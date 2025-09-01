Крупнейшая нефтяная компания Индии не отказывается от российской нефти — Reuters

Индийская государственная нефтегазовая корпорация ONGC продолжит покупать российскую нефть для своих нефтеперерабатывающих заводов, если ее будут предлагать по экономически выгодным ценам. Об этом в минувшую пятницу заявил председатель правления компании А. К. Сингх , передает Reuters.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Что известно

По его словам, в настоящее время нет никаких санкций, запрещающих покупку российской нефти, поэтому компания будет действовать в соответствии с политикой индийского правительства.

«Мы будем продолжать покупать, если правительство не примет иного решения», — подчеркнул Сингх.

Закупки российской нефти регулярно осуществляют два подразделения ONGC — Hindustan Petroleum Corporation Ltd (HPCL) и Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL).

Почему это важно

Заявление руководителя одной из крупнейших государственных компаний Индии является очередным подтверждением прагматичной и эгоистичной внешней политики Нью-Дели. Индия ставит собственные экономические интересы — обеспечение своей огромной экономики дешевыми энергоресурсами — выше усилий Запада по экономической изоляции России.

Такая позиция Индии, а также Китая, имеет критическое значение для российской экономики. Став крупнейшими покупателями российской нефти, эти две страны обеспечивают Кремлю жизненно важный поток валютных поступлений, что позволяет продолжать финансирование войны против Украины.