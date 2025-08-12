Годовая инфляция в США в июле осталась на уровне 2,7%, что оказалось немного ниже ожиданий экономистов. Однако ключевой показатель базовой инфляции, за которым внимательно следит Федеральная резервная система, ускорился и превысил прогнозы, что осложняет перспективы снижения процентных ставок. Об этом во вторник, 12 августа, пишет WSJ.
Инфляция в США осталась на уровне 2,7%, но базовый показатель превысил прогнозы
Что влияло на цены
Общую инфляцию помогли сдержать более низкие цены на энергоносители. Однако аналитики указывают на рост цен в категориях, которые непосредственно подверглись влиянию новых торговых пошлин. В частности, по сравнению с июнем, цены на мебель выросли на 0,9%, на шины — на 1%, а на товары для домашних животных — на 0,5%.
«Мы действительно только сейчас на пороге того, чтобы увидеть эффект переноса пошлин на цены. И мы ожидаем увидеть его еще больше», — отметил главный экономист Morgan Stanley Майкл Гапен.
Кроме того, по словам экспертов, выше нормы темпы роста цен наблюдались в сферах услуг, которые в значительной степени зависят от труда иммигрантов, таких как ландшафтный дизайн, химчистки и салоны красоты.
Дилема для Федерального резерву
Сочетание давления на цены со стороны пошлин и ограничений на иммиграцию усложняет решение Федеральной резервной системы (ФРС) о том, когда начинать снижать процентные ставки.
С одной стороны, слабый отчет с рынка труда в начале месяца свидетельствует о замедлении экономики, что требует смягчения политики. С другой стороны, ускорение базовой инфляции является аргументом в пользу удержания ставок на высоком уровне.
«Мы все думаем о том, когда ФРС снизит ставки. И инфляция является весомой причиной, почему они все еще на паузе», — сказал старший экономист Bank of America Стивен Жуно.
Настроения потребителей
В то же время настроения американских потребителей несколько улучшились. Согласно опросу Мичиганского университета, их ожидания по инфляции на ближайший год в июле снизились второй месяц подряд. Главный экономист Mastercard Мишель Мейер связывает это с тем, что инфляция пока сконцентрирована в товарах, которые люди покупают нечасто (бытовая техника, шины), тогда как цены на автомобили и авиабилеты в июне даже снизились.
Что такое потребительская и базовая инфляция и в чем разница?
Госстат рассчитывает два основных показателя инфляции, которые помогают понять различные аспекты ценовых процессов в экономике:
- Потребительская инфляция (CPI): Это главный, «официальный» показатель, который отражает изменение цен на широкую «потребительскую корзину» товаров и услуг. Он включает все — от продуктов питания и топлива до коммунальных тарифов. Этот показатель очень чувствителен к сезонным колебаниям и административным решениям. В статье именно этот показатель оказался ниже прогнозов, что сначала вызвало оптимизм на рынках.
- Базовая инфляция (Core Inflation): Этот показатель рассчитывается из той же корзины, но исключает из нее товары с наиболее изменчивыми ценами — обычно это сырые продукты питания и энергоносители. Базовая инфляция считается лучшим индикатором фундаментального, устойчивого ценового давления в экономике. Тот факт, что этот показатель оказался выше прогнозов, является более тревожным сигналом для Федеральной резервной системы.
