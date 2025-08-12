К закрытию межбанка, 12 августа, курс доллара вырос на 11 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 30 копеек в покупке и на 29 копеек в продаже.
Курс валют: евро резко подорожал на межбанке
|
Открытие 12 августа
|
Закрытие 12 августа
|
Изменения
|
41,36/41,39
|
41,47/41,50
|
11/11
|
48,02/48,04
|
48,32/48,33
|
30/29
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,70 грн. Евро покупают за 47,90 грн, а продают за 48,50 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,40−41,48, евро — 48,21−48,42 грн.
Источник: Минфин
