Открытый банкинг в Украине: одна кнопка для всех счетов и не только

Теперь банки и другие поставщики финуслуг могут делиться со сторонними поставщиками доступом к банковским счетам клиентов. Это предполагает механизм открытого банкинга, который начал действовать с 1 августа. В соответствии с ним, все банки и небанковские финучреждения должны открыть свои API, чтобы их конкуренты могли подключаться и предоставлять благодаря этому собственные сервисы. Что это значит на практике, разбирался «Минфин».

Что такое открытый банкинг

Открытый банкинг - это система обмена финансовыми данными между банками и финансовыми учреждениями. Обмен данными происходит через специальные интерфейсы (API).

Передача данных будет происходить только в том случае, если этого захочет сам клиент, в том объеме и только тем учреждениям, что он сам укажет. Иными словами, если функционал открытого банкинга для человека совершенно неинтересен, то для него ничего не меняется.

Внедрение открытого банкинга происходит в рамках имплементации норм Директивы EC о платежных услугах и в соответствии с Законом «О платежных услугах».

«Появление открытого банкинга — один из самых инновационных шагов в развитии банковского сектора в последние годы. По факту мы переходим от закрытой модели обслуживания клиентов в пределах одного банка к экосистеме», — отмечает ведущий аналитик по информационным технологиям Райффайзен Банка Елена Зюзина.

Какие новые услуги получим

Единое приложение

Самое первое, что обеспечит открытый банкинг, — это возможность добавлять карты разных банков в единое приложение и полностью управлять ими (переводить средства, пополнять и т. п. ), видеть историю транзакций и т. д.

Это будет удобно для тех пользователей, у которых есть карты нескольких банков, и они сейчас вынуждены заходить в разные приложения, чтобы пользоваться ими. Благодаря изменениям можно будет выбрать одно удобное приложение и использовать только его.

Интеграции сторонних карт в своих приложениях еще до принятия изменений начинали реализовывать некоторые банки. В частности, соответствующий функционал был в Приватбанке и monobank. Можно ожидать, что сейчас эти услуги будут расширяться, а количество банков, которые их предоставляют, будет расти. Правда, техническое усовершенствование будет занимать время.

Как рассказал глава наблюдательного совета RwS bank Михаил Видякин, банк планирует совершенствовать мобильное приложение, реализовав в нем возможности открытого банкинга. Сделать это должны в течение 2026 года. «Команда банка понимает, что реализация таких функций требует времени для качественного анализа клиентского пути, планирования и выполнения проекта, и тщательного тестирования безопасности», — рассказал он.

На подготовительном этапе находится и Unex Bank. «Мы заинтересованы в возможности подключения карт других банков и их управления непосредственно в нашем приложении. Команда Unex Bank анализирует технические и регуляторные требования, а также прорабатывает оптимальные решения по безопасности и удобству использования. В то же время, учитывая объем подготовительных работ, запуск этой функции запланирован на более отдаленный период», — говорит глава правления банка Иван Свитек.

ОТП Банк также планирует внедрение в будущем сервиса, который позволит отображать карты других банков и позволит управлять ими, рассказывает представитель команды цифрового взаимодействия и методологии учреждения Юрий Пономаренко. Все аспекты внедрения такого функционала на данном этапе изучает Райффайзен Банк.

Контроль за финансами

Ожидается появление всевозможных небанковских финансовых сервисов, которые не обязательно будут связаны с непосредственным управлением счетами. Например, могут быть разработаны приложения, которые помогут лучше следить за расходами и поступлением средств. Клиент сможет добавить свои карты к такому сервису, а тот подытожит, сколько было потрачено средств за месяц, на какие категории товаров, использовались ли кредитные средства и т. д.

Упрощение кредитования

Банкам и другим финкомпаниям будет проще понять, стоит ли предоставлять клиенту кредит, ведь они смогут видеть общую картину поступлений, расходов и задолженностей.

Кроме того, дополнительная информация сможет повлиять на размер кредитного лимита и позволит готовить специальные предложения для заемщиков.

