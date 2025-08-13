Главное за среду: евро растет, новая Дія Карта
Нацбанк резко ослабил курс гривны по отношению к евро на четверг, 14 августа. Курс доллара также вырос. Курс евро на четверг был установлен на отметке — 48,6472, что на 58 копеек больше, чем в среду (48,0758). На четверг НБУ установил такой курс доллара: 41,5149 грн. Это на 9 копеек больше, чем в среду (41,4268).
Оформление Дія.Картки уже доступно в трех банках
Теперь оформить Дія.Картку можно в смартфоне — в несколько кликов через приложение Дія или банки-партнеры: Приватбанк, monobank и Кредит Днепр. Вскоре список банков расширится.
Госдолг США достиг рекордной отметки в $37 трлн
Государственный долг США впервые достиг отметки $37 трлн, следует из обновленных данных американского Минфина.
Нафтогаз и ЕБРР подписали соглашение на закупку газа на 500 миллионов евро
Нафтогаз и Европейский банк реконструкции и развития подписали рекордное для Украины соглашение на закупку газа на 500 млн евро. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. «Нафтогаз и ЕБРР подписали рекордное для Украины соглашение — 500 млн евро на закупку газа. Это крупнейший проект банка в нашей стране», — написала она.
