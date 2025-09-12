Multi от Минфин
12 сентября 2025, 7:30 Читати українською

Банковские приложения-2025: как выбрать самое удобное

С 1 августа в Украине действуют правила открытого банкинга. Это означает, что в перспективе у потребителей финансовых услуг появится возможность добавлять карты разных банков в единое приложение и полностью управлять ими (переводить средства, пополнять и др.), видеть историю транзакций и т. д. Понятно, что при наличии такой возможности пользователи будут выбирать наиболее удобное и функциональное приложение.

С 1 августа в Украине действуют правила открытого банкинга.

Чтобы облегчить выбор, «Минфин», на основании положительных отзывов наших читателей, выбрал четыре популярных приложения — Приват24, Sense SuperApp от Sense Bank, CA+ от Credit Agricole и àбанк24, и проанализировал их, чтобы понять, какой из них наиболее соответствует ожиданиям пользователя в 2025 году.

Мобильный банкинг сегодня — это не просто о счетах и платежах. Это полноценная финансовая экосистема, которая живет в смартфоне: с кешбэком, инвестированием, облигациями, бюджетом для детей и видеочатами с банкирами. В условиях конкуренции за внимание клиента победителями становятся те банки, которые объединяют безупречное удобство, персональный подход и инновационные сервисы.

Универсальность, как главное преимущество

Пользователи уже не готовы мириться с медленной загрузкой, ограниченным набором функций или хаотичным меню. Удобство использования и доступность основных сервисов и услуг — вот что имеет первостепенное значение. Приложение либо «цепляет» с первых секунд, либо его удаляют.

Последнее точно не о Приват24. Это первое банковское приложение, с которого, собственно, и началась история украинского онлайн-банкинга. Мобильный Приват24 появился в 2010 году. До сих пор остается одним из крупнейших в Украине, по количеству пользователей, доступных услуг, и любимцем бухгалтеров из-за удобной подвязки с бизнес-аккаунтом для ФОП.

«С Приват24 можно все, что нужно человеку в жизни, — от начала сотрудничества с банком и первой цифровой карты до получения кредитов, управления страховками, оформления Юниор карт для детей, открытия и управления счетами ФОП, если вы решили начать собственный бизнес», — говорит член правления по розничному бизнесу Приватбанка Дмитрий Мусиенко.

Открыть любую цифровую карту или заказать бесплатную доставку карт почтой по Украине и миру в Приват24 можно за несколько кликов. Кроме того, в приложении можно осуществлять все виды переводов.

Если говорить о комплексном решении, то здесь не менее уверенно выглядит Sense SuperApp от Sense Bank. Это не просто онлайн-банкинг, а по факту «финансовый мультиинструмент» — одно приложение для всего: личных финансов и счетов ФОП. Без необходимости устанавливать что-то дополнительное.

«В Sense SuperApp есть более сотни функций, позволяющих не только удобно и быстро переводить средства и оплачивать множество услуг, включая коммунальные, но и оформлять справки о состоянии счетов онлайн, управлять подписками, инвестировать в ОВГЗ, выпускать особые карты для близких и детей, проводить валютообмен, открывать сборки, рационально вести личный или семейный бюджет с помощью рационального финансового помощника и даже иметь возможность путешествовать по Украине благодаря мобильной игре-квесту», — говорит Александр Поддерегин, начальник управления транзакционных продуктов Sense Bank.

Кроме того, пользователи приложения получают доступ к встроенному мессенджеру, картам лояльности магазинов-партнеров, программе лояльности банка Cash`U Club и персональным предложениям. И статистика говорит сама за себя: более 95% клиентов Sense Bank уже оформляют карты именно через мобильное приложение.

В Credit Agricole сделали ставку на функциональность, простоту и интуитивную понятность интерфейса. Как результат — у приложения СА+ средняя оценка 4,8 от пользователей на App Store и Google Play. Здесь есть все, что нужно: от онлайн-открытия счетов физических лиц в нескольких валютах, P2P-переводов, быстрой покупки валюты до контроля за кредитами, депозитами и текущими счетами.

«У нас клиенты могут мгновенно открывать digital-карты, выполнять платежи и переводы, присоединяться к кешбэк-программам, управлять лимитами, добавлять карты в Apple Pay или Google Pay, видеть полные реквизиты и формировать выписки прямо из приложения, а также новинка — управлять своим счетом ФОП», — сообщили в пресс-службе Credit Agricole.

