Евро резко выросло: НБУ установил новые курсы валют

Нацбанк резко ослабил курс гривны по отношению к евро на четверг, 14 августа. Курс доллара также вырос. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Курс доллара
На четверг НБУ установил такой курс доллара: 41,5149 грн. Это на 9 копеек больше, чем в среду (41,4268).
Исторический максимум доллара: 42, 28 (13.01.2025).
Курс евро
В то же время курс евро на четверг был установлен на отметке — 48,6472, что на 58 копеек больше, чем в среду (48,0758).
Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).
Курс польского злотого
НБУ на четверг установил такой курс польского злотого: 11,4228 (в среду курс был 11,2815).
