Трамп и путин не договорились о завершении войны, а санкции отсрочены: результаты встречи на Аляске

Встреча президентов США Дональда Трампа и россии владимира путина на Аляске завершилась без заключения соглашения о прекращении войны в Украине, хотя стороны заявили об определенном прогрессе. Трамп сообщил, что временно воздержится от введения новых санкций против партнеров россии и анонсировал возможную трехстороннюю встречу с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Результаты встречи

«Соглашения нет, пока нет», — заявил Дональд Трамп на итоговой пресс-конференции, добавив, что встреча была «очень продуктивной».

Он сообщил, что планирует в ближайшее время обсудить результаты саммита с НАТО и президентом Зеленским. В то же время, по данным СМИ, переговоры длились значительно меньше запланированного времени, а совместный обед и встреча в расширенном составе были отменены, что может свидетельствовать о наличии серьезных разногласий.

Несмотря на отсутствие прорыва, Трамп положительно оценил переговоры, подчеркнул «хорошие отношения» с путиным и допустил возможность новой встречи в ближайшее время. путин, в свою очередь, предложил провести следующий раунд в москве.

Санкции и роль Украины

В интервью Fox News после саммита Трамп заявил, что новых санкций против стран, покупающих российскую нефть, пока не будет, поскольку «встреча прошла успешно». Однако он добавил, что к этому вопросу можно будет вернуться через две-три недели.

Ключевой новостью стало то, что, по словам Трампа, обсуждалась организация следующей встречи в формате Трамп-путин-Зеленский. При этом президент США заявил, что теперь заключение соглашения о прекращении огня зависит от украинского президента.

Дипломатия Трампа: в чем заключается его тактика «большой сделки»?

Подход Дональда Трампа к международной дипломатии, который ярко проявился на саммите с Путиным, кардинально отличается от традиционных методов. Он базируется на нескольких ключевых принципах, происходящих из его бизнес-прошлого:

Персонализация политики: Трамп делает ставку на личные отношения с лидерами других стран («хорошие отношения с путиным»). Он верит, что прямые переговоры тет-а-тет между сильными лидерами более эффективны, чем многосторонние форматы и работа дипломатических институтов.

Тактика «кнута и пряника»: Перед переговорами Трамп всегда создает максимальное давление («кнут») — угрожает разрушительными пошлинами, вторичными санкциями, демонстрирует военную силу. Сами переговоры являются «пряником» — возможностью избежать этого давления в обмен на уступки.

Стремление к «большой сделке»: Его конечная цель — не решение отдельных мелких вопросов, а заключение масштабного, всеобъемлющего соглашения, которое можно представить как свою личную историческую победу.

Транзакционность: Отношения рассматриваются через призму «ты — мне, я — тебе». Идеологические разногласия (например, демократия против авторитаризма) отходят на второй план.

Почему это важно

Результаты саммита на Аляске являются крайне тревожными для Украины и создают новую, опасную реальность.

Отсутствие соглашения — это, с одной стороны, положительный сигнал, поскольку это означает, что Украину не заставляют капитулировать. Однако заявление Трампа о том, что теперь прекращение огня зависит от Зеленского, и анонс возможной трехсторонней встречи являются очень опасными. Это попытка переложить ответственность за продолжение войны с агрессора на Украину.

Временная отмена угрозы вторичных санкций является главной победой путина на этом саммите. Он получил отсрочку самого болезненного экономического удара, не взяв на себя никаких конкретных обязательств. Это дает ему дополнительное время и ресурсы для продолжения войны.