А еще — удобная статистика расходов (PFM), QR-сканер, оплата коммуналки без комиссии, интеграция с мессенджерами и легкий вход через биометрию. Всё четко и без лишних сложностей.

àбанк и его приложение àбанк24 выбрал путь максимальной простоты. Здесь можно быстро и легко: открыть счет, заказать карту, оформить кредит или страховку, заплатить за коммуналку, отправить средства на благотворительность. «Управление финансами — в несколько кликов», — отмечают в банке. И в этом вся философия àбанк: ничего лишнего, все удобно и быстро.

Мобильный банкинг для ФОП: не только «доступ к счету», но и полноценный бэк-офис

Возможность управлять бизнес-финансами — сегодня уже не просто «плюс», а must-have для каждого мобильного банка. И вот здесь разница между подходами банков ощущается особенно.

Приватбанк объединил функционал частного и бизнес-банкинга в едином приложении Приват24, сильно упростив жизнь ФОПам. Кроме того, для МСБ и корпоративных клиентов в мобильном приложении «Приват24 для бизнеса» клиентам доступны 12 категорий услуг, среди которых, кроме традиционных банковских операций, есть возможность подать отчетность, получить актуальную информацию по налогам, реквизиты налоговой и уплатить налоги, а также электронный документооборот, сервисы эквайринга и другие функции. У пользователей «Приват24 для бизнеса» есть возможность подключать эквайринг, создавать, редактировать и копировать зарплатные ведомости, генерировать квалифицированную подпись SmartID, менять тарифные планы РКО, настроить биометрическую идентификацию, проверять контрагентов в сервисе «Досье деловой репутации» и прочее.

«Такой комплексный подход делает „Приват24 для бизнеса“ одним из самых функциональных инструментов для предпринимателей и корпоративных клиентов», — говорит член правления Приватбанка по вопросам корпоративного бизнеса и МСБ Евгений Заиграев.

Sense SuperApp тоже выделяется среди банковских приложений. Здесь мобильный банкинг для предпринимателей действительно «mobile-first» — все автоматизировано, без лишней бюрократии.

«Более 90% бизнес-операций ФОПы выполняют самостоятельно, без менеджеров и визитов в отделение. Приложение позволяет платить налоги с автоматическим заполнением реквизитов, генерировать справки, создавать QR-коды, продавать валюту онлайн 24/7, открывать доступ для бухгалтера, бронировать наличные деньги, просматривать торговые точки и формировать отчеты по эквайрингу и т. д.», — рассказывают в Sense Bank.

Это — полноценный инструмент для самостоятельного управления бизнесом, который еще и работает удивительно быстро.

Credit Agricole объединяет сразу два решения для ФОП: мобильное приложение CA+ и веб-клиент-банк CA+ Pro, полностью адаптированный под мобильные устройства и планшеты.

В бизнес-аккаунте CA+ предприниматели могут осуществлять переводы с бизнес-счета на собственные карты в банке, подавать заявки на продажу валюты и, конечно, подписывать платежи КЭП или Дія.Підписом. Банк активно развивает бизнес-аккаунт в приложении СА+, постоянно расширяя функционал для ФОП.

Таким образом, CA+ Pro обеспечивает полноценный функционал для бизнеса, а CA+ — быстрый мобильный доступ к основным операциям с перспективой дальнейшего расширения возможностей.

А вот àбанк предлагает полное дистанционное обслуживание: от открытия счета в гривне или валюте до платежей, кредитования, выписок, эквайринга. Все — прямо через приложение àбанк24.

Идентификация и самостоятельное управление картами: максимум свободы

Современное банковское приложение должно давать клиенту контроль. И речь не только о переводах или просмотре баланса, а о гибких настройках: изменение PIN-кода, управлении лимитами, блокировка карты в случае необходимости — все это сегодня уже базовый стандарт.

В Приват24 набор возможностей для управления картами является одним из самых широких на рынке. Новые клиенты могут проходить идентификацию полностью онлайн — через приложение, используя документы из «Дії» или фото удостоверения личности. Изменение PIN-кода доступно прямо в приложении, как и настройка интернет-лимитов или полная блокировка/разблокировка карты в случае необходимости. Пользователи могут также скрыть остаток на счетах или обновить персональные данные через опцию «Обновить информацию». Если карта будет временно заблокирована из-за подозрительной активности, клиент получит инструкции по ее разблокировке без обращения в отделение.

В Sense Bank тоже уверены: процесс идентификации должен быть не только удобным, но и безопасным.