Здесь стоит еще раз подчеркнуть, что открытие данных — дело добровольное, и если кто-то считает, что эта информация ухудшит его статус в очках кредитора, то ее можно не оставить закрытой.

Остается ли банковская тайна

Открытый банкинг не влияет на банковскую тайну. Речь идет только об обмене данными между самими финансовыми учреждениями.

«Сама банковская информация остается в рамках управления НБУ, в пределах финансовых учреждений в системе НБУ. Информация не идет ни в какие государственные органы, банковская тайна остается, ее не убирают», — рассказал налоговый консультант Михаил Смокович.

Растет ли угроза мошенничества

Все финансовые учреждения, желающие использовать систему открытого банкинга, обязаны пройти авторизацию в НБУ. «Банкам это будет сделать проще, другим учреждениям — гораздо сложнее. Следовательно, кто-либо не сможет получить персональные данные человека, это будет по-прежнему закрытая информация в банковской системе, передача которой между банками возможна только при согласии пользователя», — объясняет Смокович.

«Пользователи могут быть уверены: если компания получила авторизацию в НБУ, ей можно доверять», — подчеркивает замглавы Нацбанка Алексей Шабан.

Теоретически, открытый банкинг все же может нести определенные угрозы для клиентов, предупреждает Иван Свитек. Правда, речь идет в основном о тех же схемах, которые мошенники могли использовать и раньше.

«Во время фишинговых атак мошенники могут получить токен доступа, создав фейковый сайт или совершив другие мошеннические действия. Чтобы этого не произошло, следует соблюдать классические правила безопасности: проверять домен и сертификат каждой третьей стороны-провайдера перед авторизацией, активировать сообщения о каждом запросе доступа и транзакции, не использовать публичные Wi-Fi для финансовых операций, регулярно менять пароли и применять мультифакторную аутентификацию», — предостерегает Свитек.

Пользователям важно использовать только проверенные, лицензированные приложения и внимательно читать, какие именно разрешения у них задают, добавляет Михаил Видякин. «Если какая-то компания будет рассылать сообщения или звонить по телефону, представляясь банком или финтех-компанией, и будет просить „предоставить доступ“ к счетам, то это явный „красный флажок“, на который клиенту стоит обратить внимание», — отмечает он.

В то же время, успокаивает Юрий Пономаренко, статистика европейской банковской системы свидетельствует, что процент случаев мошенничества в платежах открытого банкинга значительно ниже этого показателя по карточным транзакциям.

Что изменится для банковской системы

Как отмечает Михаил Видякин, изменения несут определенные риски для средних и малых банков, потому что крупные игроки, имея больше ресурсов и технологических возможностей, предложат клиентам удобные «суперприложения» с функциями объединения счетов разных банков. «Это облегчит крупным банкам работу с клиентами более мелких учреждений: если пользователь видит все свои финансы в приложении крупного банка и еще и получит там выгодные предложения, то он может и дальше отдать предпочтение именно этому банку в обслуживании. Следовательно, для небольших банков открытый банкинг в целом — вызов», — говорит он.

В то же время глава Набсовета RwS bank отмечает, что и меньшие игроки получат новый толчок для развития — снижение барьеров входа позволит финтех-компаниям и малым банкам предлагать нишевые продукты, интегрируясь в общую экосистему финансовых услуг.

Иван Свитек считает, что от введения изменений выиграют именно малые банки.

Несмотря на то, что у крупных банков сосредоточена основная база клиентов, эквайринг, есть ресурсы для быстрой разработки надежных API и современных мобильных приложений, небольшие банки и финтех-компании, за счет узкой специализации и гибкости, будут опережать большие учреждения в отдельных нишах. Благодаря единым стандартам API любой участник рынка — даже совершенно новый стартап — может подключиться к банковским счетам клиентов и предложить дополнительные сервисы, например, аналитику затрат, автоматическое планирование и т. д. ", — убежден он.

Как показывает опыт европейских стран, отмечает Юрий Пономаренко, открытый банкинг не представляет угрозы для банковской системы. В то же время может дать толчок для создания совместных инновационных продуктов банков и финтеха, которые ускорят развитие всей системы и дадут клиентам новые инструменты.