Госдолг США достиг рекордной отметки в $37 трлн

11 августа ведомство обновило диаграмму, которая показывает динамику госдолга США. Согласно этому графику, линия роста внешнего долга достигла рекордной отметки $37 трлн.

Объединенный экономический комитет Конгресса США прогнозирует, что при текущей средней дневной скорости роста увеличение долга еще на $1 трлн будет достигнуто примерно в феврале 2026 года.

Американский госдолг в номинальном выражении является самым большим в мире.

Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании обещал сократить госдолг США.

В частности, он предлагал сделать это за счет криптовалют. Хотя до инаугурации Трамп критиковал демократов за отмену лимита потолка госдолга, в начале июня он высказался за полный отказ от предела, чтобы избежать экономической катастрофы.

Позже конгресс одобрил законопроект Трампа, который предполагает в том числе повышение потолка госдолга на $4 трлн.