«Идентификация нового клиента проходит полностью онлайн. Есть два варианта — через „Дію“, либо через процесс видеоидентификации с оператором. И все это — без отделений, с понятными подсказками в интерфейсе», — отмечает Александр Поддерегин, начальник управления транзакционных продуктов Sense Bank.

Приложение Sense SuperApp позволяет самостоятельно изменить PIN и лимиты, заблокировать или разблокировать карту, обновить кодовое слово или скрыть остаток на счете — все с одного экрана.

Credit Agricole тоже поддерживает удаленную идентификацию — особенно важную в условиях войны, когда офлайн-доступ может быть ограничен. Картой можно полноценно управлять: устанавливать PIN, выключать защитные ограничения, просматривать статусы, генерировать выписки.

В àбанк24 идентификация занимает несколько минут — достаточно передать документы через «Дію» или сфотографировать их. Далее — полный набор инструментов: настройка кредитных лимитов, изменение PIN, ограничение подписок, выбор карты для переводов по номеру телефона.

Поддержка 24/7: когда важно не ждать

Клиенты все чаще хотят получать помощь не «с понедельника по пятницу», а здесь и сейчас, независимо от времени суток. И банки начали отвечать на этот запрос.

В Приват24 поддержка работает в формате 24/7 и включает в себя несколько каналов связи — в частности, встроенный чат-бот, который способен решить большинство типовых вопросов за секунды. Если ответ не найден, пользователь автоматически соединится с оператором. Общение с живым оператором обычно не занимает много времени — приложение сохраняет историю обращений, поэтому нет необходимости каждый раз объяснять ситуацию с нуля. Во время войны Приват24 добавил возможность непосредственно позвонить в банк через приложение — на случай, если клиент вне зоны действия мобильных операторов, но у него есть доступ к интернету.

Sense SuperApp, в свою очередь, предлагает сразу несколько способов связи: онлайн-чат в несколько кликов, видеочат с агентом, телефонные линии и возможность написать в Viber прямо из приложения. Благодаря разнообразию каналов связи поддержка круглосуточная. Особенно удобно, что у ФОП есть персональный менеджер — его контакты всегда под рукой в приложении.

«В видеочате можно решить вопросы, которые раньше требовали визита в отделение, — перевыпустить карту, обновить паспортные данные, изменить финансовый номер и т. д.», — объясняет начальник управления транзакционных продуктов Sense Bank.

В Credit Agricole поддержка также реализована удобно: клиент может позвонить прямо из приложения, написать в Telegram или Viber, просмотреть телефоны справочного центра — все максимально доступно.

àбанк сделал ставку на простоту: кнопка поддержки — на экране авторизации и главном экране приложения. Без необходимости искать ее в глубинах меню.

Безопасность: как банки защищают деньги клиентов во время войны

В то время, когда цифровые угрозы становятся все более изощренными, безопасность — не просто фича в мобильном банке, а вопрос доверия. И если раньше достаточно было PIN-кода, то сегодня банки вооружаются искусственным интеллектом, биометрией, двухфакторкой и аналитикой в реальном времени.

В Sense Bank вопрос киберзащиты в условиях войны выведен в топ-приоритет. По словам представителей банка, в Sense SuperApp реализована комплексная система безопасности, где каждая деталь — от входа до подтверждения операций — продумана до мелочей.

«Мы используем двухфакторную аутентификацию, шифрование данных и постоянный мониторинг подозрительной активности в реальном времени. Это позволяет оперативно реагировать на потенциальные угрозы», — комментирует Александр Поддерегин.

Кроме того, Sense Bank внедряет технологии искусственного интеллекта — в частности, для выявления мошеннических схем и предотвращения операций, связанных с социальной инженерией. Также клиентам доступна биометрическая идентификация, а подтверждение платежей проходит через удобное решение 3D Secure.

В Приват24 вопрос безопасности тоже продуман до мелочей. В начале войны банк за 45 дней внедрил трансформацию клиентских данных и банковских сервисов в облачные хранилища за рубежом, что обезопасило работу банка. Кроме того, у Приват24 есть уникальные решения для рынка.

«Мы постоянно совершенствуем наши технологии безопасности и сервисы, помогающие противодействовать мошенникам; теперь клиентам, которые столкнулись с мошенничеством, не нужно звонить в банк и ждать соединения с оператором, — отметил Дмитрий Мусиенко. — Срочный сервис информирования о мошенничестве в Приват24 автоматически включает все необходимые меры, чтобы предотвратить дальнейшие попытки мошенничества».

