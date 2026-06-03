Rolls-Royce обновил электрическое купе Spectre: увеличен запас хода и мощность (фото)

Британский производитель люксовых автомобилей Rolls-Royce представил обновленную версию своего первого полностью электрического купе — Spectre Series II. Рестайлинг принес модели существенные технические улучшения, в частности, увеличение автономности и производительности силовой установки. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Технические характеристики

Благодаря модернизации инженерных систем запас хода электромобиля вырос на 18% и сейчас составляет до 628−630 км по циклу WLTP. Автомобиль оснащен аккумуляторной батареей емкостью 112 кВтч, а время ее зарядки удалось сократить на 14%.

Полноразмерное купе сохранило прежние габариты: длина составляет 5490 мм, ширина — 2144 мм, высота — 1585 мм при колесной базе 3210 мм.

Электромобиль выходит на рынок в двух исполнениях:

Базовая версия: Мощность силовой установки увеличена до 600 л.с., а максимальный крутящий момент в обычном режиме составляет 1015 Нм.

Модификация Black Badge Spectre Series II: Стала мощным серийным автомобилем в истории бренда. Она выдает 680 л.с. (500 кВт) в режиме Infinity Mode, а крутящий момент в специальном режиме Spirited Mode достигает 1100 Нм.

Изменения в интерьере и экстерьере

В салоне Spectre Series II появились новые варианты фирменной отделки Bespoke, в частности, текстиль Duality Twill на основе бамбуковых волокон и особый тип кожаной обивки Placed Perforation.

Переднюю панель дополнили новыми часами в стиле авиационных приборов, помещенных в специальную витрину (Clock Cabinet). Для версии Black Badge также предложили эксклюзивную темную внешнюю отделку элементов кузова под названием Iced Black.

Цена

По данным Укравтопрома, цена базового Rolls-Royce Spectre Series II стартует от $42 000, а версия Black Badge от $490 000.

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