Инфляция в Украине замедлилась до 14,1%: комментарий НБУ

В июле 2025 года инфляция продолжила снижаться и составила 14,1% в годовом исчислении. За месяц потребительские цены снизились на 0,2%. О причинах такой динамики и последующих ожиданиях сообщили в Национальном банке.

Фактическая траектория инфляции оказалась ниже прогнозной, опубликованной в июльском Инфляционном отчете НБУ, прежде всего за счет более существенного снижения цен на овощную продукцию.

В то же время, замедление базовой инфляции почти соответствовало прогнозу и объяснялось снижением темпов роста цен во всех ее основных составляющих: обработанных продуктов, услуг и непродовольственных товаров.

Темпы роста цен на сырые продукты питания начали замедляться — до 28,0%

Рост цен на овощи в годовом исчислении притормозил благодаря поступлению предложения нового урожая. Также быстрее, чем ожидалось, замедлялись темпы роста цен на муку и крупу.

В то же время все быстрее дорожали все виды мяса из-за роста себестоимости и уменьшения поголовья животных. Темпы удорожания фруктов увеличились из-за ограниченного предложения яблок, косточковых и ягод после весенних заморозков. Ускорилось и подорожание яиц.

Базовая инфляция в дальнейшем снижалась — до 11,7%

Удорожание обработанных продуктов замедлилось до 18% г/г. Так, притормозил рост цен на хлеб, растительное масло, безалкогольные напитки и отдельные виды молочной продукции. Замедлился также рост цен на сливочное масло, хотя и более умеренный, чем ожидалось.

Продолжительное снижение инфляции услуг — до 14,0% из-за уменьшения давления со стороны рынка труда. В частности, снизились темпы роста цен на услуги здравоохранения, связи, отдыха и культуры, питание вне дома, транспортные услуги.

Рост стоимости непродовольственных товаров тоже замедлился — до 3,2%. Углубилось падение цен на одежду и обувь.

Темпы роста административно регулируемых цен несущественно ускорились — до 11,0%

В НБУ отметили, что такая динамика соответствовала прогнозу и объяснялась дальнейшим ростом цен на табачные изделия.

Темпы роста цен на топливо продолжили расти — до 6,7%

Удорожание топлива в дальнейшем ускорялось сверх прогноза, что обусловлено прежде всего эффектами переноса, связанными с ослаблением курса гривны к евро в предыдущие периоды.

Прогноз

НБУ предусматривает дальнейшее снижение инфляции как до конца этого года, так и последующие периоды. Снижению инфляции будут способствовать, в частности, меры монетарной политики, постепенное наращивание урожаев и умеренное внешнее ценовое давление.