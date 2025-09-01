Multi от Минфин
українська
1 сентября 2025, 9:22

Рупия упала до исторического минимума из-за 50%-ных пошлин США

Индийская рупия упала до нового исторического минимума по отношению к доллару США. Главной причиной падения является обеспокоенность инвесторов, что новые 50%-ные американские пошлины нанесут ущерб экономическому росту и прибыли компаний в Индии. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Индийская рупия упала до нового исторического минимума по отношению к доллару США.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Удар по экспорту и экономике

Курс рупии падал на 0,6% до 88,1712 за доллар, преодолев предыдущий исторический минимум, зафиксированный в феврале. Индийская валюта является самой слабой в Азии в этом году.

Новые пошлины США, вступившие в силу на этой неделе, нацелены на экспортно-ориентированные отрасли индийской экономики, такие как текстиль, обувь и ювелирные изделия. По оценкам Citigroup, эти тарифы могут сократить годовой рост ВВП Индии на 0,6−0,8 процентного пункта.

Падение рупии усиливает риски «импортируемой инфляции» и угрожает хрупкому экономическому восстановлению страны.

Внутренние проблемы и отток капитала

Помимо пошлин, на рупию давят и внутренние факторы. С начала года иностранные фонды вывели из индийских акций более $13 миллиардов на фоне слабых корпоративных доходов. Кроме того, три снижения процентных ставок, проведенные Резервным банком Индии (RBI), уменьшили привлекательность валюты для инвесторов.

Действия центрального банка

Как сообщают трейдеры, опасения по поводу обвала курса заставили центральный банк Индии почти ежедневно проводить валютные интервенции, чтобы сдержать падение. Об активности регулятора свидетельствует и сокращение валютных резервов страны на более чем $9 миллиардов за неделю, завершившуюся 1 августа.

Почему это важно

Историческое падение индийской рупии является прямым следствием новой торговой политики США. Это наглядно демонстрирует, как введение пошлин может дестабилизировать валютный рынок даже такой крупной экономики и стратегического партнера США, как Индия.

Эта ситуация ставит индийских регуляторов в крайне сложное положение. С одной стороны, для поддержки хрупкого экономического восстановления центральный банк снижал процентные ставки. С другой — падение курса и риск импортируемой инфляции могут заставить его, наоборот, повышать ставки, что может «задушить» экономический рост.

Массовый отток капитала с фондового рынка является вотумом недоверия со стороны международных инвесторов. Они обеспокоены как влиянием пошлин на прибыль индийских компаний, так и общей макроэкономической стабильностью. Это создает огромное давление на правительство Индии с требованием искать компромисс в торговом споре с США, поскольку рынок демонстрирует реальную экономическую цену жесткой геополитической позиции.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
