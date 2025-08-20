Главное за среду: Изменение правил торговли б/у авто и самые прибыльные банки

В Украине уже в ближайшее время может кардинально измениться рынок торговли подержанными авто. Причина — решение правительства скорректировать порядок оптовой и розничной торговли транспортными средствами.

Топ-10 самых прибыльных банков Украины

По данным НБУ, платежеспособные банки Украины за первое полугодие 2025 года получили 78,074 млрд гривен прибыли, что на 1,1% меньше, чем в прошлом году (78,922 млрд гривен).

Рада приняла изменения в бюджет-2025 на 40 млрд грн

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 13439−3 о внесении изменений в бюджет-2025 на 40 млрд грн. Об этом сообщил первый заместитель главы налогового комитета Ярослав Железняк.

Каким будет курс доллара до конца года — прогноз экономиста

До конца 2025 года курс, вероятно, останется стабильным на уровне 43,5 грн/$ или даже ниже. Об этом рассказала главный экономист Dragon Capital Елена Билан в подкасте «Что с экономикой?».

Население и бизнес конвертируют гривневые депозиты в валютные: как реагируют на это банки

Депозитный рынок немного оживился. Как всегда, первыми «проснулись» небольшие банки. За последние две недели четыре финучреждения с депозитным портфелем до 2 млрд грн пересмотрели свои предложения для частных клиентов.