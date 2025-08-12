Главное за вторник: инфляция в Украине и США, эфириум на максимуме

В июле 2025 года инфляция продолжила снижаться и составила 14,1% в годовом исчислении. За месяц потребительские цены снизились на 0,2%. Общую инфляцию помогли сдержать более низкие цены на энергоносители. Однако аналитики указывают на рост цен в категориях, которые непосредственно подверглись влиянию новых торговых пошлин. В частности, по сравнению с июнем, цены на мебель выросли на 0,9%, на шины — на 1%, а на товары для домашних животных — на 0,5%.

Инфляция в США осталась на уровне 2,7%, но базовый показатель превысил прогнозы

Годовая инфляция в США в июле осталась на уровне 2,7%, что оказалось немного ниже ожиданий экономистов. Однако ключевой показатель базовой инфляции, за которым внимательно следит Федеральная резервная система, ускорился и превысил прогнозы, что осложняет перспективы снижения процентных ставок.

Курс валют: евро резко подорожало на межбанке

К закрытию межбанка, 12 августа, курс доллара вырос на 11 копеек в покупке и продаже. Евро подорожало на 30 копеек в покупке и на 29 копеек в продаже.

Ethereum обновил максимум с 2021 года