Для безопасного входа в Приват24 можно использовать Face ID, отпечаток пальца или классический пароль. Двухфакторная авторизация при совершении операций — приложение дополнительно требует подтверждения через SMS, звонок или код карты. Еще одна полезная опция — встроенный мониторинг безопасности: приложение автоматически проверяет, насколько защищено ваше устройство, и сообщает, если есть риски.

Credit Agricole больше сосредоточен на простоте доступа, не жертвуя при этом безопасностью. Пользователи могут входить в приложение CA+ через Face ID или отпечаток пальца. Это уже привычный стандарт, но до сих пор актуальный, ведь позволяет не вводить пароли вручную и минимизирует риск подсматривания их другим человеком.

В àбанк24 также сделали ставку на биометрию. В приложении abank24 реализованы технологии Face ID, двухфакторная аутентификация для рисковых платежей и даже подтверждение входа через Life Selfie, если вы заходите с нового устройства. То есть приложение проверяет, что это точно вы, и никто иной.

Ситуации бывают разные — потеряли карту, заметили подозрительную операцию, узнали об утечке данных. В таких случаях критически важно не ждать, а действовать сразу. В упомянутых банках это уже давно реализовано.

Приват24 и Sense SuperApp позволяют мгновенно заблокировать карту или изменить параметры безопасности в несколько кликов. Выбрали нужную карту — активировали блокировку — и готово. Так же легко разблокировать ее обратно — достаточно подтвердить действие кодом из SMS.

Кроме блокировки, пользователи обоих приложений могут менять PIN-код, кодовое слово, лимиты на операции и настройки уведомлений — и все это дистанционно, без посещения отделения.

У Credit Agricole подобная гибкость тоже реализована: можно заблокировать или разблокировать карту, изменить лимиты на операции прямо в CA+.

«Если же доступа к приложению нет, поможет обращение в Справочный центр — это предусмотрено процедурно», — подчеркивают в пресс-службе финучреждения.

àбанк реализовал блокировку/разблокировку через настройки карты или профиля пользователя. Также можно управлять интернет- и кредитными лимитами, менять PIN-код, ограничивать подписки или выбирать карту для перевода по номеру телефона.

Удобство и персонализация: как приложение становится помощником

Настоящий мобильный банкинг — это не только транзакции. Это о том, как банк подстраивается под ваши повадки, стиль коммуникации и даже язык.

В Приват24, Sense SuperApp, абанк24 и CA+ пока невозможно добавить счета или карты сторонних банков для управления из одного интерфейса. Но в финучреждениях не скрывают — экосистема с мультибанкингом является одной из стратегических целей.

Пока же банки развивают собственные экосистемы. В Приватбанке пользователь может добавлять карты других банков в кошелек и переводить средства со своих карт Приватбанка на карты других банков, а также сохранять шаблоны таких переводов для удобства в будущем. Кроме того, в приложении доступны платежи по реквизитам любого украинского банка — это позволяет оплачивать счета или переводить средства на любой IBAN вручную.

Sense SuperApp сделал акцент на персонализацию. Например, функция «Персональные предложения», запущенная в прошлом году, использует ИИ для формирования индивидуальных скидок и акций от банка и партнеров на основе ваших предпочтений и финансовой активности.

«Это позволяет предложить клиенту именно то, что ему нужно, — без спама и лишних предложений», — объясняют в Sense Bank.

Еще одна интересная фича — интеграция дисконтных карт. Если раньше нужно было носить отдельную карту для бонусов в магазине, то теперь — достаточно иметь под рукой смартфон с Sense SuperApp. А для некоторых партнеров в приложении уже работает автоматическое зачисление бонусов при покупке картой Sense Bank.

В Sense SuperApp есть финансовый мессенджер, объединяющий банкинг и коммуникацию. Через него можно легко перевести или попросить деньги, добавить стикеры, написать комментарий и даже сохранить историю платежей, как в обычном чате.

Что касается абанк24, то хоть добавлять счета других банков здесь нельзя, однако пополнение с карт других банков — в несколько кликов через Apple или Google Pay. У Credit Agricole аналогично — мультибанкинга пока нет.

Наличие выбора языка — уже must-have для любого цифрового сервиса. И украинские банки понимают это. Каждый из приведенных банков предлагает на выбор два языка в приложении — украинский и английский. А в Sense SuperApp можно еще и выбрать стиль общения — дружеский, нейтральный или деловой.

