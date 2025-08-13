Нафтогаз и ЕБРР подписали соглашение на закупку газа на 500 миллионов евро

Нафтогаз и Европейский банк реконструкции и развития подписали рекордное для Украины соглашение на закупку газа на 500 млн евро. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
«Нафтогаз и ЕБРР подписали рекордное для Украины соглашение — 500 млн евро на закупку газа. Это крупнейший проект банка в нашей стране», — написала она.
По словам Свириденко, самое важное — впервые такой кредит предоставляется под гарантию ЕС, без государственной гарантии Украины.
«Это позволит Украине лучше подготовиться к отопительному сезону и обеспечить украинские дома теплом и светом даже в самые сложные дни зимы. Спасибо ЕБРР и ЕС за поддержку, а команде Правительства и Нафтогаза — за профессиональную работу», — подытожила Свириденко.
