Индийская государственная нефтегазовая корпорация ONGC продолжит покупать российскую нефть для своих нефтеперерабатывающих заводов, если ее будут предлагать по экономически выгодным ценам. Об этом в минувшую пятницу заявил председатель правления компании
Крупнейшая нефтяная компания Индии не отказывается от российской нефти — Reuters
Индийская государственная нефтегазовая корпорация ONGC продолжит покупать российскую нефть для своих нефтеперерабатывающих заводов, если ее будут предлагать по экономически выгодным ценам. Об этом в минувшую пятницу заявил председатель правления компании
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости
Что известно
По его словам, в настоящее время нет никаких санкций, запрещающих покупку российской нефти, поэтому компания будет действовать в соответствии с политикой индийского правительства.
«Мы будем продолжать покупать, если правительство не примет иного решения», — подчеркнул Сингх.
Закупки российской нефти регулярно осуществляют два подразделения ONGC — Hindustan Petroleum Corporation Ltd (HPCL) и Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL).
Почему это важно
Заявление руководителя одной из крупнейших государственных компаний Индии является очередным подтверждением прагматичной и эгоистичной внешней политики Нью-Дели. Индия ставит собственные экономические интересы — обеспечение своей огромной экономики дешевыми энергоресурсами — выше усилий Запада по экономической изоляции России.
Такая позиция Индии, а также Китая, имеет критическое значение для российской экономики. Став крупнейшими покупателями российской нефти, эти две страны обеспечивают Кремлю жизненно важный поток валютных поступлений, что позволяет продолжать финансирование войны против Украины.
Комментарии