В 2025 году говорить об удобстве, не учитывая нужды людей с инвалидностью, неприемлемо. И здесь мы видим реальные шаги к инклюзивности со стороны банков, хотя и не все на одном уровне.

Приватбанк продолжает расширение инклюзивных возможностей. В последнем обновлении реализовано, в частности: поддержку VoiceOver/TalkBack — для озвучивания текста на экране; контрастный режим и масштабирование шрифтов (удобно для людей с нарушениями зрения, усталостью глаз) и подсветка полей для ввода текстовой информации при наведении курсора (помогает избегать ошибок и быстрее ориентироваться).

Sense Bank сделал акцент на видеочате, который уже активно используется для инклюзивного обслуживания. С помощью него клиенты, в частности, могут перевыпустить карту, обновить паспортные данные, разблокировать аккаунт — все без необходимости физически идти в отделение.

«Это особенно важно для клиентов с нарушением слуха, зрения или тех, кто находится за границей», — отмечает Александр Поддерегин.

Также в течение 2024−2025 годов приложение адаптировано под нужды слабовидящих пользователей: изменение шрифтов, цветов, контрастности для лучшего считывания информации.

àбанк пошел еще дальше и реализовал полноценную адаптацию приложения для слабовидящих и незрячих клиентов.

«Интерфейс содержит текстовые метки, которые помогают управлять приложением и озвучивать меню и действия. Также можно изменить размер шрифта или использовать системные шрифты», — детализируют в пресс-службе àбанк.

У Credit Agricole подобный функционал отсутствует. Однако банк, вероятно, со временем подтянет это направление в ответ на запросы пользователей.

Аналитика, кешбэк и инвестиции: банкинг с расширением

Теперь пользователь ожидает от приложения финансовой экспертизы, а не просто баланса на счете.

У всех опрошенных банков есть инструменты для анализа расходов, однако их функционал существенно отличается.

Самое широкое аналитическое ядро сегодня есть у Sense SuperApp. Здесь работает финансовый помощник, который не просто фиксирует транзакции, а планирует бюджет, прогнозирует расходы и посылает уведомления при превышении лимитов.

«Пользователи могут выбрать готовую модель затрат или создать свою — учитывая регулярные покупки, большие затраты и даже среднедневную активность», — объясняют в Sense Bank.

Категории затрат подтягиваются автоматически, а визуализация позволяет быстро понять, на что уходит больше всего денег и где можно сэкономить.

Удобную систему финансовой аналитики предлагает Приват24. Во вкладке «Аналитика» клиенты видят структуру расходов и доходов по категориям — в виде графиков и диаграмм. Информация обновляется в реальном времени и автоматически сортируется по типам покупок.

У Credit Agricole более классический подход: финансовая статистика по картам, с возможностью фильтровать поступления и расходы по категориям и периодам.

àбанк24 тоже имеет базовую аналитику: меню «Лимиты и ограничения», фильтры в выписках, поиск затрат по тегам и категориям. В целом достаточный набор для бюджетирования, но без глубоких инсайтов.

В части кешбэка Sense SuperApp — настоящий чемпион. Программа Cash'U Club позволяет ежемесячно выбирать от 2 до 7 категорий покупок с кешбэком до 6%, а также обменивать бонусы на деньги, благотворительность или участие в розыгрышах. Кешбэк на покупки гаджетом, персонализированные акции, 11 уровней лояльности — все максимально геймифицировано.

В отличие от классических программ Кешбэка, Приват24 пошел дальше и запустил первую в стране интеллектуальную программу лояльности «Привіт», которая позволяет клиентам самостоятельно выбирать и активировать индивидуальные предложения кешбэка и скидок.

У àбанк24 — широкий спектр ко-брендовых программ: карты АТБ, Выгода, Bolt, кешбэк от банка и партнеров, а также smart кешбэк.

Credit Agricole фокусируется на национальном кешбэке — 10% на украинские товары.

«Ежемесячно можно накапливать до 3 000 грн. Полученным кешбэком можно оплачивать коммунальные, транспортные и медицинские услуги, а также покупать военные облигации и донатить на благотворительность», — объясняют в Credit Agricole.

А вот инвестиционный функционал самый развитый именно в Приват24 и Sense SuperApp.

