Недавно в приложении также появилась квест-игра «Путешествие по Украине», которая объединяет технологии и эмоциональный опыт и позволяет накапливать дополнительные Cash`U-бонусы. Еще одно удобство — интеграция с WOG PRIDE, которая автоматически начисляет бонусы при оплате, без необходимости сканировать дисконтную карту.

«Мы превращаем банковское приложение в инструмент для всей семьи — от ежедневных покупок до воспитания финансовой грамотности у детей», — убеждают в Sense Bank.

Credit Agricole сделал ставку на полезные улучшения интерфейса и бизнес-функций. В приложении появились онлайн-звонки в службу поддержки, управление корпоративной картой, отмена платежей в течение 60 секунд. Это делает CA+ особенно удобным для предпринимателей и малого бизнеса. И хотя CA+ не всегда соревнуется с топовыми гигантами по количеству опций, его высокая позиция в топ-3 по отзывам пользователей в App Store и Google Play говорит о стабильном и удобном клиентском опыте.

àбанк традиционно удивляет нестандартными идеями. Среди фишек 2025 года: Семейные связи, My avto, Карта потерь врага, eSim, в том числе и для зарубежных операторов, Мгновенные платежи, Дія.Карта, Депозиты по доверенности, в Плати частями, Туристическое страхование и еще больше кешбэков.

Важно, что все банки подтверждают — их приложения работают беспрепятственно за пределами Украины.

В Credit Agricole — поддержка Google/Apple Pay за рубежом, а также аэропортовые сервисы для премиум-карт. В àбанк можно получать кешбэк за границей, пополнять зарубежный мобильный — и это не просто мелочь, а важный бонус для тех, кто часто путешествует.