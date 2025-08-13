Евро резко выросло: НБУ установил новые курсы валют

Нацбанк резко ослабил курс гривны по отношению к евро на четверг, 14 августа. Курс доллара также вырос. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

На четверг НБУ установил такой курс доллара: 41,5149 грн. Это на 9 копеек больше, чем в среду (41,4268).

Исторический максимум доллара: 42, 28 (13.01.2025).

Курс евро

В то же время курс евро на четверг был установлен на отметке — 48,6472, что на 58 копеек больше, чем в среду (48,0758).

Исторический максимум евро: 49,40 (01.07.25).

Курс польского злотого

НБУ на четверг установил такой курс польского злотого: 11,4228 (в среду курс был 11,2815).