В веб-версии Приват24 пользователи могут инвестировать в государственные ценные бумаги. Также Приват24 предлагает программу разумных накоплений «Конверты», которые помогают формировать финансовые резервы с выгодными условиями и автоматическими начислениями 5% годовых на все Конверты с суммой накоплений от 3 000 грн.

В Sense SuperApp можно покупать и продавать ОВГЗ (государственные и военные облигации) без комиссий — полностью онлайн. После зачисления облигаций денежные деньги сразу начинают работать, а сам клиент видит прогнозируемый доход, календарь выплат и актуальные предложения.

«Мы видим в инвестировании не только инструмент финансовой выгоды, но и способ поддержать экономику и оборону Украины», — отмечает начальник управления транзакционных продуктов Sense Bank.

В àбанк фокус сделан на накопительных продуктах. В частности, доступна функция «СкарбничкА» — современная версия сбережений, которая помогает постепенно накапливать средства, откладывая мелкие суммы при каждом расходе или транзакции.

Credit Agricole пока не предлагает инвестиционные или накопительные опции в своем мобильном приложении.

Какие инновации предложили банки в 2025 году

2025 стал годом расширения функционала, семейных сервисов, интеллектуальных интеграций и новых подходов к клиентскому опыту.

«Мы не останавливаем развитие инноваций и цифровых сервисов, — говорит Дмитрий Мусиенко. — Для нас крайне важна доступность услуг, фокус на лучший клиентский опыт, и IТ-команда банка продолжает анализировать отзывы и пожелания клиентов, чтобы сделать мобильный банк Приват24 еще более удобным».

В апреле Приватбанк представил своим клиентам обновленный мобильный банк Приват24 с принципиально новым дизайном и инклюзивными возможностями главного экрана. Теперь клиенты сразу видят номер карты, счет IBAN и баланс — в понятном формате, где легко отличить собственные средства от кредитных. Управлять картами стало проще: настройки доступны в один клик. История транзакций — обновлена, чтобы быстрее находить нужные платежи и формировать выписки. А важные сервисы — Кредиты, программа лояльности «Привіт» и накопление в «Конвертах», размещены внизу экрана.

Sense Bank запустила комплексный сервис для семейного обслуживания. Теперь можно выпускать «Семейные карты» к общему счету, детские карты TRY, получать бонусы за привлечение родных, управлять лимитами для всей семьи. Недавно в приложении также появилась квест-игра «Путешествие по Украине», которая объединяет технологии и эмоциональный опыт и позволяет накапливать дополнительные Cash`U-бонусы. Еще одно удобство — интеграция с WOG PRIDE, которая автоматически начисляет бонусы при оплате, без необходимости сканировать дисконтную карту.

«Мы превращаем банковское приложение в инструмент для всей семьи — от ежедневных покупок до воспитания финансовой грамотности у детей», — убеждают в Sense Bank.

Credit Agricole сделал ставку на полезные улучшения интерфейса и бизнес-функций. В приложении появились онлайн-звонки в службу поддержки, управление корпоративной картой, отмена платежей в течение 60 секунд. Это делает CA+ особенно удобным для предпринимателей и малого бизнеса. И хотя CA+ не всегда соревнуется с топовыми гигантами по количеству опций, его высокая позиция в топ-3 по отзывам пользователей в App Store и Google Play говорит о стабильном и удобном клиентском опыте.

àбанк традиционно удивляет нестандартными идеями. Среди фишек 2025 года: Семейные связи, My avto, Карта потерь врага, eSim, в том числе и для зарубежных операторов, Мгновенные платежи, Дія.Карта, Депозиты по доверенности, в Плати частями, Туристическое страхование и еще больше кешбэков.

Важно, что все банки подтверждают — их приложения работают беспрепятственно за пределами Украины.

В Credit Agricole — поддержка Google/Apple Pay за рубежом, а также аэропортовые сервисы для премиум-карт. В àбанк можно получать кешбэк за границей, пополнять зарубежный мобильный — и это не просто мелочь, а важный бонус для тех, кто часто путешествует.

Автор:
Ирина Рыбницкая
Журналист Ирина Рыбницкая
Пишет на темы: Налоги, инвестиции, бизнес, финансы, банки
Источник: Минфин
Комментарии - 1

+
+12
Три літри
Три літри
12 сентября 2025, 10:12
#
А де плашка «реклама»? Бо тільки рекламою я можу пояснити те що ви багато раз згадуєте застосунок Креді Агріколь на який просто больно дивитись, але ані разу не згадали ПУМБ.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает gsm и 8 незарегистрированных посетителей.
