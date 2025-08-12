Инфляция в США осталась на уровне 2,7%, но базовый показатель превысил прогнозы

Годовая инфляция в США в июле осталась на уровне 2,7%, что оказалось немного ниже ожиданий экономистов. Однако ключевой показатель базовой инфляции, за которым внимательно следит Федеральная резервная система, ускорился и превысил прогнозы, что осложняет перспективы снижения процентных ставок. Об этом во вторник, 12 августа, пишет WSJ.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что влияло на цены

Общую инфляцию помогли сдержать более низкие цены на энергоносители. Однако аналитики указывают на рост цен в категориях, которые непосредственно подверглись влиянию новых торговых пошлин. В частности, по сравнению с июнем, цены на мебель выросли на 0,9%, на шины — на 1%, а на товары для домашних животных — на 0,5%.

«Мы действительно только сейчас на пороге того, чтобы увидеть эффект переноса пошлин на цены. И мы ожидаем увидеть его еще больше», — отметил главный экономист Morgan Stanley Майкл Гапен.

Кроме того, по словам экспертов, выше нормы темпы роста цен наблюдались в сферах услуг, которые в значительной степени зависят от труда иммигрантов, таких как ландшафтный дизайн, химчистки и салоны красоты.

Дилема для Федерального резерву

Сочетание давления на цены со стороны пошлин и ограничений на иммиграцию усложняет решение Федеральной резервной системы (ФРС) о том, когда начинать снижать процентные ставки.

С одной стороны, слабый отчет с рынка труда в начале месяца свидетельствует о замедлении экономики, что требует смягчения политики. С другой стороны, ускорение базовой инфляции является аргументом в пользу удержания ставок на высоком уровне.

«Мы все думаем о том, когда ФРС снизит ставки. И инфляция является весомой причиной, почему они все еще на паузе», — сказал старший экономист Bank of America Стивен Жуно.

Настроения потребителей

В то же время настроения американских потребителей несколько улучшились. Согласно опросу Мичиганского университета, их ожидания по инфляции на ближайший год в июле снизились второй месяц подряд. Главный экономист Mastercard Мишель Мейер связывает это с тем, что инфляция пока сконцентрирована в товарах, которые люди покупают нечасто (бытовая техника, шины), тогда как цены на автомобили и авиабилеты в июне даже снизились.

Что такое потребительская и базовая инфляция и в чем разница?

Госстат рассчитывает два основных показателя инфляции, которые помогают понять различные аспекты ценовых процессов в экономике: