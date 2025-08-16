Трамп и путин не договорились о завершении войны, а санкции отсрочены: результаты встречи на Аляске

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 августа 2025, 9:40 Читати українською

Трамп и путин не договорились о завершении войны, а санкции отсрочены: результаты встречи на Аляске

Встреча президентов США Дональда Трампа и россии владимира путина на Аляске завершилась без заключения соглашения о прекращении войны в Украине, хотя стороны заявили об определенном прогрессе. Трамп сообщил, что временно воздержится от введения новых санкций против партнеров россии и анонсировал возможную трехстороннюю встречу с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Встреча президентов США Дональда Трампа и россии владимира путина на Аляске завершилась без заключения соглашения о прекращении войны в Украине, хотя стороны заявили об определенном прогрессе.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Результаты встречи

«Соглашения нет, пока нет», — заявил Дональд Трамп на итоговой пресс-конференции, добавив, что встреча была «очень продуктивной».

Он сообщил, что планирует в ближайшее время обсудить результаты саммита с НАТО и президентом Зеленским. В то же время, по данным СМИ, переговоры длились значительно меньше запланированного времени, а совместный обед и встреча в расширенном составе были отменены, что может свидетельствовать о наличии серьезных разногласий.

Несмотря на отсутствие прорыва, Трамп положительно оценил переговоры, подчеркнул «хорошие отношения» с путиным и допустил возможность новой встречи в ближайшее время. путин, в свою очередь, предложил провести следующий раунд в москве.

Санкции и роль Украины

В интервью Fox News после саммита Трамп заявил, что новых санкций против стран, покупающих российскую нефть, пока не будет, поскольку «встреча прошла успешно». Однако он добавил, что к этому вопросу можно будет вернуться через две-три недели.

Ключевой новостью стало то, что, по словам Трампа, обсуждалась организация следующей встречи в формате Трамп-путин-Зеленский. При этом президент США заявил, что теперь заключение соглашения о прекращении огня зависит от украинского президента.

Дипломатия Трампа: в чем заключается его тактика «большой сделки»?

Подход Дональда Трампа к международной дипломатии, который ярко проявился на саммите с Путиным, кардинально отличается от традиционных методов. Он базируется на нескольких ключевых принципах, происходящих из его бизнес-прошлого:

  • Персонализация политики: Трамп делает ставку на личные отношения с лидерами других стран («хорошие отношения с путиным»). Он верит, что прямые переговоры тет-а-тет между сильными лидерами более эффективны, чем многосторонние форматы и работа дипломатических институтов.
  • Тактика «кнута и пряника»: Перед переговорами Трамп всегда создает максимальное давление («кнут») — угрожает разрушительными пошлинами, вторичными санкциями, демонстрирует военную силу. Сами переговоры являются «пряником» — возможностью избежать этого давления в обмен на уступки.
  • Стремление к «большой сделке»: Его конечная цель — не решение отдельных мелких вопросов, а заключение масштабного, всеобъемлющего соглашения, которое можно представить как свою личную историческую победу.
  • Транзакционность: Отношения рассматриваются через призму «ты — мне, я — тебе». Идеологические разногласия (например, демократия против авторитаризма) отходят на второй план.

Почему это важно

Результаты саммита на Аляске являются крайне тревожными для Украины и создают новую, опасную реальность.

Отсутствие соглашения — это, с одной стороны, положительный сигнал, поскольку это означает, что Украину не заставляют капитулировать. Однако заявление Трампа о том, что теперь прекращение огня зависит от Зеленского, и анонс возможной трехсторонней встречи являются очень опасными. Это попытка переложить ответственность за продолжение войны с агрессора на Украину.

Временная отмена угрозы вторичных санкций является главной победой путина на этом саммите. Он получил отсрочку самого болезненного экономического удара, не взяв на себя никаких конкретных обязательств. Это дает ему дополнительное время и ресурсы для продолжения войны.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
0
Три літри
Три літри
16 августа 2025, 10:15
#
Чернове велике nothingua
+
+10
matroskin
matroskin
16 августа 2025, 10:24
#
Всі ці переговори, погрози санкціями і т.п.-це все гра на публіку, перш за все американську. Реальна мета трампа дати путіну все що він хоче і навіть більше і робить він саме це: припиня поставку зброї та розвідданих, блокує резолюції, блокує допомогу НАТО, неофіційно вимагає зняття санкцій і зніме їх сам, головне щоб не первим (бо не зрозуміють американці).
Всі ці шоу спрямовані вбити в голову американському виборцю, що великий трамп все порішав, переміг путіна але Україна хоче воювати й далі-то хай воює сама, то є їх вина, з рф санкції ми знімемо, а проти України введемо. :(
+
0
Lamo
Lamo
16 августа 2025, 10:32
#
Але американські виборці в більшості вже бачать що МАГДА фуфлогон і тільки. У цього покидька рейтинги та підтримка кожен місяць падають.
+
0
EvilReptiloid
EvilReptiloid
16 августа 2025, 13:40
#
Зато добрі ліберали захистять нас від зради злого Трампа. Пропоную негайно призначити фрау Меркель верховною головнокомандувачкою сил НАТО, Джейка Саллівана — її першим заступником, а потім розбомбити проклятого Путлєра спеціальними антиескалаційними мегабомбами з нафтогазобаксовою начинкою. Такого він точно не перенесе. Помре від кайфу.
+
+15
KValera
KValera
16 августа 2025, 11:30
#
Lamo. Maga порожняк не гонит как сказал бы янукович
+
+15
Criptor82
Criptor82
16 августа 2025, 11:33
#
Дональд як завжди — не підкачав, 2−3 тижні вже стали мемом. Через два тижні парад в Пекіні, цікаво Трампа запросять, чи ні.
+
0
Exba
Exba
16 августа 2025, 13:38
#
Так, а какое соглашение могло быть, если Украина не принимала участие в переговорах? США не являются участниками войны, они посредники, а решать должна Украина — соглашаться или нет.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами