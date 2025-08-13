Главное за среду: евро растет, новая Дія Карта

Нацбанк резко ослабил курс гривны по отношению к евро на четверг, 14 августа. Курс доллара также вырос. Курс евро на четверг был установлен на отметке — 48,6472, что на 58 копеек больше, чем в среду (48,0758). На четверг НБУ установил такой курс доллара: 41,5149 грн. Это на 9 копеек больше, чем в среду (41,4268).

Оформление Дія.Картки уже доступно в трех банках